Рекламодателям

Только три ребенка-мигранта в Новосибирске пересдали тест по русскому языку

  • 09/09/2025, 16:15
Автор: Артем Рязанов
Дети мигрантов Новосибирска без 1 сентября из-за проваленных тестов по русскому
Для подготовки к пересдаче у них было три месяца

В конце августа в Новосибирске дети мигрантов начали сдавать повторные тесты по русскому языку. Согласно требования федерального законодательства, вступившим в силу весной 2025 года, до получения документов о сдаче теста они не могут посещать занятия в школе вместе с остальными учениками, сообщили в департаменте образования мэрии города. Несмотря на начало учебного года, зачислять их «авансом» нельзя.

Начиная с весны, тест в городе сдавали 162 ребенка иностранных граждан. 103 из них показали достаточный уровень для поступления в первый класс. 59 человек тестирование завалили.

Для подготовки к пересдаче у детей было три месяца.

В мэрии Новосибирска редакции Infopro54 сообщили, что на сегодняшний день на повторное тестирование на знание русского языка заявились всего три ребенка. Все трое его успешно сдали. Их признали готовыми осваивать образовательные программы начальной, основной и средней школы. С опозданием на неделю детей зачислили в первый класс.

Ранее начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев рассказывал, что обучение тех детей-мигрантов, кто не посещает школу 1 сентября, — ответственность семьи. Если повторное тестирование снова окажется неудачным, будет решаться вопрос о пребывании на территории РФ.

По его мнению, это эффективные меры.

— Мы говорим о поддержке русского языка. Если мы обучаемся в российской школе и по российской программе, то язык — первое с чем ребенок должен приходить в школу, —подчеркивал Ахметгареев.

Он отмечал, что подготовкой детей к тестированию могут заниматься школы и педагоги. Ограничений здесь нет.

Ранее редакция сообщала о том, что СПЧ призвал высылать из России мигрантов, не отправляющих детей в школы. По данным МВД, только 24% несовершеннолетних иностранцев посещают школы в России.

Источник фото:  нейросеть Шедеврум

183

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : школа дети мигрантов


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Только три ребенка-мигранта в Новосибирске пересдали тест по русскому языку
9/09/25 16:15
Общество
Фармпроизводитель из Новосибирска готовится к запуску новых цехов
9/09/25 16:00
Бизнес
На МАХ перешли 50 тысяч госслужащих в Новосибирской области
9/09/25 15:00
Общество
Госслужащие НСО проходят обучение на платформе для онлайн-коммуникаций
9/09/25 14:55
Технологии
Новосибирский эксперт рассказал о безопасных мессенджерах и защите данных
9/09/25 14:00
Общество
Застройщики Новосибирска совершенствуются в социальной дипломатии
9/09/25 13:34
Бизнес Недвижимость
Динамика падения производства стройматериалов в Новосибирске повторяет 2017 год
9/09/25 13:00
Бизнес Недвижимость Промышленность
Только половина домов в Новосибирске имеют паспорта готовности к зиме
9/09/25 12:30
Власть Город Общество
Налоговая банкротит новосибирскую сеть кафе-кондитерских «Кузина»
9/09/25 12:00
Бизнес
На каждую пятую новую вакансию в Новосибирске ищут рабочих
9/09/25 11:00
Бизнес Общество
В новосибирских вузах растет число студентов из дальнего зарубежья
9/09/25 10:00
Власть Образование Общество
Коуч-эзотерик из Новосибирска отдаст государству 60 млн рублей
9/09/25 9:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Новосибирцы резко увеличили расходы на благотворительность
8/09/25 19:00
Общество
В Новосибирске изменили подход к зимней уборке города
8/09/25 18:15
Власть Город Общество
Новосибирский производитель протестировал яхты на соревнованиях на Обском море
8/09/25 18:00
Бизнес Общество Спорт
Инвестиционный форум «Россия зовет!» охватит ключевые регионы страны
8/09/25 17:55
Бизнес
МТС запускает накопительный сервис с привлекательной ставкой
8/09/25 17:25
Бизнес
В МВД назвали самый криминальный район в Новосибирске минувшим летом
8/09/25 17:00
Общество Право&Порядок
На кондитерском рынке Новосибирска ждут рост цен до 20%
8/09/25 16:30
Бизнес Власть
Полицейские Новосибирска взяли ДНК у 243 иностранцев
8/09/25 16:00
Право&Порядок
Популярное
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять