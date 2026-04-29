Гусинобродская свалка снова горит в Новосибирске

В Новосибирске снова вспыхнул пожар на мусорном полигоне «Гусинобродский». Местные жители сообщают, что возгорание началось около 15:00 на пересечении улиц Зеленодольская и Гусинобродский тракт.

— Этот мусор близко к Гусинобродскому шоссе свалили и засыпать не могут так как опасно для техники: там крутые откосы, — пояснил редакции общественник, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

К работе на полигоне привлечены сотрудники МЧС, которые привлекли к работе четыре бульдозера. Важно отметить, что с момента предыдущего пожара, который произошел вечером 22 апреля, не прошло и недели.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области подтвердили, что информация о возгорании поступила в 21:52. К ликвидации пожара были привлечены 38 человек и 18 единиц техники. Благодаря их усилиям, пожар был потушен через три часа.

Михаил Михайлов отметил, что ранее рядом с участком возгорания находилась незаконная АЗС.

— Она стояла близко к забору. Хорошо, что месяц назад мы ее убрали, — добавил общественник.

Ранее редакция сообщала о том, что за нарушение пожарной безопасности возбуждено 135 дел в Новосибирской области.