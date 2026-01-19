Экс-директор новосибирского УКСа возглавил стройдепартамент в Томске

Бывший глава Октябрьского района Новосибирска и экс-директор городского Управления капитального строительства Александр Колмаков возглавил строительный блок в соседнем регионе. Он официально назначен главой департамента строительства Томской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Мазур.

Карьера Александра Колмакова тесно связана с Новосибирской областью. Выпускник НГАСУ, он прошел путь от работы в управлении строительства мэрии Новосибирска до поста главы администрации Октябрьского района города. В 2024 году он возглавил областное «Управление капитального строительства», курирующее крупные госзакупки на возведение социальных объектов.

В 2025 году чиновник переехал в Томск, заняв сначала должность заместителя руководителя профильного департамента. Его переход в администрацию Томской области продолжил тенденцию: ранее туда же, став вице-губернатором, перебрался экс-глава строительного департамента мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

В новой должности Александр Колмаков сменил исполнявшую обязанности Олесю Козлову. Теперь под его руководством будет находиться реализация всех ключевых строительных проектов в Томской области.

