VIP-club: Развитию Новосибирска может способствовать экспертное сообщество

Были неубедительны

Клуб промышленников VIP-club Новосибирска планирует активнее интегрироваться в городскую и областную повестку. Об этом сообщила сооснователь Общественного объединения VIP-club Елена Потапова.

Направления этой интеграции обсуждались на октябрьской встрече участников клуба.

— Мы занимаемся экспертным анализом, формируем экспертные предложения, пытаемся помочь, предлагая свой ресурс и поддержку общественным и государственным институтам. Члены клуба входят в Общественную палату, экспертные советы при органах исполнительной власти, взаимодействуют с депутатскими комиссиями и группами. Мы открыты для всех, — подчеркнул Виктор Толоконский, российский общественный деятель, эксперт в сфере государственного и муниципального управления, имеющий огромный опыт управления регионом в качестве мэра, губернатора и полпреда президента в СФО.

При этом он отметил, что предыдущие предложения клуба о формировании задач обновляемой команды городской власти, об изменении работы городского совета, рекомендации по решению проблем Академгородка, содержанию города и преодолению негативных коммунальных проявлений не вызвали должного интереса.

— На мой взгляд, главный вывод после анализа этих результатов: не власть равнодушная, а мы были недостаточно убедительны в своих предложениях и аргументах. Давайте дальше «идти в гору», формировать план экспертной работы, стратегических сессий на календарный год, прорабатывать предложения, снова и снова выходить с ними на лиц, принимающих решения, — предложил эксперт.

Председатель Совета директоров «Корпорации развития Новосибирской области» Ольга Молчанова напомнила о работе с экспертным сообществом:

— Когда мы в конце 90-х – начале 2000-х разрабатывали стратегию развития города Новосибирска до 2020 года, то каждый месяц проводили открытые заседания, на которые могли прийти любые представители общественности, бизнеса, жители города. Заседания проводились по конкретной тематике, по каждому направлению собирались экспертные группы, спикер рассказывал о результатах работы, люди высказывали свое мнение.

Дефицит бюджета

Комментируя темы, в которых участники клуба могут оказать экспертную поддержку, Виктор Толоконский отметил ситуацию с ростом дефицита бюджета в регионе:

— Дефицит растет семимильными шагами на всех уровнях. Что с этим делать? Повышать налоговую нагрузку или стимулировать экономику, чтобы увеличивать экономическую отдачу? За свою жизнь я много работал с бюджетом и никогда не был противником его дефицита. Это экономическая и финансовая реальность. Нужно смотреть, какие расходы идут на обслуживание кредитов, какие существуют перспективы роста доходов или оптимизации расходов, чтобы в будущем преодолеть дефицит. Думаю, что по итогам 2025 года дефицит консолидированного бюджета области будет около 100 миллиардов. При цене денег в 20% годовых это уже требует принятия определенной программы, которую необходимо серьезно прорабатывать.

Все живут в своих мирах и не пересекаются

Участники клуба уверены, что приоритетное место при предоставлении мер поддержки в Новосибирской области сегодня должна занимать промышленность, которая будет влиять на точки роста во всех отраслях.

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко обратил внимание на тот факт, что, по данным Новосибирскстата, рост промышленности в Новосибирской области за 9 месяцев 2025 года составил 0% относительно аналогичного периода 2024-го:

— Фактически это означает, что во многих компаниях катастрофическое падение. А это страшно. Потому что речь идет о людях, которые долгие годы что-то создавали, созидали, концентрировали на себе все риски.

Андрей Степаненко заявил, что нужно пересматривать принципы поддержки бизнеса в зависимости от его масштаба: субсидия в 1,5 миллиона рублей может вывести на новый технологический уровень микропредприятие, но уже бесполезна для небольшого предприятия с оборотом в несколько десятков или сотен миллионов рублей.

Эксперт подчеркнул, что нужно усилить реальное взаимодействие власти, бизнеса и образования, учитывая перспективные задачи. Например, требуют пересмотра условия кредитования производства. Сегодня ставка для предприятий машиностроения выше, чем для девелоперов.

