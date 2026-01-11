Информацию о новосибирских семьях объединят в единый цифровой профиль

На территории Новосибирской области внедрен программный комплекс «Социальный помощник — система поддержки решений куратора семьи» с мобильным приложением «Цифровой куратор семьи». Об этом сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

По его словам, новая система позволит кардинально изменить работу социальных служб.

Информация о семье из разных ведомств будет объединена в едином профиле.

Куратор сможет в приложении оценить социальный статус семьи, историю обращений, назначенные меры поддержки.

— Это позволит оперативно принимать решения об адресной, скоординированной и проактивной поддержке семье, — уверен Цукарь.

К модулю «Социальный помощник» также планируется подключить профили «Образование» и «Здравоохранение».

— Это позволит куратору, с согласия семьи, оперативно получать информацию из школ, садиков или поликлиник, выстраивая комплексную помощь, — пояснила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Напомним, с 2025 года в России начала формироваться единая государственная информационная система «профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Отмечалось, что в системе будет аккумулироваться статистическая информация в отношении несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, алкоголь, не посещающих учреждения образования, совершивших самовольные уходы их семьи и организаций для детей сирот, в отношении которых установлены факты жестокого обращения, совершивших правонарушения, преступления и антиобщественные действия, занимающихся бродяжничеством и т.д. Кроме того, в базу будет заноситься информация о родителях таких несовершеннолетних.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе обкатают новый формат системной поддержки несовершеннолетних.