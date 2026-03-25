Частный сектор Новосибирска «поплыл» из-за снежных завалов

Автор: Юлия Данилова

В городе расчищено всего 10% дорог в районах индивидуальной жилой застройки

В ходе обсуждения ситуации с уборкой снега и подготовкой к прохождению паводка на мартовской сессии горсовета депутаты обозначили проблемы, которые возникли у них на округах в самых разных районах города.

Частный сектор в снежной каше

После наступления плюсовых температур для жителей частного сектора крайне актуальным стал вопрос расчистки улиц. Растаявший снег привел к тому, что по дорогам невозможно проехать, не только личному транспорту, но и спецмашинам. Депутат Андрей Шамалёв сообщил, что в Заельцовском районе мусор не вывозят из частного сектора уже почти две недели, так как из-за снежной каши на улицах застревает техника «Спецавтохозяйства».

Сергей Трубников заявил, что схожая проблема в Южно-Чемском жилмассиве на Бронных переулках.

— Там критическая ситуация с грунтовыми водами. Сейчас будет дополнительное таяние снега. Я бы попросил вас взять эту локацию на особый контроль, чтобы не усугублять ситуацию с повышением уровня грунтовых вод и убрать хотя бы поверхностный снег, чтобы не раздражать жителей, — обратился он к представителям мэрии Новосибирска.

Антон Бурмистров напомнил, что в прошлые годы была практика введения локальных чрезвычайных ситуаций, которая позволяла более оперативно работать, в том числе, в частном секторе с вывозом снега из подтопляемых территорий.

По словам начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александра Стефанова, в частном секторе города сегодня 723 км дорог, из них проведены работы по очистке от снега всего на 10%.

— Здесь работа в большей мере носит заявительный характер, поэтому, если есть какие-то участки, которые требуют первоочередного решения, прошу своевременно доводить эту информацию до районов и департамента, — добавил чиновник.

Депутат Павел Горшков предложил в целом пересмотреть подход к уборке частного сектора в Новосибирске.

— В этом году много раз декларировали, что снега выпало аномально много и только сейчас приступили к уборке частного сектора. В прошлом году осадков было намного меньше, но уборку частного сектора тоже активно начали именно тогда, когда всё начало таять. Можно не дожидаться, когда образуется снежная каша, которая затрудняет движение по улицам частного сектора не только машин, но и людей? Может его убирать системно в течение зимнего сезона, — поинтересовался он.

Стефанов сообщил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение при подготовке к следующему зимнему сезону, но отметил, что многое будет зависеть от ресурсов, которыми будет располагать город.

Сугробы в три этажа

Впрочем, о проблемах с вывозом снега, говорили и депутаты на округах которых расположены многоэтажные дома. Екатерина Шалимова обратила внимание на ситуацию в микрорайоне Стрижи, где комиссия зафиксировала огромные кучи снега — высотой с трехэтажные дома. Она предложила провести аналогичные проверки во всех районах города.

— Если мы не решим вопрос с его вывозом, то с 1 апреля можно будет смело «распаковывать» резервный фонд для устранения ЧС, так как все поплывет, — предупредила она.

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев поинтересовался есть ли в принципе у мэрии на руках планы по очистке от снега внутриквартальных территорий, которые находятся в ведении управляющих компаний, и насколько эти сроки выполняются. По его словам, от жителей таких домов к депутатам поступает много жалоб.

— На территориях многоквартирных домов ситуация достаточно сложная. Здесь в решении вопросов по вывозу снега участвуют непосредственно сами жители. Не везде решения принимаются достаточно оперативно. Мы работаем с УК, предоставляем им площадки для вывоза снега. Инспекция работает и оценивает состояние дворовых территорий, при выявлении нарушений принимаются меры, — сообщил Стефанов.

Чиновник также рассказал, что в Новосибирске разрабатывается «Схема снегоудаления». Этот регламент позволит определить локации, в которых осуществляется содержание снежных отвалов без вывоза, площадки для складирования снега и т.д.

— К этой работе привлечены авторитетные организации. Надеемся, что потребность по вывозу снега будет определена более точно, а также определены потребности в привлечении дорожных организаций. Рассчитываем в следующий сезон зайти с этим документом, — резюмировал Стефанов.

Фото Infopro54, авторы: Юлия Данилова, Оксана Мочалова, Мария Гарифуллина.

