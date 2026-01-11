Поиск здесь...
Информацию о новосибирских семьях объединят в единый цифровой профиль

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В онлайн-кабинете будут накапливаться данные, в том числе, из детских садиков, школ и поликлиник

На территории Новосибирской области внедрен программный комплекс «Социальный помощник — система поддержки решений куратора семьи» с мобильным приложением «Цифровой куратор семьи». Об этом сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

По его словам, новая система позволит кардинально изменить работу социальных служб.

  • Информация о семье из разных ведомств будет объединена в едином профиле.
  • Куратор сможет в приложении оценить социальный статус семьи, историю обращений, назначенные меры поддержки.

— Это позволит оперативно принимать решения об адресной, скоординированной и проактивной поддержке семье, — уверен Цукарь.

К модулю «Социальный помощник» также планируется подключить профили «Образование» и «Здравоохранение».

— Это позволит куратору, с согласия семьи, оперативно получать информацию из школ, садиков или поликлиник, выстраивая комплексную помощь, — пояснила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Напомним, с 2025 года в России начала формироваться единая государственная информационная система «профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Отмечалось, что в системе будет аккумулироваться статистическая информация в отношении несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, алкоголь, не посещающих учреждения образования, совершивших самовольные уходы их семьи и организаций для детей сирот, в отношении которых установлены факты жестокого обращения, совершивших правонарушения, преступления и антиобщественные действия, занимающихся бродяжничеством и т.д. Кроме того, в базу будет заноситься информация о родителях таких несовершеннолетних.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе обкатают новый формат системной поддержки несовершеннолетних

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Предыдущая статья
Генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС

Генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС

Автор: Юлия Данилова

В Госдуме обсуждается тема введения генетического теста для будущих родителей. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин.

— Планируется включить этот тест в систему ОМС. Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребёнка наследственного заболевания, — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Читать полностью

Новые правила переселения из аварийного жилья разработал Минстрой России

Автор: Юлия Данилова

Минстрой РФ предложил внести очередной пакет поправок в Жилищный кодекс и ряд законопроектов. В список изменений, разработанных ведомством, входят следующие:

По данным Минстроя РФ, в первом полугодии 2026 года средняя рыночная стоимость квадратного метра в Новосибирской области определена в 118 998 рублей за квадрат.  Показатели средней рыночной стоимости квадратного метра применяют при расчете социальных выплат (субсидий, единовременных денежных выплат, доплат к субсидиям и т.д.), а также льгот для покупки жилья или при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.

Читать полностью

Ёлка из Новосибирской области борется за победу во всероссийском конкурсе

Автор: Юлия Данилова

Началось голосование на конкурсе «Ёлки России». От Новосибирской области отбор для голосования в номинации «Ёлка в среднем городе» прошел проект из города Искитим. Новогоднее дерево установлено в парке культуры и отдыха, сообщил МинЖКХ региона.

Всего в конкурсе в данной номинации участвуют елки из 9 городов. Искитимская елка пока на последнем месте (на момент написания статьи 55 проголосовавших). Первое место у елки «Пряничная история» из Альметьевска: более 6,4 тысяч голосов.

Читать полностью

Тарифы на капремонт в 2026 году приятно удивят новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

Минимальный взнос на капремонт с одного квадратного метра помещения в многоквартирном доме в Новосибирской области в 2026 году не изменится и составит 19,29 рубля в месяц. На 2027 год минимальный взнос на капремонт установлен в размере 20,70 рубля, на 2028 год — в размере 22,12 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что с нового года в Новосибирской области может измениться расчет взносов на капремонт. Размер платежа будет зависеть от площади квартиры и наличия лифта. В домах без лифтов тариф останется прежним — 19,29 рубля за кв. м. В домах с лифтами возможен перерасчет. Минимальные дифференцированные тарифы для домов с лифтовым оборудованием действуют уже в шести регионах Сибири. В среднем они в 1.5 раза выше, чем обычные минимальные.

Читать полностью

Цены на вторичке в Новосибирске уперлись в потолок платежеспособного спроса

Автор: Юлия Данилова

Вторичный рынок жилья в Сибирском федеральном округе за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года вошёл в фазу заметного замедления. Формально цены продолжают расти во всех крупнейших городах округа, но динамика всё чаще выглядит инерционной. Это не пауза перед новым рывком и не техническая коррекция — рынок, по сути, зафиксировал пределы платёжеспособного спроса, констатировали аналитики Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

Новосибирск, крупнейший рынок Сибири, показал минимальный рост среди миллионников округа. Средняя цена квадратного метра увеличилась с 123,3 тыс. до 128,3 тыс. руб., прибавив около 4% за год.

Читать полностью

Самые «дорогие» бизнес-дела, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году

Автор: Юлия Данилова

В сентябре 2025 года судебные приставы начали принудительное взыскание почти 27 миллиардов рублей с бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Он был осужден за создание преступного сообщества и мошенничество.

Основную сумму — почти 26 миллиардов рублей — взыщут в доход государства. Кроме того, с Абызова взыщут штраф и исполнительский сбор на сумму более 85 миллионов рублей, а также 864 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба.

Читать полностью
