Количество секонд-хендов в Новосибирске рухнуло на четверть

Жители Новосибирска всё чаще предпочитают ремонтировать имеющиеся вещи покупке новых. Эту тенденцию подтверждает статистика: за последние три года количество ателье по ремонту одежды в городе выросло, в то время как число секонд-хендов заметно сократилось. К таким выводам пришли аналитики геосервиса 2ГИС, изучив динамику числа организаций в крупнейших городах страны.

Сейчас в Новосибирске работает 505 ателье, специализирующихся на ремонте одежды. Это на 4,3% больше, чем в феврале 2024 года. Город следует за общероссийским трендом — в целом по стране число таких мастерских выросло на 12%, достигнув 10,5 тысячи точек.

Параллельно с этим рынок секонд-хендов стремительно сжимается. Если три года назад в Новосибирске насчитывалось 36 магазинов подержанной одежды, то теперь их осталось всего 27. Падение на 25% вывело Новосибирск в лидеры антирейтинга среди городов-миллионников. Еще более драматичная ситуация сложилась у соседей: в Омске количество таких точек сократилось на 28,2% (с 39 до 28).

Для сравнения, в Москве секонд-хендов стало меньше только на 8,5% (с 246 до 225), а в Санкт-Петербурге их число, напротив, выросло на 6% (с 281 до 298).

Тренд на бережливость развивается на фоне устойчивого роста цен на одежду. По данным Новосибирскстата, в феврале 2026 года заметнее всего подорожали женские джинсы — сразу на 12,2%, а также утепленные куртки для дошкольников (+3%). Впрочем, некоторые позиции стали доступнее: например, летние сарафаны для девочек подешевели на 1,2%. Однако общая ценовая динамика всё чаще заставляет горожан не спешить выбрасывать вещи с мелким дефектом, а нести их в мастерскую.