— У нас огромное количество российских отечественных производителей, которые ничего в России не производят. У них есть только торговый маркер. Производитель — это в первую очередь разработчик, владелец технологий, тот, кто занимается производством. Но самое главное — в России отсутствуют механизмы создания и внедрения новой техники. Крупные отечественные компании не желают брать что-то совершенно новое, финансировать разработки. В СССР был механизм депонирования профильных налогов и целевое расходование этой суммы на внедрение новых разработок. Сейчас такой механизм работает в Казахстане, и при его использовании мы построили в республике три фабрики по собственной технологии. А у нас в регионе это не работает, — подчеркнул Степаненко.

В качестве примера он также привел опыт венчурных компаний Китая:

— Если разработчики, грубо говоря, не украли деньги, но не получили результат, то в науке и технике это нормально, а у нас такое почему-то недопустимо. В России если ты получил венчурные деньги и не выдал заявленный результат — это преступление. Что сильно ограничивает рост инновационных промышленных компаний. Мы перестаем мечтать, перестаем создавать что-либо значимое, великое.

По словам Степаненко, для Новосибирской области необходимо разработать программу научно-производственного развития:

— Та, которая существует — неконцептуальная. Например, в ней прописано производство БПЛА, но мы эту тему уже потеряли, так как по ней много лет работает, например, Казань, хотя мы являемся одним из авиационных центров страны. Мы эти разработки игнорировали, и сейчас финансирование на программу в стране сокращается. Мы сегодня чаще руководствуемся текущими интересами, а иногда интересами не страны, а вполне конкретных коммерческих структур. Поэтому необходимо актуализировать стратегию работы промышленности, образования, науки города и области. В регионе нужно развивать промышленность, которая рассчитана на высококвалифицированных специалистов.

Заместитель генерального директора Фонда поддержки промышленности Новосибирской области Григорий Шибаев отметил, что в первую очередь рецепт благополучия региона — в его инвестиционной привлекательности. Если в регион пойдут инвестиции, будут строиться мощные предприятия в различных отраслях, то это обеспечит поступление налогов, приток населения, развитие социальной и прочих сфер:

— Судя по тем компаниям, которые к нам заходят, инвестиционный климат Новосибирской области находится на вполне конкурентном уровне. Почему сейчас мы не наблюдаем активного прироста? Многое зависит от финансовых условий. Какие бы ни были локальные преференции, инвесторы смотрят на ключевую ставку, курс рубля и другие макроэкономические факторы. Как только эти показатели стабилизируются в долгосрочной перспективе, инвестиционная активность в области вырастет в разы. У нас «под сукном» лежат проекты строительства большого количества заводов, но они пока объективно находятся «на паузе».

Ольга Молчанова предложила проработать идею, которая уже десятилетиями эффективно используется в университетах развитых стран. Они получают колоссальную поддержку от государства, а профессоры, работающие в университетах, возглавляют кафедры, ведут реальные исследования. Их разработки передаются университету — у которого есть команда в 50-70 человек, она оценивает разработку и просчитывает, где это можно реализовать.

— Андрей Иванович Степаненко может сказать, какие изобретения и где можно применить, каких людей привлечь, чтобы это монетизировать. Его в эту структуру нужно взять руководителем и помочь масштабироваться на всю Новосибирскую область. Нужно на уровне региона найти реальные механизмы: финансы, научные и производственные мощности, чтобы это все заработало, — отметила Молчанова.

Перебор с обязательствами

Виктор Толоконский считает, что нужно более плотно работать со строительным комплексом, который дает мультипликативный эффект в экономике:

— Для Новосибирска сегодня острой проблемой является баланс между строительством жилья и социальных объектов в условиях сокращения населения. Себестоимость новостроек растет, они не выдерживают конкуренции с вторичным рынком, и строительный комплекс начинает деградировать.

Председатель Совета директоров ГК «Химметалл», заместитель председателя общественного экспертного совета по вопросам градостроительства города Новосибирска Евгений Гаврилов обратил внимание коллег на вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры, в частности школ и детсадов:

— Сегодня бюджет и застройщики взяли на себя повышенные обязательства по строительству социальной инфраструктуры. Я действительно переживаю и за судьбу девелоперов, и за нагрузку на бюджет — это никому не выгодно. Обязательства по договорам жесткие, вложения по всем заявленным объектам составляют уже около 50 миллиардов рублей, а откуда брать деньги и когда их наберут — непонятно. К тому же нашему городу очень не повезло с концессиями: вопрос не решен, а только усугубился. Семь концессионных школ должны были снять острый дефицит школьных мест. А сейчас, получается, застройщики должны решать этот вопрос, но они же будут строить совсем не в тех локациях, где требуется, да и в дальнейшем эти школы могут не понадобиться в таком объеме.

