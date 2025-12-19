Главврач новосибирской больницы сообщила, кого сейчас госпитализируют с гриппом

В Новосибирской области в декабре текущего года продолжает увеличиваться количество заболевших гриппом. Infopro54 поговорил с главным врачом Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Ларисой Поздняковой о том, как проходит эпидсезон и о том, стоит ли делать прививку, когда кругом все болеют.

Грипп отличается от большинства острых респираторных заболеваний риском осложнений. Сейчас в России в целом и в Новосибирской области в частности распространяется преимущественно грипп A(H3N2), который также называют гонконгским гриппом. Он отличается высокой степенью заразности и может приводить к пневмониям, бронхитам, синуситам и другим осложнениям. В настоящее время большинство заразившихся гриппом лечатся амбулаторно, но тяжелые случаи, при которых человека госпитализируют, тоже есть.

— Несмотря на рост заболеваемости гриппом, доля госпитализированных пока невысока. К нам поступают такие больные, но я бы не сказала, что их много. Большая часть госпитализированных — это коморбидные пациенты, то есть те, у кого несколько хронических заболеваний. Как правило, это пожилые люди. Грипп в таких случаях протекает тяжелее и чаще дает осложнения, — рассказала Infopro54 главный инфекционист региона, главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова.

В декабре текущего года грипп регистрируется во всех возрастных группах. Согласно прогнозам НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, в предстоящие недели ожидается дальнейшее ухудшение ситуации и рост заболеваемости гриппом с возможным достижением пика эпидемии в первую неделю 2026 года. Такие прогнозы и личные наблюдения за тем, как на карантин закрывают классы в школах, а на больничные уходят коллективами, заставляют многих задуматься о вакцинации. Массовая прививочная кампания против гриппа уже завершена, но инфекционисты считают, что здесь применим принцип «лучше поздно, чем никогда».

— Самым лучшим вариантом, конечно, является вакцинация перед началом эпидсезона. Но если по каким-то причинам поставить прививку в эти сроки не получилось, можно рассмотреть вариант более поздней вакцинации. То есть и сейчас ее проведение целесообразно. Но тем, кто решится ставить прививку, надо учитывать, что вирус гриппа в регионе уже циркулирует, и есть риск заразиться до того, как организм успеет выработать защитные антитела после вакцинации. Поэтому после прививки на какое-то время нужно свести к минимуму социальные контакты, избегать мест массового скопления людей, — говорит Лариса Позднякова.

Добавим, что, согласно данным Роспотребнадзора, в текущем эпидсезоне в России были зарегистрированы случаи гриппа среди тех, кто был вакцинирован. Но их доля составляет всего 0,004%, и болезнь у них протекала в легкой форме.

