Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Недвижимость

«Взлет» комфортной жизни: один из крупнейших застройщиков Сибири дал старт новому проекту

Дата:

Городской ритм вдали от шума мегаполиса отражает один из главных запросов современного общества

Комфорт до мельчайших деталей создает один из крупнейших застройщиков Сибири — ГК «КПД-Газстрой». За 24 года работы на рынке недвижимости компания реализовала несколько крупных строительных проектов, среди которых микрорайон Чистая слобода, район «Околица», ЖК «Тайгинский парк» и «Калина Красная». Каждый из них по-своему индивидуален, а объединяет их высокий уровень качества и четкое соблюдение обозначенных сроков строительства.

Для реализации нового проекта застройщик выбрал один из самых комфортных городов Новосибирской области по Индексу качества городской среды Минстроя РФ — Обь. Жилой комплекс «Взлет» возводится в микрорайоне с развитой инфраструктурой и обилием зеленых зон.

Удобная транспортная развязка

Локация, выбранная для строительства современного ЖК «Взлет», идеально подойдет людям, привыкшим к высокому уровню городского комфорта, но не желающим прятаться от естественной природной среды в бетонных джунглях. Микрорайон Геодезия, расположенный в юго-западной части города Обь, позволяет реализовать эту потребность.

Здесь проходят основные транспортные узлы, которые позволяют сэкономить время на дороге: Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральные автомобильные трассы. Остановка общественного транспорта «МЖК» находится прямо у строящихся домов жилого комплекса, в 15 минутах пешего пути расположена железнодорожная станция «Аэрофлот», а через 20 минут езды на автомобиле можно добраться до Новосибирска. Близкое соседство с аэропортом Толмачево сделает путешествия доступнее, а работу, связанную с частыми командировками, — комфортнее.

Удобная транспортная развязка нисколько не нарушит домашний покой будущих жильцов нового комплекса. Естественное природное озеленение снаружи и благоустроенные пространства, запланированные застройщиком внутри ЖК «Взлет», благотворно повлияют ни только на экологию, но и на эмоциональное состояние новоселов. Парковое озеленение придомовой территории, чередующееся с современными спортивными и игровыми комплексами, обеспечат повседневный досуг как совсем юным жильцам, так и старшему поколению. А для безопасности по всей территории ― и в жилых домах, и во дворах ― предусмотрено видеонаблюдение.

Продуманная среда для жизни

Новый жилой комплекс «Взлет» интегрируется в полноценную социальную инфраструктуру. В пешей доступности от строящихся домов ― новая поликлиника, две общеобразовательные школы и три детских сада. Для подрастающего поколения также работают школа искусств, школа плавания, спортивный комплекс, функционируют различные секции для детей и взрослых.

Рядом с будущим ЖК находятся торгово-развлекательный центр, магазины, пункты выдачи заказов маркетплейсов, пекарни.

В Оби расположен международный, крупнейший за Уралом по пассажиропотоку аэропорт Толмачево, крупные логистические и промышленные компании. Это способствует развитию бизнеса и гарантирует создание новых рабочих мест.

Надежность, проверенная временем

На обширных трех гектарах жилого комплекса «Взлет» вырастут всего два современных 13-этажных панельных дома. А значит, свежий воздух и ощущение простора станут для местных жителей повседневной нормой, а не особой привилегией, как для большинства горожан.

Качество строительных работ, как и самих материалов, не вызывает сомнений. Технологии, которые использует застройщик, надежно себя зарекомендовали в более ранних проектах. Плиты производятся на собственном заводе по современной технологии: между двумя слоями бетона находится эффективный утеплитель пенополистирол. Коэффициент теплоизоляции у таких панелей практически равен кирпичным стенам шириной 80–90 сантиметров.

ГК «КПД-Газстрой»

Снаружи панельные дома с современными красивыми фасадами, благодаря конструктиву плит и бесшовной технологии монтажа, едва отличимы от монолитных.

Комфортные, отвечающие всем современным стандартам решения нашел застройщик и для внутреннего благоустройства общественных пространств. Проект ГК «КПД-Газстрой» предусматривает удобные входные группы, системы видеонаблюдения и видеодомофонии, современные грузопассажирские лифты и вместительные колясочные.

