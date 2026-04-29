Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам

Бюджет Новосибирска не потянет все обещания, данные избирателям. По словам начальника департамента экономики стратегического планирования мэрии Новосибирска Ларисы Уткиной, предварительная стоимость наказов восьмого созыва достигла 65 млрд рублей. Это в 3,7 раза больше, чем планировали пять лет назад. При этом за 2020–2025 годы мэрия выполнила наказы избирателей на общую сумму 6,6 млрд рублей. Это составило 37,7% от плана. За пять лет реализовали 6 300 наказов.

Новый созыв получил ещё больше запросов. В ходе избирательной кампании 2025 года депутаты собрали 25 512 предложений — на 9 тысяч больше, чем в седьмом созыве. После анализа оформили 23 921 наказ. Добавили 5 774 переходящих наказа из прошлого созыва. В итоге в работе оказалось 29 695 наказов. Капитальных (строительство школ, больниц, инфраструктуры) — больше трёх тысяч.

Самые популярные темы: энергетика и ЖКХ (4 209 наказов), образование (4 193), дороги (3 638).

— К особенностям предложений по наказам восьмого созыва можно отнести запрос жителей на асфальтирование внутриквартальных проездов, не отнесённых к придомовым территориям, устройство ливнёвок, модернизацию площадок для сбора твёрдых бытовых отходов, — пояснила Уткина.

Однако депутаты сомневаются, что удастся реализовать хотя бы треть от заявленного.

— Наказы — это планы. Планы без денег — это фантазии, — заявил депутат Сергей Бондаренко на сессии горсовета.

Лариса Уткина признала, если дефицит бюджета сохранится, выполнить такой объём не получится. А спикер горсовета Дмитрий Асанцев добавил, что будет «очень здорово», если удастся добиться хотя бы трети исполнения.

— Большая просьба будет… те наказы, которые не соответствуют нашим полномочиям, просьба не включать в план реализации. Потому что избирателей не сильно интересует, какой уровень полномочий, у них есть проблема, но город не всё может сделать, — обратился он к коллегам.

Ранее редакция сообщала, что 80% наказов по благоустройству дворов Новосибирска не выполнены.