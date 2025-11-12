Проект новой школы «РОСТ» в Новосибирске отметили на международном уровне

Впервые за всю историю города новосибирская архитектурная фирма «КАНУРА» под руководством Артура Лотарева, руководителя авторского коллектива, директора, удостоилась престижной награды на международном фестивале архитектуры «Зодчество 2025». Их проект «Школа РОСТ в Заельцовском районе Новосибирска» был отмечен наивысшим знаком отличия – «Золотым знаком» – в категории «Объект социального и культурного назначения». Артур Лотарев подчеркнул, что эта награда – общемировое признание мастерства новосибирских архитекторов.

Перед командой стояла сложная задача: визуализировать задумку Александра Бойко, девелопера и основателя «Образовательного центра «РОСТ». Рабочая группа «КОНУРЫ» смогла создать оригинальный и современный образ будущего корпуса «РОСТа».

По словам Артура Лотарева, внешне здание больше напоминает морской лайнер, чем учебное заведение. Футуристический облик школы отражает основную концепцию – создать пространство для воспитания будущих лидеров. Это многофункциональный комплекс, включающий учебные классы, спортивный блок с бассейнами и залами, блок дополнительного образования с творческими мастерскими и студиями, а также интернат. При этом в дизайне нет ничего избыточного. Композиция гармонично вписана в сложную форму участка и учитывает тщательно продуманную функциональную структуру.

Новый корпус ОЦ «РОСТ» строится рядом с ЖК «Жуковка». Александр Бойко отметил, что проект, хоть и интересный, но достаточно трудный в осуществлении, поскольку строительство ведется в пойме реки Ельцовка 2-я, где наблюдаются значительные перепады высот. В настоящее время завершен монолитный железобетонный каркас с уникальными перекрытиями.

Завершение строительства запланировано на 2027 год.