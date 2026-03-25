Иск к «Толмачево» на миллиард рублей вернули на новое рассмотрение

Автор: Артем Рязанов

По данным истца, аэропорт загрязнил болотистую местность сбросами сточных вод

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил повторно рассмотреть иск Сибирского управления Росприроднадзора к аэропорту Толмачево. Речь идёт о требовании взыскать с ответчика 935 миллионов рублей. Информация о решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.

В иске к аэропорту служба потребовала взыскать 935 млн рублей за ущерб, нанесённый болотному массиву Толмачёвские согры. Истец утверждал, что сбросы сточных вод из аэропорта привели к загрязнению этого болотного массива. Однако суд отклонил иск, указав, что сточные воды аэропорта смешивались с отходами другого предприятия, и ответчик полностью возместил ущерб окружающей среде. Также суд не признал обоснованным расчёт вреда, представленный истцом.

— Решение Арбитражного суда Новосибирской области и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области, — говорится в документе.

Кассация считает, что суды первой и второй инстанций проигнорировали несколько статей Гражданского кодекса и других законодательных актов.

— Суды необоснованно возложили на управление бремя доказывания того, что деятельность общества повлекла негативные изменения состояния водного объекта, а в экологической системе водоема наступили необратимые изменения, — говорится в постановлении.

Также подчеркивается коллективная ответственность лиц, чьи действия привели к ущербу для окружающей среды. Однако суды не выполнили свою обязанность по установлению размера компенсации убытков. Вопрос о принадлежности канализационного участка был проигнорирован судами, указано в документе.

Ранее редакция сообщала о том, что рекламного оператора оштрафовали за самовольные баннеры в аэропорту Толмачёво.

Источник фото: Infopro54

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Частный сектор Новосибирска «поплыл» из-за снежных завалов
Управленческие расходы новосибирского бизнеса выросли до 466 млрд

Управленческие расходы новосибирского бизнеса выросли до 466 млрд

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году крупные и средние предприятия Новосибирской области увеличили коммерческие и управленческие расходы на 96,6 млрд руб. — до 466,1 млрд руб., подсчитали аналитики FinExpertiza. Прирост составил 26,1%, что почти втрое выше среднероссийского показателя (+8%). По абсолютному объёму дополнительных затрат регион занял седьмое место в стране, уступив Москве, Санкт‑Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю, Свердловской области и Ямало‑Ненецкому автономному округу.

В расчёте на одно предприятие новосибирские компании потратили 380,5 млн руб. — на 21,6% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в Омской области средние расходы составили 250,2 млн руб., в Алтайском крае — 256,2 млн руб., в Томской области — 488,3 млн руб. Томские компании, несмотря на более высокий средний уровень затрат, увеличили их лишь на 11,1%, тогда как алтайские — на 23,1%.

Новосибирские предприниматели вкладываются в нестандартные проекты на селе

Автор: Оксана Мочалова

Сельский туризм в Новосибирской области становится самостоятельным и быстрорастущим направлением. Предприниматели осваивают новые форматы отдыха, которые привлекают гостей не только из региона, но и из других субъектов федерации, сообщила на пресс-конференции заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова. Одним из ярких примеров стали «медовые практики» и проект «Сон на пасеке» в Сузунском районе.

— Это для наших туристов в новинку, и, конечно, они туда приезжают и удивляются, что вот что-то такое новое придумали. Также популярностью пользуются мини‑ферма в Новосибирском районе и страусиная ферма в Колыванском районе, — отметила она.

Почти 25 млрд рублей заплатили туристы за услуги в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

По итогам 2025 года Новосибирская область сохранила позиции в «золотой десятке» национального туристического рейтинга, заняв десятое место, как и годом ранее. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

Объем платных туристических услуг достиг 25 миллиардов рублей, что позволило региону занять первое место в Сибири и 12-е в Российской Федерации. Количество гостей, разместившихся в коллективных средствах размещения, превысило 1,5 миллиона человек. Общее число туристических поездок за год составило более 3 миллионов.

Экс-директору «Экологии-Новосибирск» вынесли приговор

Автор: Юлия Данилова

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору ООО «Экология-Новосибирск» Ларисе Анисимовой. Ее признали виновной в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Как сообщили в областной прокуратуре, в течение почти трех лет Анисимова заключала договоры на оказание услуг по вывозу мусора с юрлицами и частными предпринимателями, однако обязательства по их оплате не были исполнены. В итоге подрядчики понесли ущерб в особо крупном размере.

В управлении Судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что Анисимова обвинялась в совершении 8 преступлений, признана виновной в 7.  От назначенного наказания по 3-м преступлениям экс-руководитель «Экологии-Новосибирск» освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 60 тысяч рублей.

Кассация отправила дело новосибирского экс-министра ЖКХ на новое рассмотрение

Автор: Артем Рязанов

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции аннулировал апелляционное постановление по делу бывшего министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, который обвинялся в превышении должностных полномочий. Это решение суд направил на повторное рассмотрение.

Напомним, экс-министр был признан виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к полутора годам лишения свободы. Однако Архипову зачли время, проведённое под стражей, поэтому от отбывания наказания он был освобождён после оглашения приговора. Кроме того, Архипову запретили работать в государственных и муниципальных органах на полтора года.

В Новосибирской области лишившимся скота крупным хозяйствам и КФХ обещают поддержку

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжается работа по оказанию помощи хозяйствам, пострадавшим от распространения пастереллеза. Представители федеральных и региональных властей, а также аграрного сообщества заявили о мерах поддержки для тех, кто утратил поголовье. 86% пришлось организованный аграрный сектор.

Роман Некрасов, заместитель министра сельского хозяйства России, сообщил, что в рамках работы, которая проводилась в Новосибирской области, состоялось большое количество встреч с пострадавшими хозяйствами, сельхозорганизациями, финансово-кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями. Обсуждались меры государственной поддержки, необходимые для скорейшего восстановления производства сельскохозяйственной продукции.

