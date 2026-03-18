Из-за проблем со вводом жилья на селе Новосибирск потерял федеральные деньги

Контрольно-счетная палата Новосибирской области завершила проверку расходов региона на улучшение жилищных условий на селе в 2024-2025 годах. Аудиторы изучили работу Министерства сельского хозяйства и администраций трех районов — Маслянинского округа, Ордынского и Коченевского районов.

Выяснилось, что при формальном освоении почти всех средств (99,9% от плана) к качеству исполнения программы возникает много вопросов. Деньги до людей дошли, но система дала сбои на всех этапах — от подсчета нуждающихся до ввода домов в эксплуатацию.

Расхождения отчетов с реальностью

Главная проблема, которую вскрыла проверка, — расхождение между отчетами и реальностью. В 2024 году Министерство сельского хозяйства отчиталось, что построено 3,5 тысячи квадратных метров жилья за счет социальных выплат.

Но данные из Единого государственного реестра недвижимости, которые предоставили муниципалитеты, показали другую цифру — всего 2,83 тысячи квадратных метров. Куда делась разница в 670 квадратов, в отчете не объясняется.

Расхождение выявлено и в программе строительства жилья по договорам найма. В 2024 году область планировала сдать 10 таких домов, но построила только девять. Один дом в Ордынском районе так и не появился. Из-за этих 129 квадратных метров Новосибирская область лишилась финансирования по данному направлению на 2026 год.

— Бюджетные средства предоставлены на реализацию двух мероприятий: на социальные выплаты гражданам на строительство жилья – 98 014,7 тыс. рублей или 58,4% от общего объема; на строительство жилья, предоставляемого по договору найма — 69 729,9 тыс. рублей, при плане 131 390,6 тыс. рублей, — говорится в отчете контрольно-счетной палаты.

Таким образом, направление «наемное жилье» освоено лишь на 53% от запланированного.

Распределение средств

Проверка также показала, что деньги распределяются по территории области крайне неравномерно. Всего в программе участвовали 19 районов и округов. Но три из них — Маслянинский округ, Ордынский и Коченевский районы — забрали 76,1% всех средств. Это 127,7 миллиона рублей из 167,9 миллиона, направленных муниципалитетам. Маслянино в одиночку получил 81,3 миллиона.

При этом 11 районов области (36,7% от общего числа) вообще не захотели участвовать в программе. Некоторые, например Барабинский, Доволенский или Купинский районы, подавали заявки на одного-двух человек. А Болотнинский и Чулымский районы не участвовали в жилищных программах последние пять лет. Сколько там людей нуждается в жилье — в отчете не указано, но, видимо, местные власти не считают это проблемой.

Формальные проверки

Аудиторы обратили внимание и на качество работы с документами. Они установили, что в Ордынском и Коченевском районах на стадии формирования списков будущих новоселов проверки проводили формально. Из-за этого в программы попадали люди, которые не имели права на льготы.

Чиновники не следили, вносят ли получатели выплат собственные средства (условия программы требуют софинансирования), не проверяли стоимость построенного жилья и не требовали перерасчета, если дом оказывался дешевле, чем предполагалось. После получения денег за семьями никто не следил — оформлено ли жилье в общую собственность всех членов семьи, выполнены ли обязательства, никто не проверял.

В Маслянинском округе нашли нарушения другого рода. Там при покупке жилья по договорам найма продавцы сорвали сроки исполнения обязательств по восьми контрактам, заключенным в 2024 году. Местная администрация допустила нарушения законодательства о закупках, что создает риски судебных исков.

Ошибки министерства

Министерство сельского хозяйства тоже получило замечания. Ведомство нарушало сроки утверждения списков граждан, которые должны получить жилье по договорам найма. Соглашения с муниципалитетами заключали позже 15 февраля, что противоречит Бюджетному кодексу.

Кроме того, министерство не контролировало, возвращают ли коммерческие банки свидетельства на получение выплат, срок действия которых истек.

— Не осуществлялся контроль за выполнением условия о непредоставлении социальной выплаты членам семей граждан, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий в сельской местности с использованием социальных выплат, что в дальнейшем влечет риски незаконного получения социальной поддержки гражданами, — отмечают аудиторы.

Люди уезжают

Отдельного внимания заслуживает ситуация с целевыми показателями программы. За пять лет доля сельского населения в Новосибирской области снизилась с 20,5% до 20,1%. Люди уезжают из деревень, и программы, призванные их удержать, с этой задачей не справляются.

В конце 2025 года Минсельхоз разработал изменения в постановление правительства региона: цели госпрограммы привели в соответствие с федеральными. Теперь вместо «доли сельского населения» появилась «доля населения сельских территорий и сельских агломераций». К 2030 году она должна составить 33,07% от общего населения области, что ниже федерального уровня (34,7%).

При этом разобраться, какие именно территории относятся к сельским агломерациям, оказалось непросто. Документы противоречат друг другу: перечень сельских агломераций из постановления №52-п не совпадает с перечнем опорных населенных пунктов из постановления №59-п. Таким образом, власти сами не могут определить, какие деревни и села считать приоритетными для развития.

По итогам проверки Контрольно-счетная палата направила представления в Министерство сельского хозяйства и администрации трех районов. Там уже идет работа над устранением нарушений.

