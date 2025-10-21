Карантин из-за бешенства объявлен в Купино Новосибирской области

В городе Купино Новосибирской области ввели карантин по бешенству животных. Ограничения будут действовать до 20 декабря. Глава региона Андрей Травников подписал соответствующее распоряжение.

— Установить с 22.10.2025 по 20.12.2025 ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории города Купино Купинского района Новосибирской области, — говорится в документе.

Очаг инфекции нашли в личном хозяйстве.

Карантин накладывает ограничения: нельзя лечить больных животных, посторонним запрещено посещать территорию, ввоз и вывоз животных запрещен, нельзя снимать шкуры с мертвых животных.

В конце сентября этого года из-за бешенства вновь ввели карантин в трех населенных пунктах региона: деревнях Мальково (Купинский район), поселках Рощинском и Тальменке (оба — Искитимский район). Ограничения продлятся до 19 ноября.

На 31 октября в регионе был выявлен 31 очаг бешенства — это максимум за последние шесть лет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на ферме в Крыловке выявили очаг бешенства.