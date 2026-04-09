Новосибирцам раскрыли секрет забытой техники декора яиц на Пасху

Жителям Новосибирска напомнили о старинном способе украшения пасхальных яиц, который почти забыт в наши дни. Речь идёт о технике процарапывания узора на уже окрашенной скорлупе. По словам специалиста Детской академии художественного творчества и дизайна Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета Маргариты Буржимской, такое занятие превращает обычную кухонную возню в увлекательный семейный мастер-класс.

Сначала нужно отварить яйца и покрасить их натуральными красителями, например луковой шелухой или свёклой. Лучше всего брать яйца с белой скорлупой — на ней процарапанный рисунок получается наиболее контрастным и ярким. После полного высыхания ребёнок может наметить будущий узор простым карандашом.

— Фантазия не ограничена. Выбирайте любые мотивы: геометрические фигуры, растительные орнаменты, сказочные персонажи, традиционные православные символы, — советует Маргарита Буржимская.

Она добавляет, что самый ответственный этап — процарапывание рисунка по контуру. Для этого подойдут иголка, шило, канцелярский нож или специальная гравировальная машинка. Поскольку инструменты острые, эту часть работы лучше выполнять под контролем взрослых или доверить детям постарше.

Готовые яйца укладывают на красивое блюдо и подают к праздничному столу. Простая техника не требует специальных материалов и навыков рисования, а результат радует и детей, и взрослых, отмечают в НГПУ.

По данным аналитиков Россельхозбанка, во время праздничной недели жители Сибири съедают 9 млн куличей и 20 млн яиц. Это 11% от всего праздничного стола страны. Сибирский федеральный округ занимает третье место в России по потреблению этих блюд.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