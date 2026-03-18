Yandex Zen RuTube
Из-за проблем со вводом жилья на селе Новосибирск потерял федеральные деньги

Автор: Оксана Мочалова

11 районов области из 30 не захотели получать финансирование на улучшение жилищных условий

Контрольно-счетная палата Новосибирской области завершила проверку расходов региона на улучшение жилищных условий на селе в 2024-2025 годах. Аудиторы изучили работу Министерства сельского хозяйства и администраций трех районов — Маслянинского округа, Ордынского и Коченевского районов.

Выяснилось, что при формальном освоении почти всех средств (99,9% от плана) к качеству исполнения программы возникает много вопросов. Деньги до людей дошли, но система дала сбои на всех этапах — от подсчета нуждающихся до ввода домов в эксплуатацию.

Расхождения отчетов с реальностью

Главная проблема, которую вскрыла проверка, — расхождение между отчетами и реальностью. В 2024 году Министерство сельского хозяйства отчиталось, что построено 3,5 тысячи квадратных метров жилья за счет социальных выплат.

Но данные из Единого государственного реестра недвижимости, которые предоставили муниципалитеты, показали другую цифру — всего 2,83 тысячи квадратных метров. Куда делась разница в 670 квадратов, в отчете не объясняется.

Расхождение выявлено и в программе строительства жилья по договорам найма. В 2024 году область планировала сдать 10 таких домов, но построила только девять. Один дом в Ордынском районе так и не появился. Из-за этих 129 квадратных метров Новосибирская область лишилась финансирования по данному направлению на 2026 год.

— Бюджетные средства предоставлены на реализацию двух мероприятий: на социальные выплаты гражданам на строительство жилья – 98 014,7 тыс. рублей или 58,4% от общего объема; на строительство жилья, предоставляемого по договору найма — 69 729,9 тыс. рублей, при плане 131 390,6 тыс. рублей, — говорится в отчете контрольно-счетной палаты.

Таким образом, направление «наемное жилье» освоено лишь на 53% от запланированного.

Распределение средств

Проверка также показала, что деньги распределяются по территории области крайне неравномерно. Всего в программе участвовали 19 районов и округов. Но три из них — Маслянинский округ, Ордынский и Коченевский районы — забрали 76,1% всех средств. Это 127,7 миллиона рублей из 167,9 миллиона, направленных муниципалитетам. Маслянино в одиночку получил 81,3 миллиона.

При этом 11 районов области (36,7% от общего числа) вообще не захотели участвовать в программе. Некоторые, например Барабинский, Доволенский или Купинский районы, подавали заявки на одного-двух человек. А Болотнинский и Чулымский районы не участвовали в жилищных программах последние пять лет. Сколько там людей нуждается в жилье — в отчете не указано, но, видимо, местные власти не считают это проблемой.

Формальные проверки

Аудиторы обратили внимание и на качество работы с документами. Они установили, что в Ордынском и Коченевском районах на стадии формирования списков будущих новоселов проверки проводили формально. Из-за этого в программы попадали люди, которые не имели права на льготы.

Чиновники не следили, вносят ли получатели выплат собственные средства (условия программы требуют софинансирования), не проверяли стоимость построенного жилья и не требовали перерасчета, если дом оказывался дешевле, чем предполагалось. После получения денег за семьями никто не следил — оформлено ли жилье в общую собственность всех членов семьи, выполнены ли обязательства, никто не проверял.

В Маслянинском округе нашли нарушения другого рода. Там при покупке жилья по договорам найма продавцы сорвали сроки исполнения обязательств по восьми контрактам, заключенным в 2024 году. Местная администрация допустила нарушения законодательства о закупках, что создает риски судебных исков.

Ошибки министерства

Министерство сельского хозяйства тоже получило замечания. Ведомство нарушало сроки утверждения списков граждан, которые должны получить жилье по договорам найма. Соглашения с муниципалитетами заключали позже 15 февраля, что противоречит Бюджетному кодексу.

Кроме того, министерство не контролировало, возвращают ли коммерческие банки свидетельства на получение выплат, срок действия которых истек.

— Не осуществлялся контроль за выполнением условия о непредоставлении социальной выплаты членам семей граждан, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий в сельской местности с использованием социальных выплат, что в дальнейшем влечет риски незаконного получения социальной поддержки гражданами, — отмечают аудиторы.

Люди уезжают

Отдельного внимания заслуживает ситуация с целевыми показателями программы. За пять лет доля сельского населения в Новосибирской области снизилась с 20,5% до 20,1%. Люди уезжают из деревень, и программы, призванные их удержать, с этой задачей не справляются.

