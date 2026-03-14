Под туристические проекты в Новосибирской области отвели 9 тысяч га

На начало 2026 года в Новосибирской области в рамках всероссийского проекта Земля для туризма» выявили 41 земельный участок, который можно использовать для создания туристических объектов. Общая площадь этих территорий превышает 9 тысяч гектаров. Все они свободны от прав третьих лиц, не изъяты из оборота и имеют разрешенное использование, связанное с туристической деятельностью.

В числе перспективных локаций, попавших в реестр в 2025 году, полуостров Сугун и Казанцевский мыс в Барабинском районе, озеро Тюсьмень в Венгеровском районе, заказник «Северный» в Северном районе.

Помимо земельных участков, в регионе сформирован перечень из 83 объектов туристического интереса. В него вошли природные достопримечательности и памятники архитектуры, расположенные по всей области. Среди них — 20 озер, включая знаменитые Карачи, Светлое и Мраморное (Абрашинский карьер), четыре водопада, шесть горнолыжных комплексов, в том числе курорты «Юрманка» и «Ключи», а также заказники «Легостаевский», «Инской» и федеральный заказник «Кирзинский».

Отдельное внимание в списке уделено объектам культурного наследия: торговая лавка купца Маслова в селе Покровка, Церковь Святого Николая Чудотворца и Дом священника в селе Блюдцы Чановского района, а также Фестивальная поляна в Колыванском районе.

Все выявленные земельные участки находятся в непосредственной близости к точкам притяжения туристов — озерам Карачи, Чаны, Убинское, Горькое, а также вблизи Бердских скал и памятника природы «Пешковский рям».

— Проект «Земля для туризма» помогает выявить территории для вовлечения в туристическую деятельность и привлекательные для инвестпроектов в сфере туризма, — прокомментировала министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Как пояснили в региональном Росреестре, основными условиями включения земель в банк данных является отсутствие прав физических и юридических лиц на эти участки, а вид разрешенного использования должен быть связан с туризмом (туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм и другие).

Всероссийский проект «Земля для туризма» стартовал в июле 2021 года. С момента его запуска в стране выявлено почти 1,6 тыс. земельных участков и территорий общей площадью 32,5 тыс. га, которые можно использовать для вовлечения в туристическую деятельность. Определено около 1,2 тыс. объектов туристического интереса. К реализации проекта подключились уже 84 региона.

Сибирский федеральный округ является лидером по площади выявленных земель (281 участок площадью 20,67 тыс. га). Самые большие территории обнаружены в Республике Хакасия, Новосибирская область, а также Мурманская область, Республика Карелия и Челябинская область.

По количеству выявленных объектов туристического интереса Новосибирская область занимает второе место в России (83 объекта), уступая лишь Вологодской области (110 объектов) и опережая Пермский край, Челябинскую и Свердловскую области.

