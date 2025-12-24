Новосибирцы заплатили за проезд в троллейбусе по 450 рублей

В Новосибирске с сегодняшнего дня резко подорожал проезд на общественном транспорте. На автобусах\троллейбусах\трамваях цена за поездку выросла на 5 рублей, в метро — на 8 рублей. Однако некоторым пассажирам «повезло» гораздо больше. В троллейбусе на маршруте №8 за с карты списывалось 450 рублей. Об этом сообщил телеграм-канал АСТ-54 со ссылкой на своих подписчиков.

— С каждого пассажира сняли по четыреста пятьдесят рублей. Люди жаловались водителю, но, конечно, он ничего сделать не может, — сообщил телеграм-канал.

Пассажиры жалуются и на проблемы с другими картами:

— Карта школьника не настроена для оплаты сегодня, ребенок поехал в школу, на карте есть деньги, но терминал не смог считать как положено. — Наличку надо видимо использовать, пока не отрегулируют. — Подскажите куда обращаться, у меня метро списывает двойную оплату время от времени? Езжу на работу постоянно в метро. Сажусь утром и вечером, и не так давно начал замечать, что метро списывает по 3 раза.

Судя по комментариям кондукторов, проблемы с оплатой начались еще 23 декабря. Они просили у пассажиров рассчитываться наличкой, а не картами. С таким вопросом к корреспонденту Infopro54 подходил кондуктор на маршруте 28 автобуса.

Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в мэрию Новосибирска и оператору — «СберТройке».

Ранее сообщалось, что Московская билетная система «СберТройка» за 2025 год подключила в регионе более 2,1 транспортных средств, включая водный и подземный транспорт. Наличными деньгами в области оплачивают проезд всего 3,9% пассажиров. Большинство выбирают карту «Тройка», региональную или банковскую карту, смартфон на Android c NFC.

Ранее редакция сообщала о том, что с жительницы Новосибирска за каждую поездку в метро списывают около 100 рублей.