Юный звонарь из Новосибирской области получил девять колоколов

Юный звонарь Фока Малыгин, родившийся без ног и усыновленный в 3 года, получил 9 колоколов за победу на XI Московском детском фестивале звонарей.

Фока приступил к занятиям в августе 2025 года и неожиданно для себя достиг выдающихся результатов. Его успех был обусловлен искренней увлечённостью.

— У кого-то дома стоит пианино, а у нас – тренажёр колокольного звона. Дети сказали: есть же группы, где все на гитарах играют, а если мы своё трио создадим? Мы обратились к Алексею Владимировичу, даже название для группы придумали, — рассказала ГОРСАЙТУ мама Фоки, Татьяна Малыгина.

Учиться ремеслу звонаря дети начали одновременно. Сначала лучше получалось у соседа Алёши Гешева, но потом Витя Малыгин тоже освоился и стал бить в большой колокол, для которого требуется использовать ногу. Фока тоже нашёл своё решение.

— Я сказал, что хочу попробовать привязать к телу. На живот, на шею, а потом ещё оказалось, что за штанину можно. И тогда получилось, — отметил Фока Малыгин.

Несмотря на дружный коллектив юных звонарей, 14-летний Фока участвовал в конкурсе вместе со своим наставником Алексеем Талашкиным, но выступал самостоятельно, так как правила конкурса требовали индивидуального участия. Его друзья и близкие были очень рады победе Фоки. Для конкурсной программы он разработал особый, умиротворяющий звон, который заставлял людей задуматься о главном.

После триумфа на Кубани появились благодетели, которые профинансировали отливку девяти колоколов специально для Фоки. Для Сибирского центра колокольного искусства это оказалось непростой задачей, но они с ней справились. Фока лично присутствовал при отливке и назвал этот процесс «захватывающим».

Фока, помимо школы колоколов, нашёл новое увлечение — создание 3D-мультфильмов. Сначала этим занималась его старшая сестра Полина, которая открыла свою школу дизайна. Когда Полина продемонстрировала свои успехи, младшие братья и сёстры тоже попросили её научить их этому искусству.

