В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки МСП

Малый и средний бизнес генерирует треть экономической активности в Новосибирске, и его доля на рынке неуклонно увеличивается. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев на мероприятии, приуроченном ко Дню предпринимательства.

В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Только в 2025 году при содействии муниципалитета было создано 600 рабочих мест, более 60 молодых ученых получили финансовую помощь, а десятки компаний стали резидентами бизнес-инкубаторов.

Начальник департамента инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов добавил, что предприятиям оказывается всесторонняя поддержка, от регистрации до реализации крупных проектов. Городской центр развития предпринимательства предоставляет консультационные, образовательные и информационные услуги, а также финансовую помощь.

В городе действуют два бизнес-инкубатора: по улице Троллейной, 87/1, с акцентом на производственные мощности, и по улице Есенина, 8/4, предлагающий офисные помещения. В январе 2026 года для стартапов открылось коворкинг-пространство.

Мэр Кудрявцев заверил, что мэрия продолжит сотрудничать с областным правительством и «ОПОРОЙ РОССИИ» для поддержки предпринимательского сообщества.