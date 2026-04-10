Новосибирские приставы закрыли незаконный пункт приема металла

Автор: Артем Рязанов

Владелец не захотел терять отпуск за границей и добровольно свернул бизнес

Жители Дзержинского района больше не жалуются на шум и подозрительных лиц после того, как судебные приставы прекратили деятельность незаконного пункта приема металлолома на улице Гоголя, 236. Владелец пункта, 42-летний предприниматель, столкнулся с запретами, штрафами и угрозой административной ответственности, после чего добровольно свернул бизнес, сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Основанием для разбирательства стало обращение мэрии в суд. Администрация требовала прекратить использование земельных участков под прием металлолома и вернуть их первоначальное назначение — для эксплуатации гаражей и автостоянок. Выяснилось, что с июля 2023 года участки эксплуатировались с нарушением земельного законодательства. Предприниматель получил официальные предостережения, но проигнорировал их.

Суд встал на сторону города и жителей. Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов. Пристав-исполнитель выехала на место, уведомила бизнесмена о требованиях и предупредила о последствиях.

Поскольку владелец пункта не принял меры, пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 000 рублей — вдвое больше первоначальной суммы. Кроме того, предпринимателю грозило привлечение к административной ответственности.

Только после этого бизнесмен решил действовать. Он обратился к приставу, заявил о прекращении деятельности и попросил остановить принудительные меры. Мотивом стала предстоящая поездка за границу — он не хотел иметь проблем с законом.

Судебный пристав-исполнитель лично выехала на объект и убедилась, что коммерческая деятельность не ведется. В результате исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.

— Теперь жители квартала могут не опасаться металлического грохота и присутствия посторонних, — отметили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские приставы взыскали более двух миллиардов рублей алиментов за год.

Источник фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Инженер из НГТУ создал портативный влагомер для зерна
Эксперты назвали страны, куда новосибирцам труднее всего получить визы

Эксперты назвали временным подорожание яиц в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Цены на яйца в РФ за неделю с 31 марта по 6 апреля выросли на 0,7%, сообщил Росстат. С начала года подорожание составило 20,8%. Главная причина роста — сезонный спрос перед Пасхой, которая отмечается 12 апреля. Поэтому эксперты прогнозируют снижение цен после праздника, сообщает ОТС-Горсайт.

Специалисты сходятся во мнении, что текущий рост цен на яйца носит временный характер. После пасхального пика спрос снизится, к тому же к концу весны предложение увеличится, поскольку пик яйценоскости кур приходится на конец весны — начало осени. Это приведёт к снижению цен. Прогнозы разнятся: аналитики ожидают цены 105–115 рублей за десяток, маркетологи прогнозируют небольшое снижение после Пасхи, однако возврата к низким ценам 2025 года не будет.

Пасмурно, местами мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие выходные

Автор: Артем Рязанов

Синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» рассказали о погоде на близжайщих выходных.

Утром в субботу, 11 апреля, температура опустится до -7°С (ночью), днём она поднимется до +3°С. Ветер будет дуть с запада, его скорость ночью составит 7-12 м/с, а днём — 5-10 м/с. Осадков не ожидается.

Эксперты назвали страны, куда новосибирцам труднее всего получить визы

Автор: Мария Гарифуллина

Визовый ландшафт для жителей России продолжает оставаться сложным. Шенгенские мультивизы теперь недоступны, записаться на подачу документов на однократный шенген вручную практически невозможно, требования для желающих получить визу в США ужесточены. В преддверии сезона отпусков Infopro54 рассказывает, куда поехать реально, а куда — почти невозможно.

Лидером по числу отказов среди всех стран является США. По словам эксперта, процент выдачи американских виз составляет около 70%, тогда как по Шенгену он превышает 90%.

Фигура в скафандре установлена ко Дню космонавтики в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске на улице Титова ко Дню космонавтики установили фигуру человека в скафандре. Объект размещён на возвышении и хорошо виден прохожим.

Появление фигуры призвано напомнить о достижениях отечественной космонавтики и связи этого места с именем Титова. Авторы проекта рассчитывают, что объект вызовет интерес у горожан и гостей Новосибирска, особенно у детей. Жители района уже заметили новую деталь и останавливаются, чтобы рассмотреть её поближе.

Президент России назначил новых судей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

9 апреля 2026 года на портале правовой информации был опубликован указ Президента под номером 237. В документе сообщается о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирской области.

Павел Львович Дмитревский занял должность судьи Новосибирского областного суда. Анна Олеговна Куприй стала судьей Советского районного суда города Новосибирска.

Рестораны, кофейни и кондитерские Новосибирска показали свои пасхальные блюда

Автор: Мария Гарифуллина

Пасха — главное событие христианского календаря, символизирующее обновление, надежду и торжество жизни. В 2026 году этот великий праздник отмечается 12 апреля, и заведения Новосибирска подходят к нему с особым трепетом и творческим вдохновением.

Пасхальное меню в ресторанах, кофейнях и кондитерских города продумывали задолго до наступления праздника. В преддверии Пасхи шеф-повара и кондитеры Новосибирска рассказали Infopro54 о своих праздничных творениях.

