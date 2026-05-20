«Перестаньте уже мотивировать»: новосибирским родителям рекомендовали не дергать детей перед экзаменами

15 и 18 июня — даты сдачи ЕГЭ по иностранным языкам. Завкафедрой лингвистики и теории перевода факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета Инна Лисица рекомендует одиннадцатиклассникам еще раз изучить сайт ФИПИ, а их родителям — перестать уже мотивировать и просто поддержать.

— Во-первых, за две недели или меньше до экзамена новый материал уже точно учить не стоит. Возможно, есть счастливые исключения из этого правила, для кого информация из кратковременной памяти быстро переходит в долговременную, но не будем забывать, что это конец учебного года, и все просто устали. Гораздо эффективнее будет потратить время на повторение и систематизацию изученных ранее тем, — комментирует Инна Лисица.

По его словам, на этом этапе уже понятно, какие имена/даты/формы глагола и прочее никак не хотят запоминаться — и тогда можно попробовать применить к ним особые приемы запоминания, которые подсказывает психология, — метод ассоциаций, визуализацию и другие мнемотехники. Единственный минус — процесс очень индивидуальный, для английского языка, например, универсального приема нет, но метод интервальных повторений срабатывает практически на 100%.

Для заданий ЕГЭ с развернутым ответом (их проверяют эксперты) на сайте Федерального института педагогических измерений в разделах «Для предметных комиссий субъектов РФ» и «Аналитические и методические материалы» представлены методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2025 года по разным предметам. Материалы в свободном доступе, выпускникам крайне важно знать, каковы критерии оценивания таких заданий, на какие формулировки эксперты будут обращать особое внимание. После внимательного изучения необходимо строго следовать всем инструкциям. Еще один важный документ — Кодификатор содержания для проведения ЕГЭ (его также можно найти на сайте ФИПИ). Данный документ поможет ответить на вопрос, какие именно элементы содержания проверяют на экзамене.

— В рамках дисциплины «Английский язык» хочется обратить внимание на детализированное тематическое содержание речи, в которое включена проверка знаний не только о странах изучаемого языка, но и о родной стране (географическое положение, система образования, достопримечательности, вклад России в мировую культуру, науку, технику и другие вопросы), — отмечает Инна Лисица.

По словам эксперта, как показывает многолетняя практика, высокие баллы на экзамене имеют непосредственную связь со стрессоустойчивостью экзаменуемых.

— Быстрых советов и простых решений здесь, к сожалению, нет. Самую эффективную помощь могут оказать родители. Сейчас, правда, уже поздно мотивировать к качественной подготовке — самое время поговорить и поддержать, помочь снять тревогу, — резюмирует Инна Лисица.

