Индекс RSBI: треть предпринимателей допускает закрытие бизнеса

Ноябрьский анализ индекса RSBI (ПСБ, «Опора России», НАФИ) отразил актуальные прогнозы малого и среднего предпринимательства.

Итоги опроса свидетельствуют о том, что 67% опрошенных не намерены прекращать свою деятельность в ближайшие полгода. Тем не менее, 33% предпринимателей не исключают возможность закрытия бизнеса, если возникнут определенные обстоятельства: 20% рассматривают уход с рынка в случае возможного ухудшения экономического климата, а 13% готовы прекратить работу при отсутствии позитивных изменений в течение полугода, даже при сохранении текущей обстановки.

Анализ демонстрирует относительную стабильность динамики индекса RSBI и его основных составляющих как в сравнении с прошлым годом, так и в помесячной динамике. Объем продаж достиг наивысших показателей с осени предыдущего года, что обусловлено улучшением бизнес-прогнозов по доходности, хотя и остается в области умеренного снижения. На рынке занятости произошел поворот: впервые с июля компонент ожиданий по кадрам перешел в зону позитивных значений – субъекты МСП стали чаще планировать расширение персонала и увеличили фактический прием на работу.

Инвестиционная активность в отрасли достигла максимальных отметок с начала 2025 года. Желание компаний наращивать инвестиции в развитие стало ключевым фактором, способствующим росту общего значения индекса. Кредитный компонент, несмотря на небольшое снижение, сохраняет позиции на годовых максимумах, что поддерживается действующей денежно-кредитной политикой.