В конце 2025 года Минсельхоз разработал изменения в постановление правительства региона: цели госпрограммы привели в соответствие с федеральными. Теперь вместо «доли сельского населения» появилась «доля населения сельских территорий и сельских агломераций». К 2030 году она должна составить 33,07% от общего населения области, что ниже федерального уровня (34,7%).

При этом разобраться, какие именно территории относятся к сельским агломерациям, оказалось непросто. Документы противоречат друг другу: перечень сельских агломераций из постановления №52-п не совпадает с перечнем опорных населенных пунктов из постановления №59-п. Таким образом, власти сами не могут определить, какие деревни и села считать приоритетными для развития.

По итогам проверки Контрольно-счетная палата направила представления в Министерство сельского хозяйства и администрации трех районов. Там уже идет работа над устранением нарушений.

Ранее КСП назвала объекты с максимальным ростом сметы и срывом сроков строительства.

Иллюстрация создана с помощью нейросети

Новосибирское предприятие получило крупную банковскую гарантию

ВТБ оказал содействие новосибирскому предприятию ООО «Новые технологии», предоставив банковские гарантии на сумму 62 миллиона рублей, которые служат обеспечением по льготному займу, выданному Фондом развития промышленности (ФРП) Новосибирской области. Средства, полученные от ФРП, будут использованы для закупки оборудования, необходимого для производства косметической продукции и ее компонентов.

Предприятие занимается возведением передового завода, предназначенного для выпуска высококачественных медицинских изделий, ориентированных на профессиональную косметологию. Реализация данного проекта является частью стратегии импортозамещения и направлена на повышение доступности отечественной медицинской продукции. Конечная цель проекта — обеспечить российский рынок конкурентоспособной и безопасной продукцией собственного производства, тем самым сокращая зависимость от импортных товаров.

Бизнес экономит на комиссиях: ритейл Новосибирска предлагает покупателям скидки за расчеты по СБП

Автор: Юлия Данилова

Ритейл в Новосибирске начал стимулировать покупателей рублем к оплате по Системе быстрых платежей (СБП). Бонусы за расчеты по СБП предлагают как в продуктовых магазинах, так и в крупных торговых центрах. Скидка за оплату составляет от 300 рублей, а также бонусы от определенной суммы в чеке.

Кроме того, в некоторых магазинах можно найти предложения по оплате покупок в рассрочку.

Еще в двух населенных пунктах Новосибирской области введен карантин по бешенству

Автор: Юлия Данилова

С 17 марта ограничительные мероприятия по бешенству введены на территории села Гжатск Гжатского сельсовета Куйбышевского района. Очаг выявлен в личном подсобном хозяйстве.

Также с 17 марта очаг бешенства выявлен на территории рабочего поселка Колывань. Карантин введен в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага, говорится в распоряжении губернатора области.

«Изъятия скота производились»: новосибирская ветслужба рассказала о работе крупных хозяйств в режиме карантина

Автор: Мария Гарифуллина

Ветеринарное управление Новосибирской области ответило на вопросы о работе крупных животноводческих комплексов, находящихся в настоящее время в карантинных зонах из-за пастереллеза и бешенства. Сведения о количестве таких предприятий и их названия официально не публикуются. Infopro54 рассказывает, что известно на сегодняшний день.

Животноводческие комплексы, которые в последние два месяца так или иначе затронула проблема, делятся на две категории. Первая — это те хозяйства, где крупный рогатый скот изымали и уничтожали. Вторая — те, которых изъятия не коснулись, но карантин сказался на режиме их работы. Вот что о первой категории говорят в правительстве региона:

Экс-руководителя «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова выпустили из колонии

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке приговор Кировского районного суда Новосибирска по уголовному делу экс-директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Он этом сообщила пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области. Он был признан виновным в присвоении и растрате с использованием служебного положения, в особо крупном размере — 32 млн рублей.

В судебном заседании Зыков и его гражданская супруга, экс-заместитель главного бухгалтера МУП Наталья Турок полностью признали себя виновными. До вынесения приговора они возместили причинённый в результате преступлений ущерб.

Лабораторию для тестирования ИИ-разработок создадут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На базе Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда «Корпорации развития Новосибирской области» появится исследовательская лаборатория, где будут разрабатывать и тестировать пилотные проекты в области искусственного интеллекта. Эти разработки будут внедряться на промышленных предприятиях области, сообщила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

— На площадке также планируется анализировать успешные практики цифровизации предприятий и формировать на их основе базы кейсов, — добавила министр.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

