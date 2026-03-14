Под туристические проекты в Новосибирской области отвели 9 тысяч га

Автор: Оксана Мочалова

Более 40 участков находятся вблизи озер, заказников и памятников архитектуры

На начало 2026 года в Новосибирской области в рамках всероссийского проекта Земля для туризма» выявили 41 земельный участок, который можно использовать для создания туристических объектов. Общая площадь этих территорий превышает 9 тысяч гектаров. Все они свободны от прав третьих лиц, не изъяты из оборота и имеют разрешенное использование, связанное с туристической деятельностью.

В числе перспективных локаций, попавших в реестр в 2025 году, полуостров Сугун и Казанцевский мыс в Барабинском районе, озеро Тюсьмень в Венгеровском районе, заказник «Северный» в Северном районе.

Помимо земельных участков, в регионе сформирован перечень из 83 объектов туристического интереса. В него вошли природные достопримечательности и памятники архитектуры, расположенные по всей области. Среди них — 20 озер, включая знаменитые Карачи, Светлое и Мраморное (Абрашинский карьер), четыре водопада, шесть горнолыжных комплексов, в том числе курорты «Юрманка» и «Ключи», а также заказники «Легостаевский», «Инской» и федеральный заказник «Кирзинский».

Отдельное внимание в списке уделено объектам культурного наследия: торговая лавка купца Маслова в селе Покровка, Церковь Святого Николая Чудотворца и Дом священника в селе Блюдцы Чановского района, а также Фестивальная поляна в Колыванском районе.

Все выявленные земельные участки находятся в непосредственной близости к точкам притяжения туристов — озерам Карачи, Чаны, Убинское, Горькое, а также вблизи Бердских скал и памятника природы «Пешковский рям».

— Проект «Земля для туризма» помогает выявить территории для вовлечения в туристическую деятельность и привлекательные для инвестпроектов в сфере туризма, — прокомментировала министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Как пояснили в региональном Росреестре, основными условиями включения земель в банк данных является отсутствие прав физических и юридических лиц на эти участки, а вид разрешенного использования должен быть связан с туризмом (туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм и другие).

Всероссийский проект «Земля для туризма» стартовал в июле 2021 года. С момента его запуска в стране выявлено почти 1,6 тыс. земельных участков и территорий общей площадью 32,5 тыс. га, которые можно использовать для вовлечения в туристическую деятельность. Определено около 1,2 тыс. объектов туристического интереса. К реализации проекта подключились уже 84 региона.

Сибирский федеральный округ является лидером по площади выявленных земель (281 участок площадью 20,67 тыс. га). Самые большие территории обнаружены в Республике Хакасия, Новосибирская область, а также Мурманская область, Республика Карелия и Челябинская область.

По количеству выявленных объектов туристического интереса Новосибирская область занимает второе место в России (83 объекта), уступая лишь Вологодской области (110 объектов) и опережая Пермский край, Челябинскую и Свердловскую области.

Ранее редакция сообщала, что для горнолыжного курорта «Скакуша» выделили землю под Новосибирском.

Иллюстрация создана с помощью нейросети

ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева получат электродвигатели на 85 млн рублей

В текущем году четыре ТЭЦ Новосибирска, а также Барабинская ТЭЦ, расположенная в Куйбышеве, будут оснащены новыми электродвигателями. Общий объем инвестиций в рамках программы модернизации превысит 85 миллионов рублей.

Всего будет закуплено 19 единиц современного оборудования. Наибольшая часть этих поставок, а именно шесть агрегатов, придется на Новосибирскую ТЭЦ-4. Как отметил Дмитрий Ниценко, директор Новосибирской ТЭЦ-4, в 2025 году на станции уже были заменены четыре двигателя, исчерпавшие свой ресурс.

Новосибирцам показали их родной архитектурный авангард в вышитом виде

Путешествуя по городам России, Александр Браулов необычным образом увековечивает их архитектуру эпохи конструктивизма: вышивает самые «мемные» здания стежками. Из новосибирского архитектурного наследия 1920-30-х художником увековечено если не все, то многое. Пожалуй, даже больше, чем ассоциативный ряд среднего новосибирца к слову «конструктивизм».

Новосибирск ― один из 60 городов, чьи здания Александр вышил на миниатюрных, размером с открытку, холстах.

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Автор: Юлия Данилова

Поездка на отдых в ОАЭ в феврале 2026 года из Новосибирской области подорожала сразу на 26,4%. Это максимальный показатель роста за месяц во всей группе товаров и услуг, которые анализирует Новосибирскстат, в феврале.  На втором месте оказались туры в Египет +19,9%, на третьем — в Турцию +19,8%. Далее идет отдых в Беларуси +18,5%, а также в отдельных странах Средней Азии +9,6%. В странах Закавказья стоимость тура выросла на 8,9%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 7,1%.

При этом цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России немного снизились (-0,8%).

Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд принял к рассмотрению исковое заявление Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области к администрации города Бердска и МУП «Комбинат бытовых услуг» о взыскании расходов в связи с возвратом части займа. Речь идет о сумме 242,4 млн рублей.

В качестве третьего лица к делу решено привлечь ППК «Фонд развития территорий»

Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Автор: Юлия Данилова

Сальдированный финансовый результат (бухгалтерская прибыль минус убыток), организаций Новосибирской области в 2025 году составил 295,8 млрд рублей, что на 41,2% выше уровня 2024 года. Об этом сообщил Новосибирскстат.

900 организаций региона (73,5% из учувствовавших в выборке) показали бухгалтерскую прибыль в размере 342,1 млрд рублей, это на 27,9% выше уровня 2024 года.

Сделка без оплаты: дело экс-главы «Спецавтохозяйства» Новосибирска передают в суд

Автор: Юлия Данилова

Заместитель прокурора области Виталий Дымолазов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора регионального оператора Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство» Александра Южакова. Экс-топ менеджер обвиняется в превышении должностных полномочий и вымогательстве взятки. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Южаков потребовал от руководителей двух коммерческих организаций продать фирмы общей стоимостью свыше 90 млн рублей его посредникам, угрожая в противном случае создать условия, при которых им обоим придется «уйти с рынка» обращения с отходами в регионе.  При этом, будучи главой регоператора, он не принимал надлежащих мер к оплате, возникшей у возглавляемого им предприятия задолженности, перед организациями по договорам оказания услуг по транспортированию ТКО.

135 лет Транссибу: строительство железной дороги в Сибири могло начаться на 50 лет раньше

Глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО

ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева получат электродвигатели на 85 млн рублей

Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Новосибирцам показали их родной архитектурный авангард в вышитом виде

В MAX увеличится число сервисов, доступных для жителей региона

Жители Новосибирска на фоне падения доходов стали чаще брать одежду на прокат

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Более 100 телят погибли в пожаре в Новосибирской области

Пенсионерку в пансионате Новосибирска довели до истощения

Мошенники разработали новую тактику обмана родных российских военных

Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Сделка без оплаты: дело экс-главы «Спецавтохозяйства» Новосибирска передают в суд

В Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца

Контейнеры для мусора изготовят в новосибирских колониях

Новосибирцы дали оценку условиям труда и коллективу в компаниях региона

В следственном комитете Новосибирской области меняется руководитель

