Компания правительства Новосибирской области взыскивает с «Метро МИР» 95 млн

Подконтрольная правительству Новосибирской области компания ООО «Школа на Николая Сотникова» планирует взыскать с муниципального предприятия «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МИР») 95,226 млн рублей. Учредителем предприятия является департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Иск поступил в Арбитражный суд региона. Причина — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки.

Заявление пока не принято к производству.

Напомним, в 2021 году в регионе было заключено концессионное соглашение о строительстве в Новосибирске шести образовательных учреждений, в том числе школы на ул. Николая Сотникова. Их должна была построить компания ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение»» (сегодня — ООО «Школа на Николая Сотникова»). В 2024 году Госстройнадзор сообщил, что объект на ул. Николая Сотникова строится с нарушениями. В мае 2025 стало известно, что все шесть недостроенных школ планируется снести и выбрать новых подрядчиков.

В июле текущего года в регионе стал известен победитель тендера по подготовке проектной документации, строительству и оснащению школы на улице Николая Сотникова. Им стала компания «СДС-Строй» из Кемеровской области (входит в АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”»). Подрядчик выполнит работы за 1,8 млрд рублей. При этом ООО «Школа на Николая Сотникова» курирует строительство образовательного учреждения. С января 2025 года учредителем компании является ООО «Новая школа», 95% которой принадлежит АО «АРЖС», 5% — АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Стоит отметить, что в настоящее время в Арбитражном суде рассматривается еще один иск ООО «Школа на Николая Сотникова». Компания взыскивает со своего бывшего совладельца Отто Сопроненко 40,17 млн рублей. Ответчиками по делу указаны ГУ МВД по Новосибирской области и Екатерина Мирошниченко, которая представляет Сопроненко. Следующее заседание по делу назначено на 23 сентября. Напомним, Отто Сопроненко был заключен под стражу в мае 2024 года. По данным региональной прокуратуры, предварительный ущерб бюджету оценивается в 3,1 млрд рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, исполняющим обязанности директора МП города Новосибирска «Модернизация и Развитие Транспортной Инфраструктуры» (МП «Метро МИР») с 22 августа 2025 года является Юрий Митченко. Выручка предприятия в 2024 году составила 914,6 млн рублей (в 2023 году — 780,9 млн, рублей), чистая прибыль — 155 млн рублей (в 2023 году — 4,7 млн. рублей). В течение года компания является ответчиком по 57 делам на общую сумму 451 млн рублей.

