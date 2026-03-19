Количество секонд-хендов в Новосибирске рухнуло на четверть

Автор: Оксана Мочалова

Ателье по ремонту одежды, напротив, стало больше

Жители Новосибирска всё чаще предпочитают ремонтировать имеющиеся вещи покупке новых. Эту тенденцию подтверждает статистика: за последние три года количество ателье по ремонту одежды в городе выросло, в то время как число секонд-хендов заметно сократилось. К таким выводам пришли аналитики геосервиса 2ГИС, изучив динамику числа организаций в крупнейших городах страны.

Сейчас в Новосибирске работает 505 ателье, специализирующихся на ремонте одежды. Это на 4,3% больше, чем в феврале 2024 года. Город следует за общероссийским трендом — в целом по стране число таких мастерских выросло на 12%, достигнув 10,5 тысячи точек.

Параллельно с этим рынок секонд-хендов стремительно сжимается. Если три года назад в Новосибирске насчитывалось 36 магазинов подержанной одежды, то теперь их осталось всего 27. Падение на 25% вывело Новосибирск в лидеры антирейтинга среди городов-миллионников. Еще более драматичная ситуация сложилась у соседей: в Омске количество таких точек сократилось на 28,2% (с 39 до 28).

Для сравнения, в Москве секонд-хендов стало меньше только на 8,5% (с 246 до 225), а в Санкт-Петербурге их число, напротив, выросло на 6% (с 281 до 298).

Тренд на бережливость развивается на фоне устойчивого роста цен на одежду. По данным Новосибирскстата, в феврале 2026 года заметнее всего подорожали женские джинсы — сразу на 12,2%, а также утепленные куртки для дошкольников (+3%). Впрочем, некоторые позиции стали доступнее: например, летние сарафаны для девочек подешевели на 1,2%. Однако общая ценовая динамика всё чаще заставляет горожан не спешить выбрасывать вещи с мелким дефектом, а нести их в мастерскую.

Ранее редакция сообщала, что Жители Новосибирска на фоне падения доходов стали чаще брать одежду на прокат.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Почти 50 тысяч женщин-предпринимательниц зарегистрированы в Новосибирске
ПСБ запустил онлайн-бухгалтерию для малого бизнеса на налоговом режиме АУСН

Почти 50 тысяч женщин-предпринимательниц зарегистрированы в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На начало марта 2026 года в Новосибирской области 48 988 женщин работают в статусе индивидуальных предпринимателей ИП. За три года количество новых ИП, учрежденных дамами, выросло почти на 25% (9781). Для сравнения индивидуальных предпринимателей-мужчин на 1 марта в регионе было 55 289. За три года их количество увеличилось на 22,23% (10057). Об этом редакции Infopro54 сообщили в сервисе Контур.Фокус.

— Наиболее активно женщины ведут бизнес в торговле — 14907 ИП.  На втором месте — операции с недвижимым имуществом (4184). На третьем — деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (3178), — отметили аналитики сервиса.

Пескобаза проиграла прокуратуре спор о нарушениях на Оби

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области поставил точку в очередном эпизоде противостояния вокруг прибрежных территорий Оби. Суд признал законным представление природоохранной прокуратуры к компании «Сибирский причал», которая эксплуатирует пескобазу на правом берегу реки в районе Чернышевского спуска.

Конфликт вокруг пескобаз длится уже почти два года. Летом 2024 года мэрия Новосибирска объявила о планах продлить Михайловскую набережную до Заельцовского бора. Муниципалитет принял постановление о резервировании земли и в одностороннем порядке расторг договоры аренды с тремя компаниями — «Стройсиб», «Причал» и «Сибирский причал». Бизнес должен был освободить участки до 17 июня 2025 года.

В Новосибирске призывают не допустить «некрошоу» на выставке ритуальной сферы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в публичном пространстве начали критиковать готовящуюся выставку «Сибирь – Ритуал 2026». Андрей Свиридов, член Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, написал обращение к широкому кругу лиц под заголовком «Новосибирску не нужно очередное "некрошоу"». Документ есть в распоряжении редакции.

Андрей Свиридов в своем письме напоминает истории выставок, которые в разных городах проводила компания «Некрополь», и об общественном резонансе, который они вызывают.

Количество сделок по покупке бизнеса в сфере туризма и АПК выросло в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года в Новосибирской области почти на 49%, по сравнению с декабрем 2025 года, вырос спрос на готовый бизнес. Об этом сообщили аналитики сервиса Авито Бизнес 360.

В топе спроса IT-компании — количество сделок по покупке такого бизнеса за месяц выросло в 3,2 раза.

Новосибирский аэродром «Мочище» оспаривает десятикратный рост тарифов за землю

Автор: Артем Рязанов

Региональная общественная организация (РОО) «Аэродром «Мочище» подала апелляцию в Седьмой арбитражный апелляционный суд. Компания оспаривает решение новосибирского суда, который в феврале 2025 отказал ей в пересмотре 10-кратного увеличения арендной платы за землю. Представители аэродрома требовали пересмотреть это решение, принятое региональным департаментом земельных и имущественных отношений.

Напомним, в ноябре 2024 года администрация Новосибирского сельского района заключила с РОО «Аэродром «Мочище» договор аренды земельного участка площадью 1,23 миллиона квадратных метров. Размер арендной платы в договоре установлен как регулируемый.

Запуск первой очереди центра Wildberries в Новосибирске ожидается к июлю

Автор: Юлия Данилова

Компания ООО «Вайлдберриз» получила разрешение на строительство логистического центра в Новосибирске в 2023 году. На данный момент проект компании находится на завершающей стадии. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщил, Дмитрий Борщевский, пресс-служба Wildberries & Russ.

— В ближайшее время начнётся оформление документов, необходимых для ввода в эксплуатацию первой очереди объекта — ее запуск запланирован до конца второго квартала текущего года, а полный ввод комплекса в эксплуатацию ожидается до конца 2026 года, — добавил Борщевский.

