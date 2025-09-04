Рекламодателям

Минувшим летом в Новосибирске был побит рекорд по интенсивности ливня

  • 04/09/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Именно в этот вечер во время буйства стихии размыло часть склона дамбы Октябрьского моста

Самым дождливым месяцем минувшего лета в Новосибирской области стал август. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, количество выпавших в регионе осадков в этом месяце на 31% превысило норму. Для сравнения, в июне осадков было на 5% больше нормы, а в июле в регионе наблюдался недостаток дождей. Осадков выпало на 16% меньше нормы.

Тем не менее, самый сильный ливень в Новосибирске наблюдался в середине лета: в ночь на 18 июля — его интенсивность составила 30 мм за 1 час. Как пишет Om1 Новосибирск, со ссылкой на метеорологов, это был самый сильный дождь, зафиксированный городскими метеостанциями. Ранее максимумом для города считались дожди интенсивностью 25 мм за 1 час, которые относились к опасным явлениям, пояснили изданию в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Напомним, ливень и ураган, обрушившиеся на город вечером 17 июля, привели к затопленнию улиц и дворов, падению деревьев, а также проблемам с электроснабжением. За помощью в единую дежурную диспетчерскую службу (МКУ «ЕДДС») обратились 15 человек. Кроме того, ливнем размыло часть склона дамбы Октябрьского моста в сторону правобережья. Восстановление объекта мэрия завершила к началу сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что большое количество влаги в почве в августе из-за постоянных дождей может понизить класс зерна и привести к финансовым потерям у аграриев Новосибирской области. 

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : погода ливень


