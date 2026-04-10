Новосибирские приставы закрыли незаконный пункт приема металла

Жители Дзержинского района больше не жалуются на шум и подозрительных лиц после того, как судебные приставы прекратили деятельность незаконного пункта приема металлолома на улице Гоголя, 236. Владелец пункта, 42-летний предприниматель, столкнулся с запретами, штрафами и угрозой административной ответственности, после чего добровольно свернул бизнес, сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Основанием для разбирательства стало обращение мэрии в суд. Администрация требовала прекратить использование земельных участков под прием металлолома и вернуть их первоначальное назначение — для эксплуатации гаражей и автостоянок. Выяснилось, что с июля 2023 года участки эксплуатировались с нарушением земельного законодательства. Предприниматель получил официальные предостережения, но проигнорировал их.

Суд встал на сторону города и жителей. Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов. Пристав-исполнитель выехала на место, уведомила бизнесмена о требованиях и предупредила о последствиях.

Поскольку владелец пункта не принял меры, пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 000 рублей — вдвое больше первоначальной суммы. Кроме того, предпринимателю грозило привлечение к административной ответственности.

Только после этого бизнесмен решил действовать. Он обратился к приставу, заявил о прекращении деятельности и попросил остановить принудительные меры. Мотивом стала предстоящая поездка за границу — он не хотел иметь проблем с законом.

Судебный пристав-исполнитель лично выехала на объект и убедилась, что коммерческая деятельность не ведется. В результате исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.

— Теперь жители квартала могут не опасаться металлического грохота и присутствия посторонних, — отметили в ведомстве.

