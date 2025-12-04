Штаб по содержанию автомобильных дорог создают в Новосибирске

В мэрии Новосибирска идет подготовка проекта распоряжения мэра о создании городского штаба по содержанию автомобильных дорог. Об этом на сессии горсовета сообщил заммэра Иосиф Кодалаев.

— Это будет распорядительный орган, который будет ставить задачи, вплоть до того, как использовать реагенты, когда, в каких условиях. Итоги решения штаба будут обязательны для исполнения всеми дорожными службами. Сейчас у нас 8 районных администраций, 8 руководителей ДЭУ и несмотря на наличие разработанных регламентов, у нас нет единого подхода. Штаб будет эту работу централизовать. Я полагаю, что его работа скажется, в том числе, на результатах, на темпах и на качестве работы по содержанию дорог, — пояснил Кодалаев.

Чиновник предложил включить в состав штаба по одному депутату от каждого района и председателя комиссии по городскому хозяйству. Он подчеркнул, что решения штаба будут обязательными для исполнения всеми дорожными службами.

Напомним, в середине ноября мэр Новосибирска получил представление прокуратуры за уборку города. Ведомство раскритиковало качество работы дорожников и районных администраций после сильного снегопада. Кроме того, за две недели ноября свыше 800 новосибирцев получили травмы на улицах города из-за гололеда. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в сентябре 2024 года в связи с организационно-штатными изменениями в муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Управление дорожного строительства» был создан отдел содержания автомобильных дорог.