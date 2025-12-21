Новосибирцы заблудились в развязках четвертого моста

Почти неделя прошла с запуска в Новосибирске четвертого моста через Обь. Редакция Infopro54 изучила отзывы новосибирцев о новом и долгожданном городском инфраструктурном объекте. Горожане оставляют комментарии под новостями, обсуждают объект в мессенджерах и соцсетях.

Первая авария произошла на четвертом мосту сразу после открытия. Утром 16 декабря столкнулись ГАЗель и седан Nissan Cefiro, сообщал АСТ-54. Многие водители признаются, что запутались в развязках и не исключают, что количество аварий на мосту будет расти.

—Навигатор тупит. Я с таксистом ехал с Димитровского моста, и навигатор зачем-то его повел направо на Станционную и сразу показал развернуться. В результате получился разворот на встречную полосу. — Я так и не разобралась там со съездами, поехала по старому мосту.

Судя по карте пробок Яндекса, к обеду воскресенья новосибирцы стояли в бордовой пробке на улице Ипподромской. На Фабричной и Большевистской пятибальные пробки были в двух направлениях. На Большевичке пробка в сторону города начиналась от Бугринского моста.

На левом берегу пятибальные пробки наблюдались в две стороны на Станиславского и Ватутина, заторы также фиксировались на площади Труда и Энергетиков. Новосибирцы жаловались, что стало сложнее выезжать с улиц, выходящих на Станиславского.

В будние дни пробка из города начиналась на Красном проспекте около правительства области. В комментариях водители пишут, что пробка доходила до Писарева.

— Да, мост не идеален. Проехав по нему за пять минут с одного берега на другой, 15 минут простояла на разворот в длинной очереди. Из города в аэропорт это отличный путь. Для тех, кто едет в ПЛП, в Экспоцентр — тоже.

— На правом берегу невозможно съехать в «Спортмастер», например. Стоит длинная очередь на разворот налево из тех, кому надо на Красный проспект.

— Новый мост — мое главное разочарование года. Без толковых развязок на правом берегу, толку от него мало.

— История «Бугринского моста» как зеркало нового моста! Объект есть, вопросов тьма!

—Видя какой результат получен в итоге запуска моста, и насколько им удовлетворены его пользователи, становится очевидно:

Требования к дорожной инфраструктуре Новосибирска не заданы;

Нет ответственного за её состояние и выполнение требований;

Ресурса в руках ответственного на изменение инфраструктуры нет. Сценарии транспортных потоков очевидны — ощущение что они не просчитывались — задачи такой не было видимо. Главное ведь бюджет освоен, а эта задача предполагает другие задачи для участников проекта.

При этом Димитровский мост существенно разгрузился, сообщают новосибирцы. Однако на подъездах ко всем мостам сохраняются заторы.

В пятницу-субботу в соцсетях и мессенджерах появились сообщения о том, что мост плохо чистится.

— Проехала вчера по мосту. Полосы узкие, заметены снегом. Вернее, плохо чищены. Неудивительно, что там сразу начали биться.

Напомним, четвертый мост Новосибирска по прямому открыли в ночь с 15 на 16 декабря. Генеральный директор группы ВИС Сергей Юдин сообщал, что правобережная развязка открыта полностью. На левобережной готово 9 съездов, открыто три.

В первой половине 2026 года ГК «ВИС» планирует запустить трамвайную эстакаду длиной 630 метров. Это будет самая большая трамвайная эстакада в РФ. А левобережная развязка — самая большая и сложная не только в России, но и в Европе. Сроки сдачи туннеля на Станиславского не называются.

Пока проезд по мосту бесплатный.

Ранее редакция сообщала о том, что концессионер предложил название для четвертого моста.