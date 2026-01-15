Марина Ярцева из новосибирской «Опоры России» возглавила министерство в Хабаровске

Исполняющей обязанности министра туризма Хабаровского края назначена Марина Ярцева. Соответствующий приказ подписал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. На сайте ведомства уже появилась информация о назначении Ярцевой.

Ранее Марина Ярцева активно работала в Новосибирском региональном отделении «Опоры России» в статусе вице-председателя и руководителя Комитета по промышленности.

Стоит отметить, что это уже не перый случай, когда новосибирска «Опора» становится кузницей кадров для дальневосточных регионов.

В марте 2024 года в Приморье уехала вице-председатель Новосибирского реготделения «ОПОРА РОССИИ» Евгения Чавкина. Она была назначена на должность заместителя министра экономического развития Приморского края. На новом месте Чавкина отвечает за развитие малого и среднего предпринимательства в Приморье. В 2021 году в Новосибирске она запустила первый производственный проект по кооперации крупных предприятий региона с предприятиями малого бизнеса «Развитие». В 2023 году он был включен в перечень лучших практик. Проект был рекомендован Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России к массовому тиражированию во всех регионах нашей страны.

Пост бизнес-омбудсмена в Приморье 10 сентября 2024 года получила Наталия Кошелева. Краевой парламент Приморья принял это решение еще в июле. До перехода Кошелева работала вице-президентом Ассоциации малоформатной торговли, исполнительным директором и руководителем двух комитетов (по торговле и подакцизным товарам и по развитию женского предпринимательства) Новосибирского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ». Она является автором программы «Магазин у дома».

Бывший глава реготделения «ОПОРА России» Сергей Соколов с 2021 года является вице-президентом «ОПОРЫ РОССИИ», и координатором региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» по СФО и ДФО.

Сам Дмитрий Демешин также перешел на должность главы Хабаровского края из Новосибирска. До этого он в статусе заместителя генпрокурора курировал Сибирь и Дальний Восток. В мае 2024 года перешел на работу в органы исполнительной власти.

Напомним, в ноябре сообщество новосибирских предпринимателей вновь признано одним из лучших в стране.