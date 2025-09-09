Только три ребенка-мигранта в Новосибирске пересдали тест по русскому языку

В конце августа в Новосибирске дети мигрантов начали сдавать повторные тесты по русскому языку. Согласно требования федерального законодательства, вступившим в силу весной 2025 года, до получения документов о сдаче теста они не могут посещать занятия в школе вместе с остальными учениками, сообщили в департаменте образования мэрии города. Несмотря на начало учебного года, зачислять их «авансом» нельзя.

Начиная с весны, тест в городе сдавали 162 ребенка иностранных граждан. 103 из них показали достаточный уровень для поступления в первый класс. 59 человек тестирование завалили.

Для подготовки к пересдаче у детей было три месяца.

В мэрии Новосибирска редакции Infopro54 сообщили, что на сегодняшний день на повторное тестирование на знание русского языка заявились всего три ребенка. Все трое его успешно сдали. Их признали готовыми осваивать образовательные программы начальной, основной и средней школы. С опозданием на неделю детей зачислили в первый класс.

Ранее начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев рассказывал, что обучение тех детей-мигрантов, кто не посещает школу 1 сентября, — ответственность семьи. Если повторное тестирование снова окажется неудачным, будет решаться вопрос о пребывании на территории РФ.

По его мнению, это эффективные меры.

— Мы говорим о поддержке русского языка. Если мы обучаемся в российской школе и по российской программе, то язык — первое с чем ребенок должен приходить в школу, —подчеркивал Ахметгареев.

Он отмечал, что подготовкой детей к тестированию могут заниматься школы и педагоги. Ограничений здесь нет.

Ранее редакция сообщала о том, что СПЧ призвал высылать из России мигрантов, не отправляющих детей в школы. По данным МВД, только 24% несовершеннолетних иностранцев посещают школы в России.