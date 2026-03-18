Экс-руководителя «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова выпустили из колонии

Новосибирский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке приговор Кировского районного суда Новосибирска по уголовному делу экс-директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Он этом сообщила пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области. Он был признан виновным в присвоении и растрате с использованием служебного положения, в особо крупном размере — 32 млн рублей.

В судебном заседании Зыков и его гражданская супруга, экс-заместитель главного бухгалтера МУП Наталья Турок полностью признали себя виновными. До вынесения приговора они возместили причинённый в результате преступлений ущерб.

По приговору суда Андрею Зыкову было назначено наказание — 3 года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей, Наталье Турок — 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда признала смягчающими обстоятельствами добровольное возмещение ущерба, полное признание вины, а также способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

В итоге срок наказания Зыкову был сокращен до 2 лет 11 месяцев, Турок — до 2 лет 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

— В связи с фактическим отбытием назначенного Зыкову, содержащемуся под стражей, срока лишения свободы, он освобождён от дальнейшего отбывания наказания, —уточняется в сообщении суда.

Кроме того, прекращено производство по гражданскому иску в части взыскания денежных средств в размере 26,5 млн рублей в связи с погашением ущерба.

Напомним, Зыкова задержали в апреле 2024. В июле 2025 прокуратура заявила, что у него нашли имущество на 114 млн рублей, которое не подтверждено доходами. Прокуратура потребовала его конфискации.

Ранее редакция сообщала о том, что в суд передается дело еще одного экс-директора «Спецавтохозяйства». Он требовал от предпринимателей продать фирмы, занимающиеся вывозом мусора, стоимостью 90 млн рублей.