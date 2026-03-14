Компенсации на покупку молодняка вместо изъятых животных увеличат в Новосибирске

В Новосибирской области прорабатываются дополнительные меры поддержки ЛПХ по увеличению процента возмещения затрат при покупке молодняка. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— Компенсации планируется увеличить: до 30% для бычков и до 50% для тёлочек. Кроме того, увеличится общий лимит на одно хозяйство. Эти процедуры проходят согласование и в ближайшее время выйдут на рассмотрение правительства, чтобы собственники ЛПХ могли воспользоваться этими мерами поддержки для возобновления поголовья, — пояснил чиновник.

Государственная поддержка за счет средств областного бюджета в регионе предусматривает выплату 30% стоимости телок и нетелей, приобретенных в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области; а также 20% стоимости быков в возрасте до шести месяцев и весом до 180 килограмм. Предельный максимальный размер средств государственной поддержки

на приобретение молодняка крупного рогатого скота личными подсобными хозяйствами составлял 50 тысяч рублей на одного получателя в год.

На минувшей неделе Андрей Шинделов сообщал, что компенсация будет выплачиваться исходя из среднерыночных цен на мясо данного вида и живого веса животного. Конкретные цифры публично не назывались.

При этом специалисты управления ветеринарии Новосибирской области уже начали обработку и оформление документов для выплаты компенсаций владельцам сельскохозяйственных животных, изъятых в ходе противоэпизоотических мероприятий. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Новосибирской области.

— Возмещение ущерба собственникам животных осуществляется в размере стоимости изъятых и уничтоженных животных. Стоимость определяется на день, предшествующий дню принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина), —заявили в управлении.

Напомним, новых животных сельчанам заводить сразу после изъятия скота будет запрещено. В хлевах и стойлах нужно будет провести дезинфекцию. Она проходит в три этапа, что потребует 4-6 месяцев. У многих сельчан содержание скота — единственный источник дохода. Власти региона сообщили, что жителям Новосибирской области, утратившим сельскохозяйственных животных, предоставят дополнительные ежемесячные выплаты в течение 9 месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю количество очагов бешенства в Новосибирской области выросло с 42 до 50.