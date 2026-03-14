Yandex Zen RuTube
Компенсации на покупку молодняка вместо изъятых животных увеличат в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Документы за уничтоженный скот начали оформлять в регионе

В Новосибирской области прорабатываются дополнительные меры поддержки ЛПХ по увеличению процента возмещения затрат при покупке молодняка. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— Компенсации планируется увеличить: до 30% для бычков и до 50% для тёлочек. Кроме того, увеличится общий лимит на одно хозяйство. Эти процедуры проходят согласование и в ближайшее время выйдут на рассмотрение правительства, чтобы собственники ЛПХ могли воспользоваться этими мерами поддержки для возобновления поголовья, — пояснил чиновник.

Государственная поддержка за счет средств областного бюджета в регионе предусматривает выплату 30% стоимости телок и нетелей, приобретенных в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области; а также 20% стоимости быков в возрасте до шести месяцев и весом до 180 килограмм. Предельный максимальный размер средств государственной поддержки

на приобретение молодняка крупного рогатого скота личными подсобными хозяйствами составлял 50 тысяч рублей на одного получателя в год.

На минувшей неделе Андрей Шинделов сообщал, что компенсация будет выплачиваться исходя из среднерыночных цен на мясо данного вида и живого веса животного. Конкретные цифры публично не назывались.

При этом специалисты управления ветеринарии Новосибирской области уже начали обработку и оформление документов для выплаты компенсаций владельцам сельскохозяйственных животных, изъятых в ходе противоэпизоотических мероприятий. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Новосибирской области.

—  Возмещение ущерба собственникам животных осуществляется в размере стоимости изъятых и уничтоженных животных. Стоимость определяется на день, предшествующий дню принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина), —заявили в управлении.

Напомним, новых животных сельчанам заводить сразу после изъятия скота будет запрещено. В хлевах и стойлах нужно будет провести дезинфекцию. Она проходит в три этапа, что потребует 4-6 месяцев. У многих сельчан содержание скота — единственный источник дохода. Власти региона сообщили, что жителям Новосибирской области, утратившим сельскохозяйственных животных, предоставят дополнительные ежемесячные выплаты в течение 9 месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю количество очагов бешенства в Новосибирской области выросло с 42 до 50. 

Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области из официальной группы ведомства ВКонтакте.

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

135 лет Транссибу: строительство железной дороги в Сибири могло начаться на 50 лет раньше

17 марта 1891 года император Александр III своим рескриптом распорядился начать строительство Сибирской железной дороги. Но идеи постройки железной дороги в Сибири появились более чем на полвека раньше этой даты. О них рассказывает доцент кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Наталья Давыденко.

По ее словам, мысль о строительстве железной дороги в Сибири впервые была высказана во время царствования императора Николая I, именно тогда в России появились первые железные дороги: Петербург-Царское Село, Петербург-Москва.

Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Автор: Оксана Мочалова

Почти каждый второй водитель Новосибирской области демонстрирует безаварийный стиль вождения. 46,4% местных водителей имеют право на максимальную скидку по ОСАГО по итогам 2025 года, сообщает Российский Союз Автостраховщиков (РСА). Это заметно выше среднероссийского уровня.

Регион расположился в одной группе с Карелией, Вологодской и Томской областями. Выше показатели только у тройки лидеров — Москвы (52,3%), Санкт-Петербурга (50,8%) и Пермского края (48,9%).

В MAX увеличится число сервисов, доступных для жителей региона

Андрей Травников отметил, что MAX — это не просто мессенджер, а комплексный сервис, включающий государственные услуги, и важно, чтобы жители эффективно использовали его возможности, не испытывая путаницы из-за большого объема информации. Глава региона призвал к понятному информированию о преимуществах мессенджера и к управлению разработкой новых сервисов, чтобы избежать их дублирования и сохранить ясность для пользователей.

Министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь проинформировал главу региона о ходе внедрения сервисов MAX в Новосибирской области. MAX выступает как открытая платформа, позволяющая сторонним организациям, включая бизнес, банки и госорганы, встраивать свои сервисы. Сюда входят предоставление госуслуг, предъявление цифровых документов и подтверждение льготных статусов.

Жители Новосибирска на фоне падения доходов стали чаще брать одежду на прокат

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске растет спрос на услуги по прокату одежды. Количество компаний, которые оказывают такие услуги, за год практически не изменилось, но они регистрируют рост числа обращений. Infopro54 выяснил, какую одежду и по каким причинам люди арендуют чаще всего.

По данным онлайн-справочников, на сегодняшний день в Новосибирске действуют более 30 точек, предлагающих одежду на прокат. Большинство из них — это сервисы по прокату спортивной, как правило горнолыжной, одежды и снаряжения. Остальные компании сдают в аренду вещи для особых, торжественных случаев. Именно в этом сегменте наблюдается рост спроса.

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Автор: Юлия Данилова

Поездка на отдых в ОАЭ в феврале 2026 года из Новосибирской области подорожала сразу на 26,4%. Это максимальный показатель роста за месяц во всей группе товаров и услуг, которые анализирует Новосибирскстат, в феврале.  На втором месте оказались туры в Египет +19,9%, на третьем — в Турцию +19,8%. Далее идет отдых в Беларуси +18,5%, а также в отдельных странах Средней Азии +9,6%. В странах Закавказья стоимость тура выросла на 8,9%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 7,1%.

При этом цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России немного снизились (-0,8%).

Более 100 телят погибли в пожаре в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области на животноводческой ферме в Тогучинском районе произошел пожар. В результате погибли 104 теленка. Эту информацию на оперативном совещании в правительстве сообщил заместитель начальника Главного Управления МЧС по региону Алексей Кветков.

По словам специалистов, площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Удалось спасти 11 животных. Сейчас эксперты изучают причины возгорания и оценивают ущерб. Обстоятельства пожара выясняются.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

