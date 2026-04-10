Эксперты назвали страны, куда новосибирцам труднее всего получить визы

Визовый ландшафт для жителей России продолжает оставаться сложным. Шенгенские мультивизы теперь недоступны, записаться на подачу документов на однократный шенген вручную практически невозможно, требования для желающих получить визу в США ужесточены. В преддверии сезона отпусков Infopro54 рассказывает, куда поехать реально, а куда — почти невозможно.

Куда реже всего дают визы и почему

Лидером по числу отказов среди всех стран является США. По словам эксперта, процент выдачи американских виз составляет около 70%, тогда как по Шенгену он превышает 90%.

— США остаются страной, которая чаще всего отказывает в визе. Это объясняется тем, что многие не просто хотят съездить туда в отпуск. Американскую трёхлетнюю визу часто рассматривают как инструмент для последующего переезда туда и легализации. США ставит барьеры и очень придирчиво изучает документы тех, кто пытается получить визу, — рассказал Infopro54 директор компании «Единый визовый центр» Дмитрий Губарев.

Хорватия тоже является страной, куда очень сложно, а чаще всего практически невозможно получить визу из-за отсутствия слотов (открывают места раз в два месяца и их очень мало).

В Германию получить визу можно только при наличии официального приглашения от родственников или по бизнес-целям. Обычный туризм не рассматривается. В Швейцарию и Австрию туристы практически не едут (и, как следствие, не получают визы) без веских оснований (приглашение от родственников или деловые поездки).

— В Словакию, Словению, на Мальту получить визу можно только для ограниченных целей: учёба, бизнес-поездки или поездки к родственникам. Для чистого туризма эти страны тоже сейчас не рассматриваются, — объясняет Дмитрий Губарев.

Пять стран, в которые реально получить шенгенские визы

Несмотря на все сложности, получить шенгенскую визу новосибирцам всё же можно. Эксперты называют пять стран, которые остаются рабочими вариантами: Испания, Италия, Франция, Венгрия и Греция. Однако у каждой из них есть свои особенности.

— У жителей Новосибирска есть возможность подать документы на Испанию и Италию по так называемому прайму. Эту услугу визовые центры оказывают без очереди, соответственно, это и стоит дороже. С Италией есть и другой способ: оформление через туроператора занимает всего три недели. Французские визы тоже доступны, но есть определённые сложности. По Франции тоже мест очень мало, в системе записаться вручную невозможно, записывает всех бот. Бот записывает на два месяца вперёд, потому что раньше уже все места разобраны, иногда штучные бывают, но редко, если кто-то отказывается. Но сейчас никто ни от чего не отказывается, — отметил эксперт.

Греция остаётся самой низкой по стоимости страной Шенгена. Но подавать документы на визу туда имеет смысл только на летние даты — с середины мая по начало сентября. Вне этого сезона греческая сторона в большинстве случаев отказывает в визе, считая, что туристы используют их страну как промежуточный этап для поездок в другие государства.

Другие страны, куда дают визы (не шенген)

За пределами Шенгенской зоны спросом у новосибирцев пользуются Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада и США. Британскую визу оформляют активно — на полгода, два года и даже пять лет. В Австралию и Новую Зеландию тоже стали подаваться чаще. Канада практически всем одобряет визы, но туда едут в основном к родственникам.

— Канада всем, в принципе, одобряет, потому что по туризму туда не подаются, а подаются, как правило, те, у кого кровные родственники живут там. Поэтому им всем одобряют, — рассказал Дмитрий Губарев.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) и аналитических сервисов, устойчивое ядро предпочтений российских туристов в последние несколько лет формируют Турция, Египет, Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты и Китай. Ожидалось, что в 2026 году такой расклад сохранится. Но из-за ближневосточного конфликта картина изменилась.