Большой выбор планировок с отделкой под ключ

Продуманная квартирография позволяет подобрать жилье под любые задачи и жизненные сценарии. Покупателям доступны варианты от функциональных студий до просторных трехкомнатных квартир ― всего 11 современных планировок от 22 до 83 квадратных метров, среди которых обязательно найдется «та самая».

Широкие прихожие, просторные кухни, лоджии с панорамным остеклением — все это создает неповторимое ощущение простора, в котором хочется жить и создавать новое.

Важным преимуществом проекта является то, что ГК «КПД-Газстрой» сдает квартиры с отделкой под ключ, поэтому отпраздновать новоселье можно будет сразу же после получения ключей. Качественный ремонт включает не только надежные входные двери, кафельную отделку ванных комнат и санузлов от пола до потолка, светлые обои и плотный линолеум, но и натяжные потолки, всю необходимую сантехнику и межкомнатные двери. В квартирах также установлены энергоэффективные пластиковые окна с защитой от открывания детьми, современные радиаторы отопления, все необходимые приборы учета и датчики пожарной безопасности.ЖК Взлет

Приобрести квартиру в новом жилом комплексе можно уже сегодня. К тому же на начальном этапе строительства действуют выгодные условия. Стоимость квартир с отделкой под ключ начинается от 3,49 миллиона рублей.* Кроме этого, доступна ипотека от 6% для семей с детьми до 18 лет** и скидки до 4%.***

Узнать подробности, рассчитать ипотечные платежи и записаться на экскурсию с просмотром демо-квартир помогут менеджеры отдела продаж по телефону: +7 (383)363-10-71

Застройщик: ООО СЗ «Виктори». Проектные декларации на наш.дом.рф.

*Стоимость указана на однокомнатную квартиру-студию площадью 22 квадратных метра на первом этаже в доме №2 по ГП ЖК «Взлет». Предложение ограничено, действует на определенные номера квартир. Подробности по телефону: +7 (383)363-10-71.

** Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000. Полная стоимость кредита (займа) — 17,651 — 24,623%. Ставка 6% годовых при условии комплексного страхования по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Услугу страхования предоставляет АО «СОГАЗ». Заемщики — граждане РФ, имеющие детей, являющихся гражданами РФ: одного ребенка в возрасте до 7 лет, двух и более детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора. Кредит предоставляется на приобретение строящейся квартиры у ООО СЗ «Виктори» на территории «малого города». Сумма кредита от 300 тыс. до 6 млн р., срок — до 30 лет. Первоначальный взнос от 20,1%. Условия действительны при электронной регистрации сделки. Изучите все условия кредита (займа) на сайте https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/dlya-semej-s-detmi/. 

*** Срок действия акции: с 13.04.2026 по 31.05.2026. Скидка до 4% предоставляется при покупке за наличный расчет или по ипотеке без дополнительного субсидирования. Предложение ограничено, действует на определенные номера квартир. Подробности по телефону: +7 (383)363-10-71

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ
ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ
КРЕДИТА (ЗАЙМА)

Erid: F7NfYUJCUneTVwhnBSpg

Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ «Виктори»
Иллюстрации предоставлены рекламодателем

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска надежный застройщик КПД-Газстрой ЖК "Взлет"

2 013
0
0
Предыдущая статья
Банк Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки
Следующая статья
Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Кафе «Шарик» в Новосибирске пока не будут сносить

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области отменил обеспечительные меры, наложенные по иску мэрии города на павильон «Шарик», расположенный рядом с театром «Глобус». Определение размещено на сайте суда.

Напомним, спорная ситуация рассматривается уже несколько лет. Весной 2024 года мэрия Новосибирска признала здание кафе самостроем и приняла решение о его демонтаже, так как земельный участок, на котором размещено здание предназначался для размещения нестационарного объекта. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны общественности.

