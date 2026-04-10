Фигура в скафандре установлена ко Дню космонавтики в Новосибирске

В Новосибирске на улице Титова ко Дню космонавтики установили фигуру человека в скафандре. Объект размещён на возвышении и хорошо виден прохожим.

Появление фигуры призвано напомнить о достижениях отечественной космонавтики и связи этого места с именем Титова. Авторы проекта рассчитывают, что объект вызовет интерес у горожан и гостей Новосибирска, особенно у детей. Жители района уже заметили новую деталь и останавливаются, чтобы рассмотреть её поближе.

Напомним, улица названа в честь Германа Титова — второго советского космонавта. В августе 1961 года он совершил полёт на корабле «Восток-2», который продлился 25 часов 11 минут. Титов стал первым человеком, проведшим на орбите более суток, и самым молодым космонавтом в истории: на момент полёта ему было 25 лет. За этот подвиг он получил звание Героя Советского Союза.

Ранее редакция сообщала, что скульпторы из Новосибирска создают персонажей культовых фильмов.