Дорожные службы НСО перевели технику на усиленный режим работы

Сегодняшний день ознаменовался сильным снегопадом в Новосибирске и области. В связи с ухудшением погодных условий, коммунальные службы перешли на интенсивный график работы, сообщил глава региона Андрей Травников. Для очистки дорог мобилизовано около 800 единиц специализированного транспорта. В настоящий момент на областных трассах работают 543 единицы техники, а в Новосибирске – 250 единиц. В случае необходимости резервные машины готовы приступить к расчистке улиц и дорог.

К предстоящему зимнему периоду подготовлено 1367 единиц спецтехники, включая 565 комбинированных дорожных машин, 245 автогрейдеров, 481 трактор, 65 погрузчиков и 11 шнекороторов. Для предотвращения образования гололеда заготовлено 93 тысячи тонн песко-соляной смеси и 184 тонны реагента «Гринрайт», предназначенного для использования при отрицательных температурах. Проводятся работы по предотвращению замерзания водопропускных труб, что позволяет избежать разрушения дорожного покрытия. На трассах функционируют 199 камер видеонаблюдения.

Напоминаем, что в случае возникновения экстренных ситуаций на дорогах, водители могут связаться с операторами горячей линии по номерам: 730 (для абонентов «МТС»), 8-913-949-00-30 (для пользователей других мобильных операторов) и по стационарному телефону: 8-383-335-81-50.