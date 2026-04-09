Виктор Игнатов подал документы на праймериз в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается подготовка к выборам в Государственную Думу. Действующий депутат Виктор Игнатов подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Это произошло 9 апреля. Он будет участвовать в отборе по Барабинскому округу (№ 138).

По словам Игнатова, участие в процедуре даёт ему возможность продолжить текущую работу. Он отметил, что на его округе сложилось взаимодействие с депутатами Законодательного собрания области, горсовета и главами районов. Одним из основных направлений этой совместной деятельности парламентарий назвал сбор гуманитарной помощи.

Виктор Игнатов представляет Госдуму уже два срока подряд. Его впервые избрали в 2016 году, а затем переизбрали в 2021-м. Сейчас он работает в комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Предварительное голосование («Единая Россия» называет его праймериз) пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая. По итогам партия сформирует окончательный список кандидатов в Госдуму. Его утвердят на партийном съезде в июле.

В этом году правила для претендентов изменились. Кандидатам запретили одновременно баллотироваться по одномандатному округу и по партийному списку — нужно выбрать что-то одно. Также партия ввела обязательную верификацию избирателей через портал «Госуслуги», чтобы привязать каждый голос к конкретному округу. Участвовать в праймериз могут не только члены партии, но и беспартийные. Однако в случае победы им придётся вступить в «Единую Россию» или стать её сторонником.

Виктор Игнатов — не единственный новосибирский депутат, который уже заявил о своём участии. Ранее документы подали Дмитрий Савельев (округ № 136, Центральный) и Олег Иванинский (округ № 135, Новосибирский). Также по списку от Новосибирской области на праймериз пошёл первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

