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Воду в новосибирских фонтанах проверяют на безопасность

Автор: Артем Рязанов

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Для технической воды приемлемым считается уровень до 2000 ppm

Журналисты измерили уровень минерализации воды в городских фонтанах при помощи TDS-метра. TDS-метр измеряет количество растворённых твёрдых веществ в воде — солей, минералов, металлов — и выдаёт результат в единицах ppm (parts per million, частиц на миллион). Чем выше цифра, тем больше примесей. Для технической воды допустимым считается показатель до 2000 ppm.

Результаты замеров:

  • Фонтан у ДК «Энергия» — 106 ppm
  • Сквер «Крылья Сибири» — 110 ppm
  • Первомайские фонтаны — 88 и 99 ppm
  • Фонтан у театра «Глобус» — 110 ppm
  • Фонтан у Заксобрания — 125 ppm
  • Фонтан у ГПНТБ — 122 ppm

Все показатели находятся в пределах нормы для технической воды. Однако главный вопрос безопасности остаётся открытым — требуется бактериологический анализ воды на наличие опасных микроорганизмов. Журналисты Om1 Новосибирск уже взяли пробы из четырёх фонтанов, результаты будут известны через 72 часа.

Несмотря на нормальные показатели минерализации, купание в фонтанах остаётся опасным из-за возможного риска заражения бактериальными инфекциями.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск доставят гранит для ремонта самого большого фонтана.

Источник фото: Om1 Новосибирск.

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : фонтаны проверка

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