Цифровизация платежей: банки делают ставку на безналичные решения

По оценкам ВТБ, в грядущем году объем снятия денежных средств в банкоматах по всей России снизится приблизительно на 5%, достигнув отметки в 35,7 миллиардов рублей. В то же время распространенность безналичных расчетов достигла определенного уровня – около 90% покупок совершаются именно таким образом. Данный прогноз был представлен Дмитрием Брейтенбихером, членом правления ВТБ, на форуме FINOPOLIS 2025.

Необходимо отметить, что ранее объемы снятия наличных в банкоматах демонстрировали исключительно рост, в том числе и в текущем году (+3%). Параллельно расширяется и сфера безналичных платежей. Рост популярности безналичных расчетов стал возможным благодаря интересу россиян к новым финансовым технологиям и инструментам. Компании, работающие на рынке, разрабатывают новые решения для оплаты и совершенствуют функциональность существующих сервисов. Существенным фактором являются и программы лояльности: клиенты получают вознаграждения в виде кешбэка, бонусов или денежных средств за покупки, что стимулирует их к использованию безналичных способов оплаты.

Дмитрий Брейтенбихер отметил, что очевиден тот факт, что безналичные платежи стали доминирующим способом оплаты. Россияне все реже прибегают к снятию наличных в банкоматах, предпочитая цифровые сервисы. Финансовые привычки становятся все более цифровыми, поэтому для банка развитие собственных платежных инструментов является приоритетным направлением, особенно учитывая позитивный отклик пользователей на цифровые решения.