Виктор Игнатов подал документы на праймериз в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Парламентарий официально включился в процедуру отбора кандидатов по Барабинскому округу

В Новосибирской области продолжается подготовка к выборам в Государственную Думу. Действующий депутат Виктор Игнатов подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Это произошло 9 апреля. Он будет участвовать в отборе по Барабинскому округу (№ 138).

По словам Игнатова, участие в процедуре даёт ему возможность продолжить текущую работу. Он отметил, что на его округе сложилось взаимодействие с депутатами Законодательного собрания области, горсовета и главами районов. Одним из основных направлений этой совместной деятельности парламентарий назвал сбор гуманитарной помощи.

Виктор Игнатов представляет Госдуму уже два срока подряд. Его впервые избрали в 2016 году, а затем переизбрали в 2021-м. Сейчас он работает в комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Предварительное голосование («Единая Россия» называет его праймериз) пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая. По итогам партия сформирует окончательный список кандидатов в Госдуму. Его утвердят на партийном съезде в июле.

В этом году правила для претендентов изменились. Кандидатам запретили одновременно баллотироваться по одномандатному округу и по партийному списку — нужно выбрать что-то одно. Также партия ввела обязательную верификацию избирателей через портал «Госуслуги», чтобы привязать каждый голос к конкретному округу. Участвовать в праймериз могут не только члены партии, но и беспартийные. Однако в случае победы им придётся вступить в «Единую Россию» или стать её сторонником.

Виктор Игнатов — не единственный новосибирский депутат, который уже заявил о своём участии. Ранее документы подали Дмитрий Савельев (округ № 136, Центральный) и Олег Иванинский (округ № 135, Новосибирский). Также по списку от Новосибирской области на праймериз пошёл первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму.

Фото предоставлено пресс-службой, автор фото- Анастасия Вишленкова

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Предыдущая статья
В Новосибирской области не будут вводить запрет на вейпы
Следующая статья
В Госдуме разъяснили условия двойной пенсии

В Новосибирской области не будут вводить запрет на вейпы

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область пока не сможет участвовать в эксперименте по запрету розничной торговли электронных сигарет из-за отсутствия федерального закона, рассмотрение которого отложили на неопределенный срок. Об отсутствии такой возможности в ответ на запрос редакции Infopro54 ответили в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Законопроект № 1024775-8 внесли в Госдуму в сентябре 2025 года. Документ предполагает лицензирование оптовой и розничной торговли никотиносодержащей продукцией, а также дает регионам право вводить дополнительные ограничения. Однако работа над документом застопорилась. На заседании 18 декабря 2025 года парламентарии приняли решение перенести его рассмотрение во втором чтении на более поздний срок. Когда именно оно продолжится — пока неизвестно.

Лабораторию агробиотехнологий открыли во Второй гимназии Новосибирска

Вторая гимназия Новосибирска, при содействии мэрии города, открыла лабораторию агробиотехнологий. Этот шаг является важным элементом стратегии муниципалитета по углублению дополнительного образования детей, направленной на укрепление технологического суверенитета России. Первым, кто высоко оценил научный потенциал юных новаторов, стал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города отметил, что выбор Второй гимназии для создания агробиотехнологической площадки не случаен. Эта школа по праву считается одной из лучших в городе, уделяя особое внимание не только основной учебной программе, но и системе внеклассного развития, где ученики с юных лет получают навыки, полезные для выбора будущей профессии и поступления в вузы. Открытие нового исследовательского центра, по словам мэра, — это значительный прогресс в образовательном процессе для учеников.

Дмитрий Колпаков покидает пост главы района Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Глава Октябрьского района Новосибирска Дмитрий Колпаков покидает должность 13 апреля 2026 года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. По словам Кудрявцева, Колпаков покидает пост в связи с переходом на новую работу.

— Исполнять обязанности главы района (до замещения вакантной должности) будет первый заместитель главы администрации Жанна Голикова, — говорится в сообщении.

Прокуратура Новосибирской области выявила сбои в работе скорой

Автор: Оксана Мочалова

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения в организации скорой медицинской помощи. В ходе проверки установлено отсутствие полной комплектации бригад лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, несвоевременное прибытие к пациентам и ненадлежащее техническое состояние автомобилей.

Зафиксированы случаи, когда граждане не дождались бригады скорой помощи и самостоятельно добирались до лечебного учреждения. В отдельных районах города Новосибирска более 80 жителей ожидали приезда бригад скорой свыше 8 часов. В одном из сельских районов выявлен используемый реанимобиль, пробег которого в тысячу раз превышает протяженность всей Новосибирской области с запада на восток.

Новосибирская область запускает грантовую поддержку для участников СВО

С 2026 года предусмотрена возможность получения грантов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа участников специальной военной операции и их родственников. Эти субсидии предназначены для запуска и расширения собственного бизнеса.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил соответствующее постановление правительства региона №142-п от 6 апреля 2026 года. Финансирование будет осуществляться в рамках государственной программы, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области.

В Новосибирске запретили передвижение на электросамокатах по ночам

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске вступили в силу изменения в постановление мэрии, которое регламентирует порядок использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ скорректировали с учётом опыта прошлого года и практики других российских городов — там похожие ограничения уже показали свою эффективность. Он начал действовать с 3 апреля.

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, весь прошлый сезон власти внимательно следили за тем, как работают старые нормы, общались с кикшеринговыми компаниями, учитывали мнение надзорных ведомств, включая тех, кто отвечает за безопасность дорожного движения. В результате выяснилось, что прежний порядок требует доработки. Горожане массово жаловались на хаотичную парковку, а в тёмное время суток случалось много аварий.

Финансы

Пользователи соцсетей стали чаще обсуждать практическое применение ИИ-помощников

Общество

Сибирские производители отправляют за границу горошек и варенье

Общество

В новосибирском метро прокомментировали установку экранов посередине платформ

Общество

Аэромобильная группировка действует в Новосибирской области на реке Карасук

Общество

В Новосибирске обрушились цены на съёмное жильё

Общество

Экс-главу новосибирской Росгвардии Шушакова оставили в СИЗО

Общество

В Госдуме разъяснили условия двойной пенсии

Власть

Виктор Игнатов подал документы на праймериз в Новосибирской области

Власть Общество

В Новосибирской области не будут вводить запрет на вейпы

Общество

В НГПУ объяснили, зачем школам ИИ на истории

В Новосибирске в ближайшие сутки ждут вскрытия реки Ини ото льда

Власть

Лабораторию агробиотехнологий открыли во Второй гимназии Новосибирска

Общество

Прокуратура потребовала от мэрии Новосибирска заняться чистотой в городе

Общество Финансы

Новосибирская область заняла второе место в Сибири по отказам в кредитах

Право&Порядок

Прокуратура взяла на контроль подтопленный участок в Купинском районе

Бизнес Недвижимость

Новосибирск забрал на себя 80% новостроек в регионе

Общество

Эксперт из Новосибирска назвала ЕГЭ «на всякий случай» главной ошибкой школьников

Экономика

Прибыль бизнеса принесла в бюджет Новосибирской области 20 миллиардов

Все материалы
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

