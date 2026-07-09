Воду в новосибирских фонтанах проверяют на безопасность

Журналисты измерили уровень минерализации воды в городских фонтанах при помощи TDS-метра. TDS-метр измеряет количество растворённых твёрдых веществ в воде — солей, минералов, металлов — и выдаёт результат в единицах ppm (parts per million, частиц на миллион). Чем выше цифра, тем больше примесей. Для технической воды допустимым считается показатель до 2000 ppm.

Результаты замеров:

Фонтан у ДК «Энергия» — 106 ppm

Сквер «Крылья Сибири» — 110 ppm

Первомайские фонтаны — 88 и 99 ppm

Фонтан у театра «Глобус» — 110 ppm

Фонтан у Заксобрания — 125 ppm

Фонтан у ГПНТБ — 122 ppm

Все показатели находятся в пределах нормы для технической воды. Однако главный вопрос безопасности остаётся открытым — требуется бактериологический анализ воды на наличие опасных микроорганизмов. Журналисты Om1 Новосибирск уже взяли пробы из четырёх фонтанов, результаты будут известны через 72 часа.

Несмотря на нормальные показатели минерализации, купание в фонтанах остаётся опасным из-за возможного риска заражения бактериальными инфекциями.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск доставят гранит для ремонта самого большого фонтана.