Новосибирцы заблудились в развязках четвертого моста

Почти неделя прошла с запуска в Новосибирске четвертого моста через Обь. Редакция Infopro54 изучила отзывы новосибирцев о новом и долгожданном городском инфраструктурном объекте. Горожане оставляют комментарии под новостями, обсуждают объект в мессенджерах и соцсетях.
Первая авария произошла на четвертом мосту сразу после открытия. Утром 16 декабря столкнулись ГАЗель и седан Nissan Cefiro, сообщал АСТ-54. Многие водители признаются, что запутались в развязках и не исключают, что количество аварий на мосту будет расти.
—Навигатор тупит. Я с таксистом ехал с Димитровского моста, и навигатор зачем-то его повел направо на Станционную и сразу показал развернуться. В результате получился разворот на встречную полосу.
— Я так и не разобралась там со съездами, поехала по старому мосту.
Судя по карте пробок Яндекса, к обеду воскресенья новосибирцы стояли в бордовой пробке на улице Ипподромской. На Фабричной и Большевистской пятибальные пробки были в двух направлениях. На Большевичке пробка в сторону города начиналась от Бугринского моста.
На левом берегу пятибальные пробки наблюдались в две стороны на Станиславского и Ватутина, заторы также фиксировались на площади Труда и Энергетиков. Новосибирцы жаловались, что стало сложнее выезжать с улиц, выходящих на Станиславского.
В будние дни пробка из города начиналась на Красном проспекте около правительства области. В комментариях водители пишут, что пробка доходила до Писарева.
— Да, мост не идеален. Проехав по нему за пять минут с одного берега на другой, 15 минут простояла на разворот в длинной очереди. Из города в аэропорт это отличный путь. Для тех, кто едет в ПЛП, в Экспоцентр — тоже.
— На правом берегу невозможно съехать в «Спортмастер», например. Стоит длинная очередь на разворот налево из тех, кому надо на Красный проспект.
— Новый мост — мое главное разочарование года. Без толковых развязок на правом берегу, толку от него мало.
— История «Бугринского моста» как зеркало нового моста! Объект есть, вопросов тьма!
—Видя какой результат получен в итоге запуска моста, и насколько им удовлетворены его пользователи, становится очевидно:
- Требования к дорожной инфраструктуре Новосибирска не заданы;
- Нет ответственного за её состояние и выполнение требований;
- Ресурса в руках ответственного на изменение инфраструктуры нет.
Сценарии транспортных потоков очевидны — ощущение что они не просчитывались — задачи такой не было видимо. Главное ведь бюджет освоен, а эта задача предполагает другие задачи для участников проекта.
При этом Димитровский мост существенно разгрузился, сообщают новосибирцы. Однако на подъездах ко всем мостам сохраняются заторы.
В пятницу-субботу в соцсетях и мессенджерах появились сообщения о том, что мост плохо чистится.
— Проехала вчера по мосту. Полосы узкие, заметены снегом. Вернее, плохо чищены. Неудивительно, что там сразу начали биться.
Напомним, четвертый мост Новосибирска по прямому открыли в ночь с 15 на 16 декабря. Генеральный директор группы ВИС Сергей Юдин сообщал, что правобережная развязка открыта полностью. На левобережной готово 9 съездов, открыто три.
В первой половине 2026 года ГК «ВИС» планирует запустить трамвайную эстакаду длиной 630 метров. Это будет самая большая трамвайная эстакада в РФ. А левобережная развязка — самая большая и сложная не только в России, но и в Европе. Сроки сдачи туннеля на Станиславского не называются.
Пока проезд по мосту бесплатный.
Ранее редакция сообщала о том, что концессионер предложил название для четвертого моста.
Коллаж для базовой иллюстрации из фото из группы VIP-club в телеграм, внутри текста – скрин из Яндекс Карт.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru