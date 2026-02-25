Поиск здесь...
Мэр Новосибирска против отмены социальной нагрузки по КРТ для застройщиков

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Девелоперы с прошлого года поднимают этот вопрос в кулуарах власти, на публичных мероприятиях и в СМИ

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев прокомментировал инициативу застройщиков, направленную на отмену строительства социальных объектов в рамках комплексного развития территорий.

— Я считаю, что механизм КРТ — это очень важный правильный и полезный для города, когда застройщик строит не только многоквартирные дома, но ещё и решает важные социальные задачи: строительство школ, детских садов, парков, дорог. Такая практика в Новосибирске есть. В 2025 году на баланс мэрии города встали два детских сада на улице Гаранина и Крылова, на создание которых мы не потратили ни одного бюджетного рубля. Сейчас у нас строятся две школы в Октябрьском и Ленинском районах вместимостью более 1000 мест каждая. Поэтому я считаю, абсолютно правильно, когда застройщики несут эту очень важную, ответственную, социальную миссию. Из нашего диалога со строительным сообществом мы чётко понимаем, что строители готовы работать по таким принципам, — добавил Кудрявцев.

Напомним, отмену социальной нагрузки девелоперы активно обсуждают с декабря прошлого года. Вопрос рассматривался на январском заседании комитета по строительству Заксобрания в январе 2026 года.

— На сегодняшний день в ряде локаций уже нет такой острой ситуации с соцобъектами, как раньше. Высокая нагрузка в принципе убивает желание застройщиков выходить на площадку, а также их интерес к проекту, — пояснял один из депутатов.

Министр строительства области Дмитрий Богомолов признавал, что «вешать на застройщиков обязательства по строительству поликлиники, спортивного комплекса, ДК, садика и школы — не совсем правильно».

—  Этот вопрос мы отрабатываем, — признавался Дмитрий Богомолов.

Тема излишней нагрузки поднималась и на Строительном форуме. В частности, гендиректор ГК СМСС Анатолий Павлов отмечал, когда смотришь цифры по КРТ в Новосибирске, все кажется очень красиво и оптимистично.

— Но это же не совсем правда, потому что мы подменили понятие комплексного развития территорий закреплением обязательств застройщика по созданию объектов социальной инфраструктуры. К той идее, для которой был придуман этот закон, мы практически только-только пытаемся подбираться, — говорил девелопер.

Как отмечают участники рынка, ключевым противником отмены социальной нагрузки в регионе по-прежнему является прокуратура, которая несколько лет назад добилась ее введения.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским застройщикам отказывают в использовании МИПов для расселения жилья. При этом сам регион планирует сносить ветхие и аварийные дома в течение десяти лет. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Порядка 60 км трамвайных путей нужно отремонтировать в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Долгие годы в Новосибирске системно не велась работа по ремонту трамвайных путей. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев. По его словам, сейчас протяженность сети составляет 140 км, порядка 60 км из них, по оценке профильного департамента, требуют либо ремонта, либо замены.

— Мы начали эту работу. За два года полностью заменили рельсошпальную решетку на улице Мира. Сейчас ремонтируем улицу Связистов — это порядка 6 км. Темпы явно недостаточные, но мы работаем, — подчеркнул Кудрявцев.

Читать полностью

Новосибирская область вошла в топ-10 направлений для поездок по России

В 2025 году Новосибирск занял почетное седьмое место среди российских городов по количеству заказов посуточного жилья. Об этом сообщили эксперты отрасли на конференции «Краткосрочно», которая прошла в городе 25 февраля. В рамках мероприятия представители платформы «Авито Путешествия» провели встречу с региональными владельцами и управляющими объектами для обсуждения актуальных тенденций на рынке жилья для туристов.

По статистике за январь 2026 года, число бронирований в Новосибирске продемонстрировало рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек увеличился на 2%. Среди путешественников преобладают пары и семьи: каждая вторая бронь сделана для двоих, а треть поездок совершается с детьми.

Читать полностью

Новую генеральную схему метро Новосибирск получит в апреле

Автор: Оксана Мочалова

В апреле 2026 года Новосибирск получит ключевой документ, который определит развитие метрополитена на десятилетия вперед — генеральную схему подземки. Разработкой занимается белорусский институт «Минскметропроект», уже знакомый городу по проекту левого перегонного тоннеля.

— Мы сейчас усиленно занимаемся генеральной схемой развития метрополитена, потому что город растет, районы развиваются очень динамично, нелинейно. Старая документация уже существенно потеряла свою актуальность. В апреле этого года мы ожидаем проект с экспертизой. Именно этот документ подскажет нам, в каком направлении двигаться, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Читать полностью

Логистический хаб Антарктиды получил мобильный интернет

Цифровая экосистема МТС расширила возможности своей телекоммуникационной сети, охватив ею полярную станцию «Прогресс». Местные жители и работники получили доступ к мобильной связи в районе бухты Тала, которая служит ключевым логистическим центром для Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Реализация данного проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ).

Для обеспечения связи в Прогрессе была построена новая базовая станция, а также проложена радиорелейная линия длиной 13 километров до места стоянки судов в бухте. Такое решение позволяет передавать сигнал на значительные расстояния, преодолевая трудности, связанные с прокладкой оптоволокна в условиях антарктического ландшафта, который характеризуется наличием ледников и сложного рельефа. В результате суда, доставляющие грузы и исследователей, теперь имеют устойчивое соединение для голосовой связи стандарта GSM и мобильного интернета.

Читать полностью

Новосибирцы получили право заявить требования к банкроту-застройщику

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирска, которые пострадали от деятельности застройщика «Дримхауз Констракшн» при строительстве частных домов, теперь могут заявить о своих финансовых требованиях. Документы принимает временный управляющий, назначенный арбитражным судом, сообщили в Минстрое Новосибирской области.

Возможность подать требования появилась после того, как Арбитражный суд Новосибирской области признал финансовую несостоятельность компании. Решением от 4 февраля 2026 года по делу № А45-39214/2025 в отношении ООО «Дримхауз Констракшн» введена процедура банкротства — наблюдение. Эта процедура направлена на анализ финансового состояния должника и формирование списка всех, кому организация имеет задолженность. Инициатором банкротства выступило ООО «Сатурн Сибирь», которое требовало от застройщика 9 млн рублей.

Читать полностью

Международная выставка «МашЭкспо Сибирь-2026» пройдет при поддержке Минпромторга России

В числе участников МашЭкспо Сибирь предприятия и компании Интервесп, Битван, СРВ, Промет, Техно-Тулз, Челленджер, Мегатулс, ЭИР, Армада, Белорусские станки, Камоцци, Станком, Промой, Ками, EМГ, ВТЦ, Норгау Русланд и другие.

В форумной части выставки:

Читать полностью
