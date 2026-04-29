Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Предварительная стоимость их финансирования достигла 65 млрд рублей

Бюджет Новосибирска не потянет все обещания, данные избирателям. По словам начальника департамента экономики стратегического планирования мэрии Новосибирска Ларисы Уткиной, предварительная стоимость наказов восьмого созыва достигла 65 млрд рублей. Это в 3,7 раза больше, чем планировали пять лет назад. При этом за 2020–2025 годы мэрия выполнила наказы избирателей на общую сумму 6,6 млрд рублей. Это составило 37,7% от плана. За пять лет реализовали 6 300 наказов.

наказы

Новый созыв получил ещё больше запросов. В ходе избирательной кампании 2025 года депутаты собрали 25 512 предложений — на 9 тысяч больше, чем в седьмом созыве. После анализа оформили 23 921 наказ. Добавили 5 774 переходящих наказа из прошлого созыва. В итоге в работе оказалось 29 695 наказов. Капитальных (строительство школ, больниц, инфраструктуры) — больше трёх тысяч.

Самые популярные темы: энергетика и ЖКХ (4 209 наказов), образование (4 193), дороги (3 638).

— К особенностям предложений по наказам восьмого созыва можно отнести запрос жителей на асфальтирование внутриквартальных проездов, не отнесённых к придомовым территориям, устройство ливнёвок, модернизацию площадок для сбора твёрдых бытовых отходов, — пояснила Уткина.

Однако депутаты сомневаются, что удастся реализовать хотя бы треть от заявленного.

— Наказы — это планы. Планы без денег — это фантазии, — заявил депутат Сергей Бондаренко на сессии горсовета.

Лариса Уткина признала, если дефицит бюджета сохранится, выполнить такой объём не получится. А спикер горсовета Дмитрий Асанцев добавил, что будет «очень здорово», если удастся добиться хотя бы трети исполнения.

— Большая просьба будет… те наказы, которые не соответствуют нашим полномочиям, просьба не включать в план реализации. Потому что избирателей не сильно интересует, какой уровень полномочий, у них есть проблема, но город не всё может сделать, — обратился он к коллегам.

Ранее редакция сообщала, что 80% наказов по благоустройству дворов Новосибирска не выполнены.

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Наказы избирателей дефицит бюджета горсовет Новосибирска

22
0
0
Предыдущая статья
Новосибирцам рассказали, сколько раз повысят пенсии в 2027 году

Новосибирцам рассказали, сколько раз повысят пенсии в 2027 году

Автор: Артем Рязанов

В 2027 году размеры пенсий для россиян будут изменяться в зависимости от их категории, сообщил Алексей Говырин, депутат Государственной Думы.

Страховые пенсии будут увеличены дважды: в первый раз — с 1 февраля, с учетом уровня инфляции, и второй раз — с 1 апреля, с учетом доходов Социального фонда и роста заработных плат. Социальные пенсии будут увеличены только один раз — 1 апреля, в соответствии с законом № 166-ФЗ.

Читать полностью

Умер сотрудник новосибирского управления ветеринарии Сергей Тур

Автор: Артем Рязанов

В областном центре ветеринарно-санитарного обеспечения сообщили о гибели начальника отдела противоэпизоотических и карантинных мероприятий Управления ветеринарии Новосибирской области Сергея Тура.

— Можем подтвердить только факт смерти, — сообщил Интерфакс, со ссылкой на источник в центре.

Читать полностью

Владельцев животных в Новосибирске обяжут регистрировать питомцев в базе

Автор: Артем Рязанов

Парламент Санкт-Петербурга направил в Госдуму законопроект о создании единого реестра домашних животных. Документ обяжет владельцев маркировать своих питомцев.

Правительство подготовит перечень видов животных, которые подлежат обязательной регистрации. В автоматизированную базу данных попадут сведения о самом животном и его хозяине. Цель проекта — объединить разрозненные региональные списки в одну федеральную систему.

Читать полностью

Фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры

На сессии Совета депутатов Новосибирска принято решение о передаче всех городских фонтанов в ведение департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Ранее обслуживание и содержание территорий, где они расположены, было разделено между разными муниципальными структурами. Такая модель признана нецелесообразной.

Как отметил и.о. заместителя мэра города Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Алексей Нефёдов, фонтаны являются частью благоустройства. Их содержание должно быть встроено в единую систему работы с парками, скверами и общественными пространствами. Именно этими направлениями занимается ведомство, куда и решено передать фонтанное хозяйство.

Читать полностью

Летние подработки разогнали доход до 80 000 в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Специалисты сервиса по подбору персонала «Зарплата.ру» выяснили, какие временные заработки предлагают жителям Новосибирской области летом 2025 года. Оказалось, что большинство сезонных вакансий не требует долгого обучения, а работодатели начинают искать сотрудников на неполный день уже в начале весны. Тройка самых востребованных летних подработок выглядит так: курьер — 37% от всех сезонных вакансий, уборщик или уборщица — 23%, продавец-кассир или продавец-консультант — 4%.

Зарплаты на самых популярных летних вакансиях в Новосибирске:

Читать полностью

Очередной этап строительства дороги стартовал на Титова в Новосибирске

В Новосибирске стартовал новый этап строительства дороги на улице Титова. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Речь идёт об участке протяжённостью почти 800 метров, который соединит улицы Порт-Артурскую и Дукача в Ленинском районе.

В настоящее время подрядчик завершает монтаж ливневой канализации и проводит противодеформационные мероприятия. В ближайших планах — устройство земляного полотна, щебёночного основания и обочин. Полная сдача объекта по текущему контракту запланирована на 2027 год.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности