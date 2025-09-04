Рекламодателям

Компания правительства Новосибирской области взыскивает с «Метро МИР» 95 млн

  • 04/09/2025, 19:00
Автор: Оксана Мочалова
купюры
Истец курирует строительство «концессионной» школы на левом берегу

Подконтрольная правительству Новосибирской области компания ООО «Школа на Николая Сотникова» планирует взыскать с муниципального предприятия «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МИР») 95,226 млн рублей. Учредителем предприятия является департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Иск поступил в Арбитражный суд региона. Причина — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки.

Заявление пока не принято к производству.

Напомним, в 2021 году в регионе было заключено концессионное соглашение о строительстве в Новосибирске шести образовательных учреждений, в том числе школы на ул. Николая Сотникова. Их должна была построить компания ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение»» (сегодня — ООО «Школа на Николая Сотникова»). В 2024 году Госстройнадзор сообщил, что объект на ул. Николая Сотникова строится с нарушениями. В мае 2025 стало известно, что все шесть недостроенных школ планируется снести и выбрать новых подрядчиков.

В июле текущего года в регионе стал известен победитель тендера по подготовке проектной документации, строительству и оснащению школы на улице Николая Сотникова. Им стала компания «СДС-Строй» из Кемеровской области (входит в АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”»). Подрядчик выполнит работы за 1,8 млрд рублей. При этом ООО «Школа на Николая Сотникова» курирует строительство образовательного учреждения. С января 2025 года учредителем компании является ООО «Новая школа», 95% которой принадлежит АО «АРЖС», 5% — АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Стоит отметить, что в настоящее время в Арбитражном суде рассматривается еще один иск ООО «Школа на Николая Сотникова». Компания взыскивает со своего бывшего совладельца Отто Сопроненко 40,17 млн рублей. Ответчиками по делу указаны ГУ МВД по Новосибирской области и Екатерина Мирошниченко, которая представляет Сопроненко. Следующее заседание по делу назначено на 23 сентября. Напомним, Отто Сопроненко был заключен под стражу в мае 2024 года. По данным региональной прокуратуры, предварительный ущерб бюджету оценивается в 3,1 млрд рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, исполняющим обязанности директора МП города Новосибирска «Модернизация и Развитие Транспортной Инфраструктуры» (МП «Метро МИР») с 22 августа 2025 года является Юрий Митченко. Выручка предприятия в 2024 году составила 914,6 млн рублей (в 2023 году — 780,9 млн, рублей), чистая прибыль — 155 млн рублей (в 2023 году — 4,7 млн. рублей).  В течение года компания является ответчиком по 57 делам на общую сумму 451 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что Минтранс подал очередной иск к концессионеру четвертого моста.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

907

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : суд концессия


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Компания правительства Новосибирской области взыскивает с «Метро МИР» 95 млн
4/09/25 19:00
Бизнес Власть
Минувшим летом в Новосибирске был побит рекорд по интенсивности ливня
4/09/25 18:30
Город Общество
Банки прогнозируют рост рынка розничного кредитования во втором полугодии
4/09/25 18:15
Финансы
В Новосибирске состоится масштабный патриотический фестиваль «День Правды»
4/09/25 18:05
Власть
Куриное мясо в Новосибирской области подорожало на 20%
4/09/25 18:00
Агропром Бизнес Общество
ВТБ привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП, включая социальную инфраструктуру
4/09/25 17:27
Власть Финансы
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, насчитали ущерб 118 млн
4/09/25 17:00
Общество
Новосибирск готовится к молодежному форуму «ПроРегион»
4/09/25 16:35
Власть
В Центральном парке Новосибирска высадят почти две тысячи саженцев
4/09/25 16:10
Власть
Инвалиды назвали недоступные для них места в Новосибирске
4/09/25 16:00
Город Общество
В Новосибирской области проходит региональный этап форума «Гражданский диалог»
4/09/25 15:45
Власть
В Новосибирской области к врачам обратился подросток весом 228 килограммов
4/09/25 15:00
Общество
Новосибирск вошел в топ-5 регионов по доходам в творческих индустриях
4/09/25 14:00
Бизнес ПроБизнес
Тихий район рядом с центром: за что новосибирцы любят Кропоткинский жилмассив
4/09/25 13:48
Недвижимость
Новосибирские силовики накрыли нарколабораторию, спонсированную украинскими кураторами
4/09/25 13:31
Право&Порядок
Роддом в Новосибирске подключили к отоплению
4/09/25 13:00
Власть Город Общество
Малые tech-компании Новосибирска заработали 27 млрд рублей
4/09/25 12:30
Бизнес Инновации Технологии
У бывшего чиновника из Новосибирска арестованы квартиры в трёх странах
4/09/25 12:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Жители Куйбышева и Барабинска смогут оценить новый уровень сотовой связи
4/09/25 11:35
Технологии
Автоэксперт оценил вероятность возвращения брендов в Россию в течение года
4/09/25 11:00
Популярное
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять