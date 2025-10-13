Экс-директору «Спецавтохозяйства» в Новосибирске дали три года

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывших сотрудников МУП «Спецавтохозяйство»: экс-руководителя Андрея Зыкова, экс-заместителя главного бухгалтера Натальи Турок и экс-замдиректора по финансам Галины Тукаевой.

Судом установлено, что Зыков без проведения конкурса заключил с Турок и её сестрой Васильевой, зарегистрированными по его предложению в качестве индивидуальных предпринимателей, договоры на оказание услуг по перевозке грунта на полигоны «Левобережный» и «Гусинобродский». Услуги оказаны не были, «САХ» и мэрия Новосибирска получили ущерб в размере 26.5 млн рублей.

Кроме того, Зыков без конкурса заключил с ООО «Акс Машинери» договор на оказание услуг по аренде универсального измельчителя. Оборудование в «САХ» не было поставлено. Ущерб муниципальному предприятию и мэрии оценили в 5,6 млн рублей.

Приговором суда Андрей Зыков признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей. На 3 года он также лишен права заниматься деятельностью в сфере оборота (закупки и реализации) товаров и услуг для нужд муниципальных образований.

Турок и Тукаева признаны виновными в пособничество в присвоении и растрате. Наталья Турок получила 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года; Галина Тукаева — 3 года условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Исковое о взыскании с обвиняемых 26,5 млн рублей оставлено без рассмотрения. Ущерб на 5,6 млн Зыков погасил.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее на заседании Кировского районного суда по рассмотрению уголовного дела бывшего руководителя МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова сторона защиты заявила, что Зыков и его гражданская супруга Наталья Турок возместили указанный в обвинительном заключении ущерб в размере более 32 млн рублей. По словам адвоката, деньги были перечислены в МУП «САХ». Однако, представитель муниципалитета отметил, что ущерб возмещен ненадлежащему лицу, так как потерпевшей стороной по делу является мэрия Новосибирска.

Напомним, Зыкова задержали в апреле 2024. В июле 2025 прокуратура заявила, что у него нашли имущество на 114 млн рублей, которое не подтверждено доходами. Прокуратура потребовала его конфискации.

Ранее редакция сообщала о том, что еще одно дело на экс-главу «Спецавтохозяйства» завели в Новосибирске.