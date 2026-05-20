Каждая десятая открытая лицензия на недра Сибири приходится на Новосибирскую область

Из 109 лицензий на пользование недрами в Сибирском федеральном округе на Новосибирскую область приходится 10–12%. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник департамента по недропользованию по СФО Алексей Партолин.

— У нас всего действует на сегодняшний день 109 лицензий. Значительная доля традиционно за Кемеровской областью — более 60%. Алтайский край — около 15%, Новосибирская область — 10–12%, Республика Алтай — меньше, и меньше всего Омская область, — перечислил Партолин.

Цифра плавающая, уточнил спикер. Лицензии выдают и прекращают, поэтому количество меняется почти каждый день. При этом недропользователи получают участки не через аукционы, а по заявительному принципу.

Большая часть действующих разрешений в СФО касается угля и золота. Новосибирская область не исключение. Кроме того, на территории региона разрабатывают торф и строительные материалы.

Одна из самых значимых лицензий в регионе — у разреза «Богатырь» в Искитимском и Черепановском районах. Компания получила право на разработку месторождения с запасами угля более 300 млн тонн в 2021 году. Уже в 2025 году здесь добыли 1,1 млн тонн антрацита, а в 2026 году план — вырасти втрое. Общий бюджет проекта — 70 млрд рублей.

Еще одна сфера, где востребованы лицензии, — добыча торфа. В Новосибирской области разрабатываются всего четыре торфяных месторождения. При этом регион располагает значительными запасами этого ресурса, но активная разработка сдерживается низкой рентабельностью и сезонностью.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область осталась без нефти. В 2025 году добыча не велась из-за экономической ситуации.