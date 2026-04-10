Пасмурно, местами мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие выходные

Синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» рассказали о погоде на близжайщих выходных.

Утром в субботу, 11 апреля, температура опустится до -7°С (ночью), днём она поднимется до +3°С. Ветер будет дуть с запада, его скорость ночью составит 7-12 м/с, а днём — 5-10 м/с. Осадков не ожидается.

В регионе ночью температура будет колебаться от -3 до -8°C, местами до -13°C, а днём поднимется до +1…+6°C. Осадков также не предвидится, однако на юго-востоке ночью местами возможен небольшой мокрый снег.

В воскресенье, 12 апреля, ожидается пасмурная погода с вероятностью небольшого дождя, а в некоторых районах возможен мокрый снег. Температура в течение дня и вечера поднимется до +8°C, а ночью опустится до -4°C. Ветер будет дуть с запада со скоростью ночью 4-9 м/с и днем 6-11 м/с.

В области температура ночью составит от -2°C до -7°C, местами до +3°C, а днем — от +4°C до +9°C, местами до +14°C. Ночью преимущественно без осадков, а днем возможны небольшие дожди.

Стоит отметить, что в период 10 – 13 апреля ожидается вскрытие р. Каргат в районе пос. Гавриловский, продолжится подъем уровней воды, возможно достижение опасных отметок (480 и 506 см) и затопление прибрежных территорий населенных пунктов.

По данным пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии, в Новосибирской области в ближайшие дни ожидается ухудшение геомагнитной обстановки. С пятницы по воскресенье возможны слабые и умеренные магнитные бури.

