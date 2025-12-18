На ювелирные украшения новосибирцы потратили пять миллиардов рублей

Рынок ювелирной розницы Новосибирской области за 9 месяцев 2026 года в денежном выражении вырос на 6% и превысил 5 млрд рублей. По России в целом — 347 млрд рублей.

Средний чек в регионе увеличился на 14% до составил 8 361 рубля. По России — до 9 935 рублей.

— Ключевым фактором роста стало усиление цифровизации спроса и роли маркетплейсов. Доля онлайн-продаж в ювелирной рознице достигла 29% (28% годом ранее), при этом доля маркетплейсов выросла до 12,7% (9,2%), — поясняет Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра SOKOLOV

По мнению эксперта, структурная перестройка спроса закрепляет онлайн-площадки в роли главного драйвера роста в отрасли.

Стоит отметить, что в ноябре ювелирный холдинг запустил новый канал продаж продукции — через вендинговые автоматы. Они появились и в торговых центрах Новосибирска. В компании уверены, что новый канал продаж позволит существенно сократить операционные расходы на персонал и аренду по сравнению с традиционными магазинами, а также легко масштабируется с минимальными затратами.

По данным 2ГИС, в Новосибирской области почти 400 точек, работающих в сфере ювелирного бизнеса. Среди них сеть 585* Золотой — 31 филиал, Sokolov — 18, «Хризолит» — 17, Sunlight — 13 и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что за весь 2024 год новосибирцы потратили на украшения более 6 млрд рублей.