Читать полностью

Аварийные дома на Малыгина выкупает мэрия Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска выкупает аварийные дома и земельные участки на улице Малыгина. Речь идет  домах №9 (на четырёх хозяев), №13 (один хозяин), №19 (двое), №15 (один) и №19 (двое), а также трёхэтажке, 25/1. Предварительно квартиры в этом доме выкупят у 30 владельцев. В двухэтажке на улице Малыгина, 23 у собственников изымают три квартиры и четыре комнаты, сообщили «Новосибирские новости». В общей сложности, речь идет о 7000 кв метров земли, расположенной рядом с Левобережной свалкой, Клещихинским кладбищем и Хилокским рынком. Перечислить компенсации за жильё и землю власти должны в течение 2026 года, пишет издание.

В документах, размещенных на сайте мэрии, отмечается, что постановления действуют в течение трех лет со дня публикации.

Читать полностью

Выручка новосибирских застройщиков за квартал упала на 44%

Автор: Юлия Данилова

Выручка новосибирских застройщиков от продажи квартир в первом квартале 2026 года составила 24,8 млрд рублей. Это почти на 44% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В целом по стране падение составило 39% — до 1,2 трлн рублей.

Больше всего выручка просела у девелоперов Тюмени — на 50%, Москвы — 46%, а также Ростовской области — на 45%.

Читать полностью

По снимкам земельных участков с дронов новосибирцам будут выписывать штрафы

Автор: Юлия Данилова

Росреестр настаивает на расширении применения беспилотников в ходе государственного и муниципального земельного контроля. В ведомстве уверены, что это позволит обследовать земельные участки без взаимодействия с правообладателями. Соответствующий законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе предлагается внести корректировки в Кодекс об административных правонарушениях РФ: дать право ведомству возбуждать дела на основании информации, полученной с беспилотников — по аналогии с выявлением нарушений правил дорожного движения.

Читать полностью

В прокуратуре снова подняли вопрос об обманутых дольщиках Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Ситуацию с восстановлением прав граждан, участвующих в долевом строительстве, рассмотрели на совещании в прокуратуре Новосибирской области. В списке проблемных, который составило ведомство, оказались многоквартирные дома на улицах Серафимовича, Титова, Петухова, Рябиновой и Дуси Ковальчук, а также дома на улице Большой в Оби. Напомним, ранее отмечалось, про проблема с долгостроями в области решена.

На заседании были разработаны совместные планы действий для защиты прав обманутых дольщиков и приняты прокурорские меры, за выполнением которых будет осуществляться мониторинг. Прокурор региона Александр Бучман заявил о необходимости создания и актуализации «дорожных карт», направленных на восстановление прав граждан, вложивших средства в долевое строительство всех объектов.

Читать полностью

Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия города Новосибирска ищет застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе.

Как подчеркнули в муниципалитете, этот проект на территории в 6 га является самым объемным в городе по количеству ветхих и аварийных многоквартирных домов: 41 дом.

Читать полностью
Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть Отставки и назначения

Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Недвижимость

«Взлет» комфортной жизни: один из крупнейших застройщиков Сибири дал старт новому проекту

Общество

Новосибирские аграрии еще не знают, где и когда будут покупать новый скот

Власть Отставки и назначения

Корпорацию развития Новосибирской области возглавила Ольга Молчанова

Бизнес Власть Медицина

Суд уменьшил выплату по иску к Минздраву НСО за инфекционную больницу в 83 раза

Бизнес Власть Город

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Власть Город

Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля

Бизнес Власть Недвижимость

Кафе «Шарик» в Новосибирске пока не будут сносить

Власть Общество

Автобусные маршруты синхронизируют с расписанием электропоездов в Искитиме

Власть Недвижимость Общество

Аварийные дома на Малыгина выкупает мэрия Новосибирска

Культура Общество

Бюст Ленина за два миллиона рублей продают в Новосибирске

Финансы

У пользователей изменились платежные привычки

Бизнес

Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка под Новосибирском намечен на осень

Город Общество

Пыльный смог над городом: чем дышат новосибирцы весной — прокомментировала эксперт НГПУ

Право&Порядок

Иски о конфискации имущества на полмиллиарда рассматриваются в судах Новосибирска

Общество

Новосибирцы получат пенсии и пособия раньше срока в мае 2026 года

Бизнес Право&Порядок

Предпринимателей осудили за валютные махинации на миллионы рублей в Новосибирске

Бизнес Общество Спорт

Количество фитнес-центров в Новосибирске резко сократилось

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности