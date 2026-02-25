Мэр Новосибирска против отмены социальной нагрузки по КРТ для застройщиков

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев прокомментировал инициативу застройщиков, направленную на отмену строительства социальных объектов в рамках комплексного развития территорий.

— Я считаю, что механизм КРТ — это очень важный правильный и полезный для города, когда застройщик строит не только многоквартирные дома, но ещё и решает важные социальные задачи: строительство школ, детских садов, парков, дорог. Такая практика в Новосибирске есть. В 2025 году на баланс мэрии города встали два детских сада на улице Гаранина и Крылова, на создание которых мы не потратили ни одного бюджетного рубля. Сейчас у нас строятся две школы в Октябрьском и Ленинском районах вместимостью более 1000 мест каждая. Поэтому я считаю, абсолютно правильно, когда застройщики несут эту очень важную, ответственную, социальную миссию. Из нашего диалога со строительным сообществом мы чётко понимаем, что строители готовы работать по таким принципам, — добавил Кудрявцев.

Напомним, отмену социальной нагрузки девелоперы активно обсуждают с декабря прошлого года. Вопрос рассматривался на январском заседании комитета по строительству Заксобрания в январе 2026 года.

— На сегодняшний день в ряде локаций уже нет такой острой ситуации с соцобъектами, как раньше. Высокая нагрузка в принципе убивает желание застройщиков выходить на площадку, а также их интерес к проекту, — пояснял один из депутатов.

Министр строительства области Дмитрий Богомолов признавал, что «вешать на застройщиков обязательства по строительству поликлиники, спортивного комплекса, ДК, садика и школы — не совсем правильно».

— Этот вопрос мы отрабатываем, — признавался Дмитрий Богомолов.

Тема излишней нагрузки поднималась и на Строительном форуме. В частности, гендиректор ГК СМСС Анатолий Павлов отмечал, когда смотришь цифры по КРТ в Новосибирске, все кажется очень красиво и оптимистично.

— Но это же не совсем правда, потому что мы подменили понятие комплексного развития территорий закреплением обязательств застройщика по созданию объектов социальной инфраструктуры. К той идее, для которой был придуман этот закон, мы практически только-только пытаемся подбираться, — говорил девелопер.

Как отмечают участники рынка, ключевым противником отмены социальной нагрузки в регионе по-прежнему является прокуратура, которая несколько лет назад добилась ее введения.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским застройщикам отказывают в использовании МИПов для расселения жилья. При этом сам регион планирует сносить ветхие и аварийные дома в течение десяти лет.