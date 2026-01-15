Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» определяет векторы развития отрасли

В рамках Международной выставки «Сибирская строительная неделя» ключевой деловой площадкой является форум «Стратегии ускорения темпов строительства». Он предоставляет уникальную возможность для взаимодействия между представителями власти и бизнеса, обсуждения актуальных проблем строительной отрасли, поиска решений и их закрепления на законодательном уровне.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и ЖКХ РФ, Правительство Новосибирской области, а также ведущие отраслевые объединения, что подчеркивает высокий статус мероприятия. Форум ориентирован на владельцев, руководителей и специалистов строительных и смежных компаний, девелоперов, архитекторов, проектировщиков, инженеров.

В этом году программа форума включает обсуждение ценообразования, материалов, кадрового обеспечения, технического регулирования, цифровизации, градостроительства, развития комфортной городской среды, комплексного развития территорий и инфраструктуры. Откроет форум пленарное заседание, посвященное отечественным цифровым решениям и управлению проектами в строительстве, с участием заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика. Модератором выступит президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев.

В программе форума запланированы совместное заседание по вопросам управления стоимостью строительства с участием заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, встреча с застройщиками с участием заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина, сессия Госстройнадзора по совершенствованию контрольных процедур, обсуждение изменений в регулировании государственных строительных контрактов с участием представителей Казначейства России и другие мероприятия.

Выставка «Сибирская строительная неделя» представляет широкий спектр решений для всех этапов строительства в 24 тематических разделах. Ведущие производители и поставщики из России, Китая, Индии, Беларуси и стран Средней Азии продемонстрируют новинки строительных и отделочных материалов, оборудования, инструментов, инженерных систем и техники. Для участия или посещения выставки необходима регистрация на сайте Сибирской строительной недели.

Возрастное ограничение: 18+