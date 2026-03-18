Экс-руководителя «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова выпустили из колонии

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Апелляция сократила срок наказания бывшему директору новосибирского муниципального предприятия

Новосибирский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке приговор Кировского районного суда Новосибирска по уголовному делу экс-директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Он этом сообщила пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области. Он был признан виновным в присвоении и растрате с использованием служебного положения, в особо крупном размере — 32 млн рублей.

В судебном заседании Зыков и его гражданская супруга, экс-заместитель главного бухгалтера МУП Наталья Турок полностью признали себя виновными. До вынесения приговора они возместили причинённый в результате преступлений ущерб.

По приговору суда Андрею Зыкову было назначено наказание — 3 года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей, Наталье Турок — 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.  Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда признала смягчающими обстоятельствами добровольное возмещение ущерба, полное признание вины, а также способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

В итоге срок наказания Зыкову был сокращен до 2 лет 11 месяцев, Турок — до 2 лет 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

— В связи с фактическим отбытием назначенного Зыкову, содержащемуся под стражей, срока лишения свободы, он освобождён от дальнейшего отбывания наказания, —уточняется в сообщении суда.

Кроме того, прекращено производство по гражданскому иску в части взыскания денежных средств в размере 26,5 млн рублей в связи с погашением ущерба.

Напомним, Зыкова задержали в апреле 2024. В июле 2025 прокуратура заявила, что у него нашли имущество на 114 млн рублей, которое не подтверждено доходами. Прокуратура потребовала его конфискации.

Ранее редакция сообщала о том, что в суд передается дело еще одного экс-директора «Спецавтохозяйства». Он требовал от предпринимателей продать фирмы, занимающиеся вывозом мусора, стоимостью 90 млн рублей. 

Фото из группы Суды общей юрисдикции Новосибирской области ВКонтакте, автор: пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

Новосибирское предприятие получило крупную банковскую гарантию

ВТБ оказал содействие новосибирскому предприятию ООО «Новые технологии», предоставив банковские гарантии на сумму 62 миллиона рублей, которые служат обеспечением по льготному займу, выданному Фондом развития промышленности (ФРП) Новосибирской области. Средства, полученные от ФРП, будут использованы для закупки оборудования, необходимого для производства косметической продукции и ее компонентов.

Предприятие занимается возведением передового завода, предназначенного для выпуска высококачественных медицинских изделий, ориентированных на профессиональную косметологию. Реализация данного проекта является частью стратегии импортозамещения и направлена на повышение доступности отечественной медицинской продукции. Конечная цель проекта — обеспечить российский рынок конкурентоспособной и безопасной продукцией собственного производства, тем самым сокращая зависимость от импортных товаров.

Бизнес экономит на комиссиях: ритейл Новосибирска предлагает покупателям скидки за расчеты по СБП

Автор: Юлия Данилова

Ритейл в Новосибирске начал стимулировать покупателей рублем к оплате по Системе быстрых платежей (СБП). Бонусы за расчеты по СБП предлагают как в продуктовых магазинах, так и в крупных торговых центрах. Скидка за оплату составляет от 300 рублей, а также бонусы от определенной суммы в чеке.

Кроме того, в некоторых магазинах можно найти предложения по оплате покупок в рассрочку.

Еще в двух населенных пунктах Новосибирской области введен карантин по бешенству

Автор: Юлия Данилова

С 17 марта ограничительные мероприятия по бешенству введены на территории села Гжатск Гжатского сельсовета Куйбышевского района. Очаг выявлен в личном подсобном хозяйстве.

Также с 17 марта очаг бешенства выявлен на территории рабочего поселка Колывань. Карантин введен в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага, говорится в распоряжении губернатора области.

«Изъятия скота производились»: новосибирская ветслужба рассказала о работе крупных хозяйств в режиме карантина

Автор: Мария Гарифуллина

Ветеринарное управление Новосибирской области ответило на вопросы о работе крупных животноводческих комплексов, находящихся в настоящее время в карантинных зонах из-за пастереллеза и бешенства. Сведения о количестве таких предприятий и их названия официально не публикуются. Infopro54 рассказывает, что известно на сегодняшний день.

Животноводческие комплексы, которые в последние два месяца так или иначе затронула проблема, делятся на две категории. Первая — это те хозяйства, где крупный рогатый скот изымали и уничтожали. Вторая — те, которых изъятия не коснулись, но карантин сказался на режиме их работы. Вот что о первой категории говорят в правительстве региона:

Лабораторию для тестирования ИИ-разработок создадут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На базе Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда «Корпорации развития Новосибирской области» появится исследовательская лаборатория, где будут разрабатывать и тестировать пилотные проекты в области искусственного интеллекта. Эти разработки будут внедряться на промышленных предприятиях области, сообщила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

— На площадке также планируется анализировать успешные практики цифровизации предприятий и формировать на их основе базы кейсов, — добавила министр.

Проверяющие из Москвы едут в Новосибирскую область

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирскую область едет рабочая группа из Москвы. Она создана по поручению заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Возглавит группу руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. В состав делегации также вошли представители Минсельхоза России, говорится в сообщении правительства России.

— В рамках выезда будут проанализированы принятые на местах меры по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота, — уточняется в документе.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

