Недвижимость

Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» определяет векторы развития отрасли

Дата:

С 10 по 13 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» свыше 400 компаний и более 20 000 представителей отраслевого рынка обозначат векторы развития строительной индустрии

В рамках Международной выставки «Сибирская строительная неделя» ключевой деловой площадкой является форум «Стратегии ускорения темпов строительства». Он предоставляет уникальную возможность для взаимодействия между представителями власти и бизнеса, обсуждения актуальных проблем строительной отрасли, поиска решений и их закрепления на законодательном уровне.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и ЖКХ РФ, Правительство Новосибирской области, а также ведущие отраслевые объединения, что подчеркивает высокий статус мероприятия. Форум ориентирован на владельцев, руководителей и специалистов строительных и смежных компаний, девелоперов, архитекторов, проектировщиков, инженеров.

В этом году программа форума включает обсуждение ценообразования, материалов, кадрового обеспечения, технического регулирования, цифровизации, градостроительства, развития комфортной городской среды, комплексного развития территорий и инфраструктуры. Откроет форум пленарное заседание, посвященное отечественным цифровым решениям и управлению проектами в строительстве, с участием заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика. Модератором выступит президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев.

В программе форума запланированы совместное заседание по вопросам управления стоимостью строительства с участием заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, встреча с застройщиками с участием заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина, сессия Госстройнадзора по совершенствованию контрольных процедур, обсуждение изменений в регулировании государственных строительных контрактов с участием представителей Казначейства России и другие мероприятия.

Выставка «Сибирская строительная неделя» представляет широкий спектр решений для всех этапов строительства в 24 тематических разделах. Ведущие производители и поставщики из России, Китая, Индии, Беларуси и стран Средней Азии продемонстрируют новинки строительных и отделочных материалов, оборудования, инструментов, инженерных систем и техники. Для участия или посещения выставки необходима регистрация на сайте Сибирской строительной недели.

Возрастное ограничение: 18+

Erid: F7NfYUJCUneTUTcya7NP

Реклама. Рекламодатель: ООО «Новосибирск Экспоцентр»
Фотографии из архива ООО «Центр Экспо»

Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Экспоцентр строительная неделя Сибстрой

6 280
0
0
Арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания

Автор: Юлия Данилова

Последний в Новосибирской области официальный проблемный объект — долгострой на ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2 — был сдан в конце 2025 года. С применением всего комплекса мер с 2010 года в регионе были восстановлены права почти 21 тысяч семей в 216 проблемных объектах.

— Мы можем гордиться тем, что почистили город от долгостроев и обманутых дольщиков. Это была неподъемная работа, но мы ее сделали. Однако на днях у нас арестовали имущество застройщика. Проблема снова может уйти вдолгую. Не один миллиард опять ляжет на бюджет города и области. Этого нельзя допустить, — заявил на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и строительству вице-спикер парламента, директор ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», учредитель ГК «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

Читать полностью

Спорткомплекс за 600 млн рублей строят в Линёво Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области реализуется проект по строительству современного одноэтажного спортивного комплекса. Ход работ находится на контроле специалистов 4-го отдела госстройнадзора региона.

Объект возводится на пустыре между Покровской церковью и стадионом по улице Коммунистический проспект. Его общая площадь составит более 5,5 тысяч кв. метров. Комплекс будет включать тренажёрный и многофункциональный игровые залы, универсальный борцовский зал, беговые дорожки, а также административные и технические помещения, раздевалки, медицинский кабинет и зрительские трибуны.

Читать полностью

Проблемы накопились: застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента Новосибирской области попросили областной Минстрой и мэрию Новосибирска конкретизировать ситуацию с созданием КРТ на территории города. Проблемы накопились. Напомним, уже более года в городе запрещено строительство жилья вне площадок комплексного развития территорий.

В частности, речь шла о площадках, занятых частными домами. В городе, в том числе в центральных районах, таких локаций достаточно много.

Читать полностью

До 31 января все арендаторы съедут из новосибирского ЦУМа, его готовят к сносу

Автор: Мария Гарифуллина

Стало известно, когда новосибирский ЦУМ окончательно прекратит свою работу и закроется для посетителей. Новый собственник сообщил оставшимся арендаторам о том, что они должны покинуть здание до 31 января текущего года. То есть торговая история знакового для города объекта завершится через две недели. Журналист Infopro54 посмотрел, что со зданием происходит сейчас, и поговорил об этом с предпринимателями и теми, кто помнит, каким был ЦУМ в разное время.

Первое, что бросается в глаза при подходе к ЦУМу — это практически пустая парковка перед ним. В текущих условиях, когда в городе снегом завалена существенная часть парковочных мест, это кажется почти роскошью. К вопросу о парковке ЦУМа мы еще вернемся. А пока — о том, что внутри магазина. Для посетителей открыт только первый этаж. Его пространство давно было поделено между многочисленными арендаторами. Часть из них уже съехала: одни — после того, как стало известно, что ЦУМ решено снести, другие — гораздо раньше. О них напоминают оставшиеся вывески, пустующее торговое оборудование и манекены.

Читать полностью

Покупатели ИЖС в Новосибирской области жалуются на отсутствие дорог и школ

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области идет масштабная работа по переводу всего индивидуального жилищного строительства на эскроу-счета. На начало 2025 года в регионе были заключены 15 договоров эскроу на 100 млн рублей, на конец 2025-го — 266 на сумму более 1,7 млрд рублей. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания сообщил министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

— В 2025-м было выявлено много мошеннических схем с ИЖС, поэтому мы ведем работу с гражданами, с банками, чтобы все подрядные договоры на строительство ИЖС шли только через эскроу-счета, — добавил чиновник.

Читать полностью

В новостройках Новосибирска застройщики продали только 27% квартир

Автор: Юлия Данилова

По итогам 11 месяцев 2025 года застройщики Новосибирска не продали около 44% квартир в строящихся домах города. Как отметил на заседании комитета Заксобрания области по строительству и ЖКХ министр строительства Дмитрий Богомолов, это общероссийский тренд, и по показателю распроданности регион находится в середине рейтинга. При этом 29% жилья в новостройках еще не выставлено на продажу, и только 27% реализовано.

— Кризисной ситуации мы пока не фиксируем. Застройщики применяют разные алгоритмы реализации жилья, плюс по-прежнему действует семейная ипотека, поэтому продажа квартир идет. Мы, конечно, видим замедление по открытию новых проектов, но отрабатываем эту ситуацию с застройщиками, — уточнил чиновник.

Читать полностью
