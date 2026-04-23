«Взлет» комфортной жизни: один из крупнейших застройщиков Сибири дал старт новому проекту

Комфорт до мельчайших деталей создает один из крупнейших застройщиков Сибири — ГК «КПД-Газстрой». За 24 года работы на рынке недвижимости компания реализовала несколько крупных строительных проектов, среди которых микрорайон Чистая слобода, район «Околица», ЖК «Тайгинский парк» и «Калина Красная». Каждый из них по-своему индивидуален, а объединяет их высокий уровень качества и четкое соблюдение обозначенных сроков строительства.

Для реализации нового проекта застройщик выбрал один из самых комфортных городов Новосибирской области по Индексу качества городской среды Минстроя РФ — Обь. Жилой комплекс «Взлет» возводится в микрорайоне с развитой инфраструктурой и обилием зеленых зон.

Удобная транспортная развязка

Локация, выбранная для строительства современного ЖК «Взлет», идеально подойдет людям, привыкшим к высокому уровню городского комфорта, но не желающим прятаться от естественной природной среды в бетонных джунглях. Микрорайон Геодезия, расположенный в юго-западной части города Обь, позволяет реализовать эту потребность.

Здесь проходят основные транспортные узлы, которые позволяют сэкономить время на дороге: Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральные автомобильные трассы. Остановка общественного транспорта «МЖК» находится прямо у строящихся домов жилого комплекса, в 15 минутах пешего пути расположена железнодорожная станция «Аэрофлот», а через 20 минут езды на автомобиле можно добраться до Новосибирска. Близкое соседство с аэропортом Толмачево сделает путешествия доступнее, а работу, связанную с частыми командировками, — комфортнее.

Удобная транспортная развязка нисколько не нарушит домашний покой будущих жильцов нового комплекса. Естественное природное озеленение снаружи и благоустроенные пространства, запланированные застройщиком внутри ЖК «Взлет», благотворно повлияют ни только на экологию, но и на эмоциональное состояние новоселов. Парковое озеленение придомовой территории, чередующееся с современными спортивными и игровыми комплексами, обеспечат повседневный досуг как совсем юным жильцам, так и старшему поколению. А для безопасности по всей территории ― и в жилых домах, и во дворах ― предусмотрено видеонаблюдение.

Продуманная среда для жизни

Новый жилой комплекс «Взлет» интегрируется в полноценную социальную инфраструктуру. В пешей доступности от строящихся домов ― новая поликлиника, две общеобразовательные школы и три детских сада. Для подрастающего поколения также работают школа искусств, школа плавания, спортивный комплекс, функционируют различные секции для детей и взрослых.

Рядом с будущим ЖК находятся торгово-развлекательный центр, магазины, пункты выдачи заказов маркетплейсов, пекарни.

В Оби расположен международный, крупнейший за Уралом по пассажиропотоку аэропорт Толмачево, крупные логистические и промышленные компании. Это способствует развитию бизнеса и гарантирует создание новых рабочих мест.

Надежность, проверенная временем

На обширных трех гектарах жилого комплекса «Взлет» вырастут всего два современных 13-этажных панельных дома. А значит, свежий воздух и ощущение простора станут для местных жителей повседневной нормой, а не особой привилегией, как для большинства горожан.

Качество строительных работ, как и самих материалов, не вызывает сомнений. Технологии, которые использует застройщик, надежно себя зарекомендовали в более ранних проектах. Плиты производятся на собственном заводе по современной технологии: между двумя слоями бетона находится эффективный утеплитель пенополистирол. Коэффициент теплоизоляции у таких панелей практически равен кирпичным стенам шириной 80–90 сантиметров.

Снаружи панельные дома с современными красивыми фасадами, благодаря конструктиву плит и бесшовной технологии монтажа, едва отличимы от монолитных.

Комфортные, отвечающие всем современным стандартам решения нашел застройщик и для внутреннего благоустройства общественных пространств. Проект ГК «КПД-Газстрой» предусматривает удобные входные группы, системы видеонаблюдения и видеодомофонии, современные грузопассажирские лифты и вместительные колясочные.

Большой выбор планировок с отделкой под ключ

Продуманная квартирография позволяет подобрать жилье под любые задачи и жизненные сценарии. Покупателям доступны варианты от функциональных студий до просторных трехкомнатных квартир ― всего 11 современных планировок от 22 до 83 квадратных метров, среди которых обязательно найдется «та самая».

Широкие прихожие, просторные кухни, лоджии с панорамным остеклением — все это создает неповторимое ощущение простора, в котором хочется жить и создавать новое.

фото 3 отделка (5) фото 4 отделка (15)

Важным преимуществом проекта является то, что ГК «КПД-Газстрой» сдает квартиры с отделкой под ключ, поэтому отпраздновать новоселье можно будет сразу же после получения ключей. Качественный ремонт включает не только надежные входные двери, кафельную отделку ванных комнат и санузлов от пола до потолка, светлые обои и плотный линолеум, но и натяжные потолки, всю необходимую сантехнику и межкомнатные двери. В квартирах также установлены энергоэффективные пластиковые окна с защитой от открывания детьми, современные радиаторы отопления, все необходимые приборы учета и датчики пожарной безопасности.

Приобрести квартиру в новом жилом комплексе можно уже сегодня. К тому же на начальном этапе строительства действуют выгодные условия. Стоимость квартир с отделкой под ключ начинается от 3,49 миллиона рублей.* Кроме этого, доступна ипотека от 6% для семей с детьми до 18 лет** и скидки до 4%.***

Узнать подробности, рассчитать ипотечные платежи и записаться на экскурсию с просмотром демо-квартир помогут менеджеры отдела продаж по телефону: +7 (383)363-10-71

Застройщик: ООО СЗ «Виктори». Проектные декларации на наш.дом.рф.

*Стоимость указана на однокомнатную квартиру-студию площадью 22 квадратных метра на первом этаже в доме №2 по ГП ЖК «Взлет». Предложение ограничено, действует на определенные номера квартир. Подробности по телефону: +7 (383)363-10-71.

** Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000. Полная стоимость кредита (займа) — 17,651 — 24,623%. Ставка 6% годовых при условии комплексного страхования по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Услугу страхования предоставляет АО «СОГАЗ». Заемщики — граждане РФ, имеющие детей, являющихся гражданами РФ: одного ребенка в возрасте до 7 лет, двух и более детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора. Кредит предоставляется на приобретение строящейся квартиры у ООО СЗ «Виктори» на территории «малого города». Сумма кредита от 300 тыс. до 6 млн р., срок — до 30 лет. Первоначальный взнос от 20,1%. Условия действительны при электронной регистрации сделки. Изучите все условия кредита (займа) на сайте https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/dlya-semej-s-detmi/.

*** Срок действия акции: с 13.04.2026 по 31.05.2026. Скидка до 4% предоставляется при покупке за наличный расчет или по ипотеке без дополнительного субсидирования. Предложение ограничено, действует на определенные номера квартир. Подробности по телефону: +7 (383)363-10-71

