Более 600 общественных пространств благоустроят в НСО до 2030 года

В Новосибирской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» поставлена задача по улучшению состояния 637 общественных мест в период с 2025 по 2030 годы включительно. Об этом на пресс-конференции заявил и.о. министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров заявил

Как определено Президентским указом, начиная с 2025 года, ключевой национальной целью является приведение в порядок 30 тысяч общественных зон.

В 2025 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется провести работы по благоустройству на 134 объектах, среди которых 113 общественных пространств и 21 дворовая территория. На данный момент работы завершены на 104 объектах: это 83 общественных места и 21 придомовая территория.

В Новосибирске в рамках национального проекта ведется обновление четырех общественных зон: парка «Чемской берег» в Кировском районе, сквера на улице Демакова в Советском районе, сквера имени Юрия Федоровича Бугакова в Октябрьском районе и территории около памятника М.И. Глинке в Железнодорожном районе.

Продолжается реализация двух проектов, перешедших с 2024 года, которые стали победителями федерального конкурса по созданию комфортной городской среды: «Облагораживание общественной территории на улице Набережная, Болотное» и «Обустройство парковой зоны на улице Щорса в Карасуке».

Также в 2025 году стартовала реализация еще трех проектов, выигравших федеральный конкурс, со сроком завершения в 2025-2026 годах. В Барабинске и Купино проводится реконструкция центральных площадей, а в Тогучине – обновление парковой зоны «Целина Парк».