Евгений Гаврилов напомнил, что на градостроительном совете обсуждалась эта проблематика, но к строительному сообществу не прислушались. Участники рынка предлагали решить этот вопрос за счет платы с конкретного квадратного метра, чтобы муниципалитет в дальнейшем решал — в каком месте актуальнее строить школу в данный момент:

— Есть конкретные примеры в других городах: Питер, Барнаул. Этот подход успешно используется, но Новосибирск почему-то решил идти по особенному сценарию, в итоге — завышенные обязательства и сомнительное будущее в решении острой проблемы. Но самая интересная история в том, что многие эксперты уже заявляют: нам не нужно столько социальной инфраструктуры, так как мы уже находимся в демографической яме, и непонятно, кто будет ходить в новые школы и детские сады, возводимые застройщиками. Я знаю огромное количество садиков, которые сегодня конкурируют за детей. Это сложно было представить еще пять лет назад, но сейчас соседствующие детсады пытаются придумать какие-то привилегии для родителей, чтобы именно их не закрыли, не перепрофилировали.

Ольга Молчанова также обратила внимание на демографическую проблему, которая приобретает для региона все большую актуальность:

— Нам очень обстоятельно нужно разбираться в Новосибирске с миграцией, как с внешней, так и с внутренней. Эта проблема способна оказать серьезнейшее влияние на развитие страны, области и города. То, что мы делаем сейчас, скажется через определенный промежуток времени. Потом это придется долго и дорого переделывать.

Эксперт считает, что в Новосибирске существует диспропорция между очень красивыми новыми и очень запущенными маленькими микрорайонами, которые состоят из старого жилья и могут находиться в центре города, — и эту диспропорцию нужно устранять.

Лучший бренд Новосибирска

Активное обсуждение на экспертной сессии вызвала дискуссия, которая уже не один год ведется вокруг Академгородка.напомнил, что в Академгородке есть свое неформальное объединение «Клуб 29 февраля», и отметил, что население Академа стремительно стареет и утрачивает самое важное богатство — молодежь: если средний возраст жителей в 1965 году составлял 28,5 года, то в наше время — 42 года.

— В Академгородке сегодня уже четыре пустых садика, которые перепрофилированы. Закрыта одна школа. Молодежь уезжает. Выпускники ФМШ, лицеев и гимназий городка нацелены на Москву и Питер, хотя рядом находится один из лучших вузов страны — НГУ. Осознавая одну из ключевых ролей Академгородка в реализации советской научно-технической политики, СССР обеспечило ему особые преференции и значительное финансирование. После проведенной реформы Российской Академии наук ее Сибирское отделение утратило прежний статус главного распорядителя бюджетных средств, то есть фактического «хозяина» Академгородка, а новый не появился. Сейчас это просто один из десяти районов Новосибирска, и мэрия не понимает, почему она должна Советскому району давать какие-то преференции, отметил Николаенко. — Приведу только один пример, который не раз поднимал генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховод. Около восьми тысяч сотрудников, работающих на территории Академпарка и в близлежащих бизнес-центрах, ежедневно сталкиваются с нереальной «бордовой» пробкой на улице Николаева. Там, где можно проехать за минуту, приходится стоять не менее получаса. И это как раз самые мобильные люди — иноваторы, которые легко «снимаются» и уезжают в Сколково, в Казань или вообще за рубеж.

Виктор Толоконский напомнил, что борьба с пробками на дорогах является больной темой для Новосибирска в целом. Он отметил, что мэр города Максим Кудрявцев недавно призвал мобилизовать все ресурсы для решения этого вопроса без денег. Между тем эксперты VIP-club еще несколько лет назад предлагали перечень таких мер, включая корректировки времени работы светофоров, мест их установки, размещения переходов и развязок и т.д.

