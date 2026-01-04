Инвестиции в арендное жилье в Новосибирске окупаются за 15 лет

Средняя доходность от аренды квартиры в Новосибирске составляет 6,5% годовых, а срок окупаемости такого вложения — 15,3 года. К таким выводам пришли эксперты федерального портала «Мир квартир», проанализировав инвестиционную привлекательность покупки квартир для последующей сдачи в аренду в 70 крупнейших городах России. По этому показателю столица Сибири находится на 25-й строчке рейтинга.

При средней цене квартиры около 6,86 млн рублей арендная ставка в Новосибирске достигает 37 386 рублей в месяц. Это превышает средние значения по стране (6,1% доходности и 16,4 года окупаемости). Кроме того, город опередил по доходности такие крупные центры, как Москва (3,8%), Санкт-Петербург (4,9%) и Сочи (4,8%).

Наиболее высокие показатели доходности эксперты отметили в Нижнем Тагиле (8,8%), Астрахани (8,7%) и Грозном (8,5%).

— Всего по РФ доходность увеличилась (а окупаемость упала) в 20 городах из рассмотренных 70, в 47 уменьшилась и еще в трех осталась такой же, — отмечают эксперты.

Несмотря на неплохую доходность по сравнению с другими городами, местные эксперты отмечают растущее предложение на рынке аренды Новосибирска. Ранее независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев отмечал, что квартира в аренду сдается в городе в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по городам-миллионникам в России. В третьем квартале 2025 года средневзвешенный срок экспозиции по актуальным объявлениям по аренде в 14 российских городах-миллионниках составлял 40 дней, в Новосибирске — 16. При этом средняя стоимость аренды в городе выросла незначительно.

— Это связано с ростом числа предложений и снижением средней площади арендной квартиры. В Новосибирске на арендный рынок вышло большое число «инвесторов по неволе», людей, которые купили квартиру для перепродажи, но не могут конкурировать с застройщиками из-за льготной ипотеки на рынке новостроек, — констатировал он.

По его словам, пока арендная ставка на 10%-30% выше ипотечного платежа за квартиру, купленную по льготной ипотеке. Поэтому арендодатели никуда не спешат.

Ранее редакция сообщала, что арендаторам квартир в Новосибирске предложат налоговые вычеты.