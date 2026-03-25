Иск к «Толмачево» на миллиард рублей вернули на новое рассмотрение

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил повторно рассмотреть иск Сибирского управления Росприроднадзора к аэропорту Толмачево. Речь идёт о требовании взыскать с ответчика 935 миллионов рублей. Информация о решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.

В иске к аэропорту служба потребовала взыскать 935 млн рублей за ущерб, нанесённый болотному массиву Толмачёвские согры. Истец утверждал, что сбросы сточных вод из аэропорта привели к загрязнению этого болотного массива. Однако суд отклонил иск, указав, что сточные воды аэропорта смешивались с отходами другого предприятия, и ответчик полностью возместил ущерб окружающей среде. Также суд не признал обоснованным расчёт вреда, представленный истцом.

— Решение Арбитражного суда Новосибирской области и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области, — говорится в документе.

Кассация считает, что суды первой и второй инстанций проигнорировали несколько статей Гражданского кодекса и других законодательных актов.

— Суды необоснованно возложили на управление бремя доказывания того, что деятельность общества повлекла негативные изменения состояния водного объекта, а в экологической системе водоема наступили необратимые изменения, — говорится в постановлении.

Также подчеркивается коллективная ответственность лиц, чьи действия привели к ущербу для окружающей среды. Однако суды не выполнили свою обязанность по установлению размера компенсации убытков. Вопрос о принадлежности канализационного участка был проигнорирован судами, указано в документе.