Также Толоконский прокомментировал ориентированный на инновационное сообщество проект SmartCity («Интеград»), который стартовал под Новосибирском:

— Думаю, что он идет совершенно не в том направлении. Сейчас там подразумевается рыночное строительство, а не возведение жилья для ученых. В науке главная движущая сила — это человек, специалист, а мы снова действуем из принципа экономической целесообразности.

Борьба за статус: Академгородок хочет выйти из состава Новосибирска заявил, что Академгородок может стать брендом, который объединит всех новосибирцев, поэтому он категорически против всех идей об отделении Академгородка:

— Тема объединяющего бренда будет особенно актуальна после того, как будет достроен и запущен «СКИФ». Я думаю, что это позволит Новосибирску вернуть свою значимость для нас, жителей столицы Сибири. Академгородок является брендом Новосибирска. К этому нужно возвращаться и под этим нужно подписываться, потому что без общего знаменателя мы можем вкладывать в рекламу, в продвижение и имидж региона любые деньги, но результата не будет.

Главное — люди

Горячей для участников клуба стала тема отъезда из Новосибирска молодых специалистов, которые не видят перспектив развития в родном городе, в том числе из-за отсутствия адекватного развития современной городской инфраструктуры.

— Успех каждого города — это люди. Чтобы никто отсюда не уезжал, мы должны в Новосибирске создавать условия, которые не хуже, чем в Москве и в Питере. Слава богу, последние пять-шесть лет в городе качественно поменялось отношение к строительству, к благоустройству. В этом году мы видим увеличение объема благоустройства, реконструкцию газонов, замену тротуаров… Мы говорили про это 15 лет, и наконец-то процесс пошел. Думаю, что это произошло потому, что мы перестали ругаться между собой, и в регион пошли федеральные деньги. В Новосибирск сегодня приезжает колоссальный объем молодых людей, которые потом не хотят уезжать, если их отсюда не «выпихивать». Поэтому нужно создавать здесь условия, чтобы они оставались, — уверен Александр Бойко.

Генеральный директор и основатель завода светопрозрачных конструкций «Динал» Андрей Попов заявил, что не согласен с заявлениями некоторых федеральных экспертов о том, что Новосибирск — унылый город. При этом он признался: когда везет гостей из аэропорта, то всегда хочет их «заболтать», чтобы они не смотрели по сторонам:

— Мне стыдно за то, что мы позволяем такому существовать. Предлагаю «распилить» эту проблему на части, сформировать программу и начинать «есть ее по кусочкам», продвигая предложения в органы власти. У каждого предпринимателя-новосибирца есть экспертность и желание сделать наш город лучше для нас самих, для наших детей, для тех, кто приезжает; чтобы количество людей, которые рождаются в нашем городе и выбирают Новосибирск для постоянного проживания, управляемо увеличивалось.

Евгений Гаврилов считает, что в последние годы Новосибирск все-таки сильно преобразился, и в городе уже появилось много уникальных объектов, которыми можно гордиться. В качестве примера он привел улицу Кирова, Новосибирский зоопарк, Михайловскую набережную.

— Сейчас город работает над тем, чтобы увеличивать количество благоустроенных, красивых и зеленых пространств. Я вижу эти шаги, но быстро порядок в этом вопросе навести, конечно, не удастся. Как застройщик, как человек, который здесь родился, у которого здесь растут дети, я буду прикладывать все усилия, чтобы «человек с фиолетовыми волосами» не хаял Новосибирск, — добавил он.

Основатель и генеральный директор ГК «ПРОТЭК» Евгений Ситников предложил в рамках клуба выработать пакет предложений о том, как привести текущее состояние города в нормативное, в том числе обеспылить его, решить проблему с завалами у мусорных контейнеров и т.д.:

— У новосибирских компаний есть много предложений, которые можно было бы использовать для решения городских проблем, но сегодня они, к сожалению, не востребованы. Например, в моей сфере деятельности есть решение, основанное на базе искусственного интеллекта и видеонаблюдения, как управляющей компании вовремя сигнализировать о переполнении мусорных контейнеров. И таких примеров много.

Подводя итоги обсуждения, Ольга Молчанова поддержала идею Андрея Степаненко о создании консорциумов для развития промышленности в регионе и проработки экспертных предложений в этом направлении.