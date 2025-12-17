Рекламодателям

Новосибирский депутат обратился в суд с иском о защите чести и достоинства

  • 17/12/2025, 13:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский депутат обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
Ответчиком выступает экс-коллега по партии

Депутат Заксобрания Александр Аверкин подал иск в Ленинский районный суд Новосибирска к Эдуарду Кожемякину. Об этом сообщил Кожемякин в своем письме, направленном в СМИ. Вложением к нему прикреплены фото повестки.

— Я получил повестку в суд, где будет рассматриваться жалоба Аверкина А.А. на мои высказывания в моём телеграм-канале. Истец хочет взыскать с меня 300 тысяч рублей. Эта сумма равна той, которую мне должен Аверкин А.А. с 2021 года, —пишет Кожемякин в обращении к СМИ.

Он пояснил, что по спорной ситуации уже написал заявления в правоохранительные органы. По обращениям идёт разбирательство.

Напомним, в ноябре Кожемякин проводил голодовку с требованием передачи мандатов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области Александра Аверкина и Владимира Ворожцова, другим кандидатам, а так же с требованием отставки председателя партии пенсионеров Эрика Праздникова и Михаила Бушмакина. Мандат Аверкина он требовал передать кандидату Алексея Прокудина за его «вклад в дело победы» партии.

В середине ноября президиум генсовета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость исключил Кожемякина из рядов партии председателя правления новосибирского регионального отделения (РО).

16 декабря перед сессией Заксобрания Эдуард Кожемякин провел одиночный пикет с требованием передачи мандатов депутатами Аверкиным и Ворожцовым другим кандидатам.

Напомним, партия «Пенсионеры за социальную справедливость» принимала участие в выборах в региональный парламент Новосибирской области. Первоначально в общеобластном списке были генерал-майор Владимир Ворожцов, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Александр Аверкин, депутат Совета депутатов Искитимского района Алексей Прокудин, председатель правления регионального отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. Территориальные группы возглавляли депутаты и руководители партии: Михаил Бушмакин, Дмитрий Грищенко, Станислав Тулупов, Ольга Готовщиц.

На выборах партия набрала 6,63%, что дало ей право на два мандата. В итоге в восьмой созыв по спискам от «Партии пенсионеров» прошли генеральный директор ООО «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП» Александр Аверкин и заместитель председателя Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов.

Ранее редакция сообщала о том, что в седьмом созыве регионального парламента в Парии пенсионеров депутат сменился через несколько месяцев после начала работы. 

Фото freepik, автор: freepik

