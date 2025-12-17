ФАС проверяет высокие наценки на продукты в Новосибирской области

На фоне роста потребительской активности в предновогодний период, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) начала анализ причин высоких торговых наценок на отдельные социально значимые продукты. Соответствующие запросы с требованием дать пояснения направлены в администрирования 10 крупнейших федеральных торговых сетей, в том числе представленных в Новосибирске и области — таких как «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей» и «Лента».

Поводом стал анализ цен, проведённый ФАС за период с января по август 2025 года. Антимонопольная служба выявила случаи завышения торговой наценки на отдельные социально значимые товары в ряде сетей. Теперь, в разгар подготовки к праздникам, ведомство намерено изучить ответы ритейлеров на предмет соблюдения закона «О защите конкуренции». При обнаружении нарушений ведомство применит меры антимонопольного реагирования.

Для сдерживания роста цен на полках магазинов в регионе антимонопольная служба предложила торговым компаниям добровольно взять на себя обязательства по снижению и ограничению наценок на самые востребованные продукты первой необходимости, в том числе с завышенными на данный момент наценками.

Стоит отметить, что на середину ноября максимальная цена красной икры в новосибирских магазинах составляла 16-17 тысяч рублей за один килограмм. Такие цены можно было увидеть в супермаркетах премиум-класса. В специализированных магазинах диапазон цен на икру 8,6-12 тысяч рублей. В сетевых торговых точках, которые позиционируют себе как магазины эконом-сегмента, красная икра стоила не менее 10 тысяч рублей.

