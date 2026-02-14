Стало известно, где весной планируют отдыхать новосибирцы

Весной 2026 года доля бронирований на международные рейсы, сделанных новосибирцами, достигла 55% от всех купленных билетов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

За рубеж

По данным Авиасейлс, наиболее серьезно вырос интерес к Китаю: доля бронирований увеличилась почти втрое по сравнению с весной 2025 года. Таиланд занял второе место с приростом на 15% по сравнению с предыдущим годом.

В пятёрку самых популярных зарубежных направлений у новосибирцев также вошли Узбекистан (18% международных перелётов), Турция (11%) и Казахстан (10%). Средний срок отдыха за границей остался прежним — 10 дней, как и в прошлом году. Каждый десятый путешественник планирует поездку с детьми.

По России

45% путешественников выбрали внутренние рейсы, планируя провести в поездке в среднем неделю. Калининград стал самым быстрорастущим направлением: количество бронирований увеличилось почти втрое.

Весной новосибирцы чаще всего планируют поездки в Москву (21% внутренних бронирований), Санкт-Петербург (19%), Сочи (13%), Калининград (11%) и Минеральные Воды (6%).

Семейные путешествия по России становятся все более востребованными. Весной 2025 года каждый 14-й билет приобретался для поездки с детьми, а к весне 2026 года этот показатель вырос до каждого 11-го билета.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки.