Туризм

Стало известно, где весной планируют отдыхать новосибирцы

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В регионе растет доля заказов на семейные путешествия

Весной 2026 года доля бронирований на международные рейсы, сделанных новосибирцами, достигла 55% от всех купленных билетов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

За рубеж

По данным Авиасейлс, наиболее серьезно вырос интерес к Китаю: доля бронирований увеличилась почти втрое по сравнению с весной 2025 года. Таиланд занял второе место с приростом на 15% по сравнению с предыдущим годом.
В пятёрку самых популярных зарубежных направлений у новосибирцев также вошли Узбекистан (18% международных перелётов), Турция (11%) и Казахстан (10%). Средний срок отдыха за границей остался прежним — 10 дней, как и в прошлом году. Каждый десятый путешественник планирует поездку с детьми.

По России

45% путешественников выбрали внутренние рейсы, планируя провести в поездке в среднем неделю. Калининград стал самым быстрорастущим направлением: количество бронирований увеличилось почти втрое.

Весной новосибирцы чаще всего планируют поездки в Москву (21% внутренних бронирований), Санкт-Петербург (19%), Сочи (13%), Калининград (11%) и Минеральные Воды (6%).

Семейные путешествия по России становятся все более востребованными. Весной 2025 года каждый 14-й билет приобретался для поездки с детьми, а к весне 2026 года этот показатель вырос до каждого 11-го билета.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки.

Источник фото:Freepik / Автор — wirestock

«Эффект от повышения НДС хуже прогнозов»: в Центробанке заметили существенный рост цен в России
ФАС проверит эффективность соглашений о сдерживании роста цен в Новосибирске

Новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки

Автор: Оксана Мочалова

В начале 2026 года жители Новосибирска продемонстрировали возросший интерес к зарубежному отдыху. Согласно данным платформы Авиасейлс, доля международных бронирований в январе достигла 32%, что на процентный пункт больше, чем год назад. Несмотря на это, внутренний туризм сохранил своё лидерство, оставив за собой 68% всех поездок.

По данным аналитиков, новосибирцы стали планировать более продолжительные заграничные поездки. Средняя длительность такого путешествия в январе составила 10 дней. Для сравнения, поездки по России традиционно были короче — около пяти дней.

Читать полностью

Озеро Хомутина из Новосибирской области хотят включить в нацпроект

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область планирует войти в новый нацпроект «Вода России» с озером Хомутина, которое расположено в Маслянинском районе.

— Ранее мы направляли документы на конкурс на предыдущий нацпроект «Экологическое благополучие». К сожалению, по итогам ранжирования мы не набрали необходимую балльность, чтобы попасть в национальный проект по причине недостаточного развития внутреннего туризма, инфраструктуры и благоустройства. Сейчас планируем обратиться с заявкой на следующую трёхлетку. Администрация Маслянинского округа учла полученные замечания и пожелания, чтобы попасть в проект. То есть, эту работу мы не оставляем, — сообщил замминистра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов.

Читать полностью

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Все визовые центры Канады на территории Российской Федерации, включая новосибирский, прекратили приём документов с 28 января 2026 года. Соответствующее уведомление было опубликовано 30 января на официальном сайте правительства Канады и портале оператора визовых услуг VFS Global.

Помимо Новосибирска, обслуживание заявителей остановлено в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Центры перестали принимать документы на все категории виз: туристические, гостевые, учебные и иммиграционные. Причины данного решения властями Канады не комментируются.

Читать полностью

Перелёты из Новосибирска в теплые зарубежные страны подешевели

Автор: Артем Рязанов

В феврале 2026 года перелёты из Новосибирска в зарубежные страны обойдутся путешественникам в среднем на 11% дешевле, чем летом.

По данным Авиасейлс, конец зимы в ОАЭ — это бархатный сезон, когда зной спадает и температура опускается до комфортных +26 °C. Для россиян страна предоставляет безвизовый режим на 90 дней. Зимой перелёты в ОАЭ стоят на 17% дешевле, чем летом. В феврале авиабилеты из Новосибирска обойдутся в:

Читать полностью

Новосибирец рассказал о своих путешествиях по России на велосипиде

Автор: Артем Рязанов

22-летний путешественник Клим Калужских на велосипеде и с аккордеоном проехал из Новосибирска в якутский Верхоянск за год. Клим родился в Магадане, жил на Алтае и в Новосибирске. Начал путь в сторону Оймякона, где в 1926 году была зафиксирована температура −71°C.

Путешественник признался, что не готовился к поездке заранее, и сам удивляется тому, как далеко получилось заехать. С детства он закалялся и был вегетарианцем, отказался от вредных привычек. По его мнению, это помогает легче переносить любые погодные условия.

Читать полностью

Новосибирская область увеличила турпоток до трёх миллионов человек

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область укрепила статус ключевого туристического центра Сибири, по итогам 2025 года войдя в десятку лидеров национального рейтинга регионов, рассказала на пресс-конференции заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

По ее словам, опережающая динамика наблюдается по всем основным показателям: за одиннадцать месяцев регион посетили 2,9 миллиона туристов, а по итогам года ожидается превышение рубежа в 3 миллиона человек. Параллельно растёт и экономический эффект. Так, объём платных туристических услуг за отчётный период достиг 22,9 миллиарда рублей, что обеспечило Новосибирской области лидерство в Сибирском федеральном округе.

Читать полностью
Общество

На Обском море новосибирцы строят «Город Эскимосов»

Бизнес Власть

ФАС проверит эффективность соглашений о сдерживании роста цен в Новосибирске

Туризм

Стало известно, где весной планируют отдыхать новосибирцы

Власть Экономика

«Эффект от повышения НДС хуже прогнозов»: в Центробанке заметили существенный рост цен в России

Авто

Аварийным комиссарам в Новосибирске перекроют «левые» заработки

Недвижимость Общество

В Новосибирской области рекордом ИЖС стал дом площадью 673,5 квадратных метра

Бизнес

Регионы Сибири начали поставлять уголь в Панаму, а удобрения — в Мозамбик

Общество

«Станция-призрак» пропала с карты Новосибирской области

Бизнес

Подросток-москвич получил предложение стать директором лифтового завода

Финансы

От текущих счетов к вкладам: как россияне управляют семейным бюджетом

Бизнес Общество

«Штрафы слишком маленькие, а на репутацию им плевать»: в Новосибирске объяснили, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

Общество

Потепление придет в Новосибирскую область на выходных

Бизнес Город

«Интерес почти потеряли»: новосибирские застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов

Власть

Губернатор отметил вклад атаманов и казаков в патриотическое воспитание молодёжи

Общество

Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом проверки индексации выплат

Опасный подарок: новосибирцев атакуют мошенники с предложениями «выгодных» онлайн-курсов

Общество

Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

Право&Порядок

В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

