Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки МСП

Дата:

При содействии муниципалитета в городе создано 600 рабочих мест в 2025 году

Малый и средний бизнес генерирует треть экономической активности в Новосибирске, и его доля на рынке неуклонно увеличивается. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев на мероприятии, приуроченном ко Дню предпринимательства.

В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Только в 2025 году при содействии муниципалитета было создано 600 рабочих мест, более 60 молодых ученых получили финансовую помощь, а десятки компаний стали резидентами бизнес-инкубаторов.

малый бизнес

Начальник департамента инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов добавил, что предприятиям оказывается всесторонняя поддержка, от регистрации до реализации крупных проектов. Городской центр развития предпринимательства предоставляет консультационные, образовательные и информационные услуги, а также финансовую помощь.

В городе действуют два бизнес-инкубатора: по улице Троллейной, 87/1, с акцентом на производственные мощности, и по улице Есенина, 8/4, предлагающий офисные помещения. В январе 2026 года для стартапов открылось коворкинг-пространство.

Мэр Кудрявцев заверил, что мэрия продолжит сотрудничать с областным правительством и «ОПОРОЙ РОССИИ» для поддержки предпринимательского сообщества.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии города Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть

113
0
0
Предыдущая статья
Победительницей международного забега на Эльбрус стала жительница Новосибирска
Следующая статья
Инвестора для создания производства отделочных материалов ищут в Новосибирске

Инвестора для создания производства отделочных материалов ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Инвестпортале Новосибирской области выложено предложение о создании по созданию завода по производству ПВХ-плитки для напольных покрытий на территории ТОР «Горный» (Тогучинский район, Новосибирская область). Оценочная стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Заполняет карту «Корпорация развития Новосибирской области».

По данным компании, объем рынка ПВХ-плитки в России в 2024 году составил 30 млн м². При этом собственное производство — только 12 млн м², а импорт — 18 млн м². Доля Китая в импорте — 90%.

Читать полностью

На праймериз ЕР в Новосибирской области зарегистрировался 81 кандидат

Автор: Оксана Мочалова

В Сибирском федеральном округе завершилась регистрация участников предварительного голосования «Единой России». В Новосибирской области на праймериз заявился 81 человек, а сама кампания прошла без громких событий.

Для сравнения, по данным с официального сайта предварительного голосования, в Кемеровской области зарегистрировались 452 кандидата, в Алтайском крае — 427, в Омской области — 334, в Красноярском крае — 294.

Читать полностью

Для развития стартапов вокруг СКИФ будут создавать условия

Автор: Юлия Данилова

Вокруг «СКИФ» необходимо создать инновационную экосистему, включающую специализированные исследовательские зоны, площадки и производства. По словам полпреда президента в СФО Анатолия Серышева, для этого необходимо решить вопросы привлечения кадров, поддержки малого бизнеса, создания условий для развития стартапов и малых инновационных предприятий.

— Среди возможных мер рассматриваются льготное ипотечное кредитование и предоставление налоговых преференций, — подчеркнул Серышев в рамках рабочего совещания по вопросам развития наукограда Кольцово.

Читать полностью

Новосибирский проект по поиску пропавших детей наращивает компетенции

Автор: Юлия Данилова

Проект по поиску пропавших детей, который реализуется в Новосибирской области, получил две награды на форуме ЦИПР Digital, который проходит в Нижнем Новгороде. Его реализует NtechLab — технологическая компания «Ростеха».

В 2025 году с помощью ИИ-видеоаналитики компании удалось найти более 120 детей, а за три года технологии помогли правоохранителям региона обнаружить свыше 5000 человек, включая разыскиваемых преступников, пропавших граждан и пожилых людей.

Читать полностью

Квоту на привлечение иностранцев установят новосибирским строителям

Автор: Юлия Данилова

В России установят предельную норму привлечения трудовых мигрантов в строительстве: в 50% от фактической численности работников. Проект постановления правительства РФ «Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» уже направлен в региональные и отраслевые объединения работодателей. Об этом сообщил ЕРЗ.РФ со ссылкой на имеющийся в издании документ. Новосибирская область оказалась в списке регионов, для которых это требование будет действовать.

Для предприятий и организаций, занятых в сфере обслуживания зданий, квота на иностранных работников может быть установлена в размере 70%, уточнили эксперты портала.

Читать полностью

Только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Страховщики в Новосибирской области активно используют индивидуальный тариф в границах установленного в ОСАГО тарифного коридора. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщил председатель Валерий Ильенко. По его словам, с 9 декабря 2025 года, то есть с момента введения повышенного тарифного коэффициента ОСАГО, в регионе было заключено 157 тысяч годовых договоров ОСАГО.

— Средний размер применяемой базовой ставки оказался на 40% ниже максимального размера базовой ставки страхового тарифа. В результате 58% полисов проданы по цене менее 10 тысяч рублей, 16% полисов стоили менее 5 тысяч рублей. Только 5% полисов стоили более 25 тысяч рублей, то есть их владельцев застраховали по максимальному коэффициенту, — констатировал Ильенко.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Промышленность

Инвестора для создания производства отделочных материалов ищут в Новосибирске

Власть

В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки МСП

Общество

«Перестаньте уже мотивировать»: новосибирским родителям рекомендовали не дергать детей перед экзаменами

Бизнес Экономика

Каждая десятая открытая лицензия на недра Сибири приходится на Новосибирскую область

Власть

На праймериз ЕР в Новосибирской области зарегистрировался 81 кандидат

Бизнес Общество

Поиски воды для п. Ложок в Новосибирском районе завершатся в декабре 2026 года

Телекоммуникации

Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

Общество

В Новосибирск доставят гранит для ремонта самого большого фонтана

Бизнес Власть Инновации

Для развития стартапов вокруг СКИФ будут создавать условия

Бизнес Экономика

Новосибирская область осталась без нефти

Власть Общество Технологии

Новосибирский проект по поиску пропавших детей наращивает компетенции

Общество

В Новосибирске пройдет юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Бизнес Власть Недвижимость

Квоту на привлечение иностранцев установят новосибирским строителям

Финансы

117 млн рублей потратили новосибирцы на посещение мероприятий по Пушкинской карте

Общество Туризм

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Общество

В новосибирском дендропарке могут ввести режим повышенной готовности из-за ЛЭП

Бизнес

«Новосибирскавтодору» понизили рейтинг

Авто Власть Общество

Только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности