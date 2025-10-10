Форум «Пульс жизни» собрал сотни участников в Новосибирской области

В Маслянинском социально-реабилитационном центре состоялся масштабный форум «Пульс жизни», призванный улучшить качество жизни пожилых людей. Данное мероприятие, посвященное адаптивным практикам для активного периода жизни, реализовано в Новосибирской области в рамках национального проекта «Семья».

Форум объединил представителей власти, некоммерческих организаций и более ста участников, заинтересованных в продвижении концепции активного долголетия. По словам заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Владимира Машанова, программа «Активное долголетие», реализуемая в Новосибирской области в рамках национального проекта «Семья», ориентирована на поддержание здоровья и благополучия пожилых граждан региона. Комплексный подход позволяет оказывать поддержку в физической активности, социальной адаптации и в целом улучшать условия жизни граждан старшего возраста.

Более 200 тысяч пожилых людей практически со всей области уже воспользовались этой программой. Подведомственные учреждения министерства труда и социального развития активно внедряют новаторские подходы и методы для улучшения условий жизни пожилых людей, фокусируясь на развитии новых форм взаимодействия и укреплении социальных контактов. Маслянинский социально-реабилитационный центр представил уникальные авторские адаптивные методики активного долголетия, разработанные и применяемые в учреждении.

Участники получили возможность освоить практические навыки, помогающие сохранить здоровье, активность, социальную адаптацию, развить новые навыки, предоставляют возможности для общения и повышают качество жизни. Среди самых популярных инициатив форума — прогулки с психологом по лесу («Купание в лесу») – метод, помогающий эмоционально расслабиться и восстановить душевное состояние; занятия иппотерапией («В плену шелковистой гривы») – комплекс упражнений для укрепления здоровья и повышения уверенности в себе; гастрономический лекторий «ЗдорОво есть» – образовательная программа о правильном питании для профилактики возрастных заболеваний; специальные занятия адаптивной физкультурой («Путь к уверенности») – комплекс физических упражнений для пожилых, направленный на поддержание физической активности и улучшение общего самочувствия.

Особое внимание было уделено инициативе «Виват, мужчины!», направленной на улучшение доступности социальных услуг лицам пожилого возраста мужского пола и вовлечение их в программы активного долголетия.

Форум «Пульс жизни» стал значимой площадкой для обмена опытом, демонстрации передовых решений и укрепления связей между государственными структурами и общественными организациями, работающими в сфере помощи пожилым людям. Мероприятие подтвердило стремление региона создать благоприятные условия для достойной жизни пожилых жителей Новосибирской области.