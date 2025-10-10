В Новосибирске снова ждут роста цен на кофе

Еще несколько лет назад цена на кофе составляла 600-700 рублей за кг. Сегодня кофе свежей обжарки меньше 2000 рублей трудно найти. Об этом редакции Infopro54 рассказал директор компании «Дело вкуса» drinkme.ru (Новосибирск) Владимир Тонконог.

По словам эксперта, в ближайшее время он ожидает небольшую динамику роста цен на рынке.

— Минимум на 50-100 рублей цену увеличит маркировка, — поясняет он.

Кроме того, в мире продолжает расти спрос на кофе. На рынок вышли страны, где этот напиток не считался традиционным и ранее был практически не востребован.

— Например, раньше в Китае пили в основном чай. Сейчас поставки кофе в эту страну постоянно растут. Напиток пользуется спросом, а количество потребителей в этой стране очень велико, — поясняет собеседник редакции.

При этом количество плантаций кофе в мире растет гораздо меньшими темпами, чем спрос. С 2023 года их площади практически не изменились.

Большое влияние на цены оказывает и погода. По кофе, как и по всякой сельхозкультуре, возможны неурожаи.

— Судя по фьючерсам кофе на биржах, 3 октября средняя цена сделки по арабике составляла 3,9 доллара за фунт. В середине февраля 2025-го цена доходила до 4,3 доллара. Для сравнения, в 2020 году — 89 центов, в 2022-м — 2,4 доллара, — комментирует Владимир Тонконог.

В середине сентября, по данным Bloomberg, премия за арабику по отношению к робусте поднялась до максимумов с 2011 года — на фоне опасений сокращения поставок элитных сортов. Цены на сорт, востребованный сетями вроде Starbucks, начали расти после снижения прогнозов урожая в Бразилии, уточняли аналитики компании «Финам».

— В долгосрочной перспективе 5-10 лет цена на кофе будет расти параллельно с ростом спроса и инфляцией. Дело в том, что пока нет новых технологий, которые позволили бы вырастить больше кофе, — констатировал собеседник редакции.

Эксперт не исключил, что часть потребителей в условиях сохраняющегося роста цен на кофе будут переходить на цикорий. Однако большинство новосибирцев вряд ли изменят свои привычки.

По данным «2ГИС», в Новосибирске на сегодняшний день 291 кофейня, 427 точек «кофе с собой», а также более 1000 кофейных автоматов.

Напомним, в начале 2025 года в магазинах Новосибирска резко подорожало кофе. Многие позиции стали дороже 1000 рублей. Мартовские фьючерсы робусты 29 января 2025 года побили исторический рекорд и составили 5620 долларов за тонну, а стоимость тонны арабики превысила 8000 долларов.

Ключевые игроки — Бразилия и Вьетнам — на их долю приходятся 55% мирового производства зерен. Бразилия выступает основным поставщиком арабики, а Вьетнам сконцентрирован на выращивании робусты.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что цены на кофе в городе резко вырастут.