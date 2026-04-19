В собственности у одного новосибирца находится 190 машин

Свыше 70260 новосибирцев имеют в собственности более одной машины. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в УФНС по Новосибирской области.

— Максимальное количество транспортных средств, зарегистрированных на одного жителя Новосибирска, составляет 190, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в УФНС сообщали, что в 2025 году в Новосибирской области транспортный налог должны уплатить 742 572 физических лица. Общая сумма исчисленных транспортных налогов в регионе составляет более 3,2 миллиарда рублей. В 2024 году транспортный налог платили 736 430 жителей региона.

Самый большой транспортный налог в 2025 году насчитали владельцу Porsche 911 — 292 455 рублей. В 2024 году на первом месте был Ferrari — 310 500 рублей.

При этом по итогам 2025 года новосибирцы задолжали по транспортному налогу более миллиарда рублей.

Напомним, в 2026 году содержание автомобиля в России, в том числе и в Новосибирской области, стало ощутимо дороже. С 1 января в силу вступил комплекс мер, который затронет кошельки владельцев транспортных средств: очередное плановое повышение утилизационного сбора, рост стоимости технического осмотра, увеличение транспортного налога в ряде регионов, включая Новосибирскую область, и повышение акцизов на топливо.

Ранее редакция сообщала о том, что 32827 новосибирцев владеют 3 — 4 квартирами. У 38 — 15 квартир и более.