Губернатор принял участие в торжественном открытии окружного форума «ПроРегион»

— Мы всегда стремились к тому, чтобы форум «ПроРегион» отличался от других аналогичных мероприятий, проводимых в различных уголках страны. Постоянно искали новые подходы, чтобы сделать его максимально полезным, а образовательную и развивающую составляющие – наиболее насыщенными. Уверен, что и в этом году форум будет интересным и многогранным. С самого начала программа включала конкурс грантов: на воплощение идей, а затем и на создание проектных пространств. Благодарю Росмолодежь за то, что уже в третий раз «ПроРегион» становится площадкой для конкурса грантов, в котором могут участвовать представители разных регионов. Каждый год мы стараемся выбирать актуальную тему. Сегодня это – человеческий капитал в регионах, то есть, развивая людей, мы развиваем регионы. В Новосибирской области есть похожий конкурс «Со мной регион успешнее». Желаю участникам успехов, чтобы ваши регионы становились лучше, чтобы вы находили, как сделать свою жизнь интереснее и полезнее, и, главное, как сделать жизнь интереснее и полезнее для окружающих, — подчеркнул глава Новосибирской области.

Форум Сибирского федерального округа проходит в Образовательном парке им. О. Кошевого с 9 по 12 сентября. В нем участвуют 300 представителей молодежи из 43 субъектов РФ. Тема форума в 2025 году – «Технологии построения сообществ для развития человеческого капитала Сибири». Цель – создание площадки для диалога, позволяющей молодежи стать авторами инициатив, направленных на сохранение и развитие человеческого капитала. В рамках форума проводится конкурс грантов от Росмолодежи.

В 2023 году «ПроРегион» впервые стал местом проведения этого федерального грантового конкурса, получив 69 заявок. Федеральное агентство по делам молодежи одобрило 9 из них, что позволило победителям привлечь в область свыше 2,5 миллионов рублей на реализацию их замыслов. В 2024 году число заявок возросло до 105, 77 человек приняли участие, 15 из них получили финансирование в объеме 3 миллионов рублей. В текущем, 2025 году, общая сумма запрашиваемой поддержки составляет 4 миллиона рублей.

Программа Форума включает образовательные мероприятия: тренинги, лекции и встречи с экспертами в сфере взаимодействия с общественностью. На протяжении всего мероприятия участники будут сотрудничать в группах, сформированных на основе их ценностей, профессиональных навыков и личных предпочтений.

Одной из ключевых тем Форума станет празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и актуальные вопросы сохранения исторической памяти среди молодежи.

Организатором мероприятия выступает департамент молодежной политики Новосибирской области вместе с ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив». Форум проводится в соответствии с государственной программой Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области».